La Costa Blanca se consolida como destino de referencia internacional en diversidad, sostenibilidad e innovación

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha presidido este mediodía el Consejo Rector del Patronato Provincial de Turismo donde ha dado a conocer el balance de la participación de Costa Blanca en la Feria Internacional de Turismo -FITUR 2026-, así como las cifras globales de acciones y retorno económico del Plan Operativo del ente durante 2025.

La Diputación de Alicante asistió la semana pasada a la mayor feria internacional del sector turístico, donde desplegó una campaña de promoción y difusión de toda la oferta de la provincia. Con más de 255.000 asistentes, de los cuales 155.000 fueron profesionales, 9.500 empresas de 161 países y 101 representaciones oficiales, FITUR se posiciona como uno de los principales encuentros globales para los profesionales del turismo y la internacionalización de destinos.

Toni Pérez ha señalado que se han cumplido los objetivos fijados en este certamen, “ con una completa agenda de reuniones, encuentros, presentaciones y actividades en las que hemos puesto de manifiesto la alianza de todos los municipios, asociaciones y entidades en la promoción de nuestro destino ”.

La Costa Blanca se presentó como un destino líder en diversidad, innovación, sostenibilidad, accesibilidad y excelencia con el objetivo de consolidar su marca, cerrar acuerdos con actores clave e incrementar la comercialización de viajes.

Durante las jornadas profesionales en IFEMA se llevaron a cabo 72 presentaciones y 20 showcookings, se celebraron 53 encuentros B2B y se desarrollaron actividades experienciales y culturales durante el fin de semana, con cerca de una veintena de municipios presenciales con técnicos turísticos en mostradores.

Por otra parte, el Cubo tecnológico 360 instalado en la Plaza del Callao de Madrid contó con la participación de una treintena de localidades que celebraron más de 34 presentaciones, 13 festividades provinciales, 50 horas de proyección, 11 campañas y productos turísticos, 9 agendas culturales y 5 acciones gastronómicas. Este espacio 2.0 alcanzó a cerca de un millón de usuarios, con más de 2’6 millones de impactos totales acumulados.

En cuanto a las redes sociales, se editaron más de 150 publicaciones que tuvieron un alcance de 312.000 impactos y se consiguieron más de 468 nuevos seguidores.

El presidente, acompañado por el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, ha mostrado su satisfacción por los “ excelentes resultados que hemos obtenido, en una edición en la que presentábamos diversas novedades ”.

“ Los municipios y su variada oferta han sido los verdaderos protagonistas de nuestra acción promocional, tanto en el pabellón 7 de IFEMA, donde se encontraba nuestro estand, dentro de la zona de Comunitat Valenciana, como en pabellones anexos como Fitur Screen, Fitur Sports, Fitur LGTB+ y Fitur Lingua o en pleno centro de Madrid, en Callao, donde instalamos el espacio tecnológico Costa Blanca ”, ha apuntado Toni Pérez.

Balance anual 2025

Durante 2025, el Patronato Provincial de Turismo llevó a cabo 104 acciones dentro de su Plan Operativo de Promoción, entre las que destaca la participación en 27 ferias, 10 workshops, 21 fam trips, 14 press trips, 8 campañas, seis Street marketing, seis presentaciones y cuatro roadshows. La estrategia común, que ha abarcado 21 productos turísticos y 23 mercados internacionales, ha sido la de posicionar el destino en el mapa mundial y refrozar la marca Costa Blanca Alicante-Spain.

La difusión en ferias, la diversificación de productos enfocados en la gastronomía, la cultura, el deporte, el turismo idiomático, la sostenibilidad, la naturaleza, el bienestar o la salud, sin olvidar las propuestas de sol y playa marcaron el programa de acción de la pasada anualidad.

El Plan Operativo Costa Blanca tuvo presencia en mercados de Europa, América y Asia, con actuaciones en España, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, China, Italia, Francia, Países Bajos, Polonia, República Checa, Austria, Grecia y países nórdicos, reflejando el alcance internacional de la estrategia promocional.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación ha destacado que el Patronato Provincial de Turismo ha impulsado durante todo 2025 “ iniciativas que han permitido innovar y diversificar nuestra oferta, tanto para los destinos de interior como para nuestras emblemáticas costas ”.

“ Apostar por nuevos mercados y segmentos como Asia y Norteamérica, ampliar nuestra estrategia de promoción para captar a viajeros con perfiles y expectativas diferentes y reforzar nuestra capacidad de ofrecer experiencias únicas que conecten con las preferencias de este público ha sido, y sigue siéndolo, nuestra hoja de ruta ”, ha detallado el presidente.

Por otra parte, y según ha detallado José Mancebo, las subvenciones por convocatoria estuvieron dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, con enfoque en promoción, visibilidad y dinamización turística, bajo un modelo de colaboración público-privada, con dos líneas de actuación –actividad turística y fiestas-, un total de 112 entidades beneficiarias, así como 700.000 euros de aportación.

