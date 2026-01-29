Síguenos en redes sociales:

En Huelva

Las imágenes de la misa funeral por las víctimas del accidente de trenes de Adamuz

Agencias

Huelva se vuelca este jueves con las víctimas de Adamuz. El Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva acogerá la gran misa funeral oficiada por el obispo, Santiago Gómez Sierra. El acto estará presidido por los Reyes de España Felipe VI y Letizia y contará con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, los ministros Ángel Víctor Torres y Luis Planas; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Las imágenes de la misa funeral por las víctimas del accidente de trenes de Adamuz.

Gogo Lobato / Europa Press

Jose Manuel Vidal / EFE

EUROPA PRESS / Europa Press

Jose Manuel Vidal / EFE

José Manuel Vidal / EFE

Jose Manuel Vidal / EFE

Jose Manuel Vidal / EFE

Jose Manuel Vidal / EFE

Clara Carrasco / Europa Press

Jose Manuel Vidal / EFE

Jose Manuel Vidal / EFE

Rocío Ruz / Europa Press

Rocío Ruz / Europa Press

Jose Manuel Vidal / EFE

Rocío Ruz / Europa Press

Rocío Ruz / Europa Press

Rocío Ruz / Europa Press

