El arzobispo de Madrid llama a la concordia contra los "búnkeres ideológicos" en el funeral por las víctimas de Adamuz en La Almudena

Llamada a la concordia del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, en la catedral de Santa María la Real de la Almudena, en Madrid, en la misa funeral en memoria de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, en la provincia de Córdoba, promovido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Cuando compartimos la fragilidad y la ponemos ante Dios, se crean espacios de encuentro, de cuidado mutuo, de solidaridad verdadera. No nos paralizamos, sino que nos responsabilizamos porque descubrimos que estamos llamados a cuidarnos unos a otros, no a enfrentarnos ni a vivir encapsulados en nuestros propios búnkeres personales o ideológicos", ha señalado el máximo representante de la Iglesia madrileña.

"Que esta tragedia nos haga amar más. Que a todos nos ponga de nuevo al servicio del bien común, convirtiendo el dolor en herramienta para la paz, la concordia y la convivencia", ha añadido durante su homilía en una celebración que ha oficiado conjuntamente con los otros dos obispos de la provincia eclesial de Madrid, el de Getafe, Ginés García Beltrán, y el de Alcalá de Henares, Antonio Prieto Lucena.

Lo ha hecho en presencia de familiares y fieles madrileños que han llenado los bancos de la catedral madrileña hasta sumar en torno al millar. En el primero de esos bancos le escuchaban la presidenta de la Comunidad de Madrid, junto al presidente del Senado, Pedro Rollán, el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Misa por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en la catedral de la Almudena (Madrid) con la presencia de Isabel Díaz Ayuso. / José Luis Roca

En la misa no han faltado recuerdos a las víctimas, particularmente a las madrileñas. "Cada vida perdida deja un vacío infinito en el corazón de su gente. Hoy lo reafirmamos con respeto y con dolor", ha asegurado Cobo, quien ha subrayado el deseo de estar "con quienes han perdido a un hijo, a una esposa, a un hermano, a un amigo". "Queremos estar, incluso cuando no sabemos qué decir, porque la presencia fiel ya es consuelo".

Ayuso había solicitado la celebración de esta eucaristía independientemente del homenaje de Estado que los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y andaluz, Juanma Moreno, acordaron y que finalmente se ha pospuesto. Sí se ha celebrado, también hoy, una misa funeral en Huelva, a la que han acudido los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

La misa madrileña ha arrancado a las siete de la tarde, una hora después de la que se celebraba en Huelva, localidad de destino del Alvia siniestrado en Adamuz, con la presencia, además de la de los reyes, de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, los ministros Ángel Víctor Torres y Luis Planas, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Entre los asistentes a la eucaristía en Madrid han estado también la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, varios consejeros autonómicos y miembros del gobierno municipal. Aunque la presencia más reseñada ha sido la del delegado del Gobierno, Francisco Martín, con quien tanto la administración regional como la municipal mantienen una tensa relación. "El delegado trasladará el pésame y el acompañamiento institucional del Gobierno de España a las familias y allegados, así como el reconocimiento a la labor de quienes han estado implicados en las tareas de asistencia y apoyo desde el primer momento", han trasladado fuentes de la Delegación horas antes del acto eclesial.

Asimismo, han acudido los portavoces del PSOE, Reyes Maroto, y Vox, Javier Ortega Smith, en el Ayuntamiento de Madrid. En el PSOE madrileño se asegura estar "a favor de cualquier homenaje" a las víctimas aunque no haya habido una invitación formal desde la Comunidad de Madrid. En Vox se entiende que los políticos "están para dar seguridad a la gente, no para poner cara de tristes en funerales" y se ha dejado a la decisión individual de sus cargos ir o no. Desde Más Madrid se ha optado por acudir a un homenaje "cuando se consensúe con los familiares de las víctimas y no cuando Ayuso 'motu proprio' lo decida".

Misa por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en la catedral de la Almudena (Madrid) con la presencia de Isabel Díaz Ayuso. / José Luis Roca

La presidenta madrileña solicitó por carta hace una semana al arzobispo de Madrid, José Cobo, que oficiara una misa en homenaje a las víctimas del accidente del pasado 18 de enero. "Al celebrarse en la Almudena, representaría un testimonio de condolencias y solidaridad en nombre del conjunto de todos los españoles, no solo de los madrileños, quienes, no me cabe duda, sienten una profunda tristeza por la desgracia de Adamuz", escribía entonces. Cobo contestaba un día después fijando la fecha de hoy para la celebración, acompañado por los otros dos obispos de la provincia eclesial de Madrid, el de Getafe, Ginés García Beltrán, y el de Alcalá de Henares, Antonio Prieto Lucena.

Ayuso fue de las primeras dirigentes del Partido Popular en elevar las críticas contra el Gobierno a cuenta del accidente. Cuando el país aún estaba de luto oficial, la presidenta madrileña ya se pronunciaba contra lo que entendía "la ley del silencio o del miedo a pedir responsabilidades o querer saber qué ha sucedido".