Las claves de la condena por la agresión sexual a Jedet: "plena credibilidad", varios testigos y un acusado 'amnésico'

La declaración de Jedet es "persistente", "coherente" y "sin contradicciones esenciales". Es la valoración que hace el titular del Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza de la denuncia que formuló la artista gerundense contra el productor de cine Javier Pérez Santana en la fiesta de los Premios Feroz 2023. Al análisis de su declaración también suma el juez Jorge Sánchez Parellada lo relatado por varios testigos de estos mismos hechos, que tuvieron lugar en el recinto de Espacio Ebro aquella madrugada de la que este jueves se cumplen tres años exactos. De esta forma el juez considera probados los tocamientos de pechos y de culo y los insultos por los que ha impuesto una pena de cuatro meses de cárcel por un delito de agresión sexual y una multa de 600 euros por un delito leve de vejaciones injustas.

En los hechos probados de la sentencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN se recogen hasta cuatro acercamientos de Javier Pérez Santana a Jedet. En el primero se dice que, "en principio", lo hizo "para alabar su trabajo" aunque a continuación "le agarró el trasero" y comenzó a increparle después de que Jedet le recriminara lo que había hecho. "Eres muy mala y no te vamos a querer nada. Nosotros queríamos que formaras parte de nuestra familia. Ahora te vamos a dejar fuera", consta en los hechos probados de la sentencia como las palabras con las que el productor de cine se dirigió a la artista.

Los hechos juzgados

Fueron unas palabras que Javier Pérez Santana repitió en un segundo acercamiento y, "pasado un rato más largo", volvió una tercera vez con Jedet. En esta ocasión "le agarró en dos ocasiones de uno de los pechos" y sobre las 05.46 horas regresó una cuarta y última vez en la que le insultó "al ver la reacción de aquella". Entre estos insultos, por ejemplo, constan expresiones como "travelo de mierda", "travesti envidiosa" y "puta". En ese momento los acompañantes de la artista avisaron al personal de seguridad del evento, "quienes se llevaron al acusado del lugar" hasta que fue detenido y puesto en libertad tras pasar a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 6.

Este es el relato de lo sucedido aquella madrugada del 29 de enero de 2023, una fiesta en la que el ahora condenado se encontraba "bajo los efectos de una fuerte intoxicación etílica que, unida a la medicación antidepresiva que estaba tomando, hizo que sus facultades físicas y psíquicas se encontraran notablemente alteradas". Por eso el juez ha modulado la responsabilidad de sus actos al aplicar un eximente incompleta de intoxicación por el consumo de bebidas alcohólicas además de una atenuante de reparación del daño por abonar la indemnización (1.918 euros) antes de la celebración del juicio.

La declaración de Javier Pérez Santana

Fue una vista oral que se celebró el 16 de diciembre de 2025, en la que Javier Pérez Santana declaró en último lugar. En la sentencia se recuerda que el acusado dijo que no recordaba "nada" a partir de la primera vez que él y un amigo se acercaron a hablar con Jedet. "A preguntas de su defensa explicó que ingresó voluntariamente en una clínica para un tratamiento de desintoxicación porque le parecía vergonzoso lo ocurrido, insistió en que no recordaba nada de los hechos y que venía al juicio con la idea de escuchar y saber qué había pasado y de pedir perdón", parafrasea el juez en el análisis de una sentencia de 19 páginas contra la que todavía se puede interponer recurso ante la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Sobre la declaración de Jedet concluye que se le debe dar "plena credibilidad" tras analizar toda la prueba que se practicó en el plenario, una sesión en la que estuvieron presentes el ministerio fiscal, sus abogadas Amparo Porcel y María del Carmen Romero y la defensora del productor. "Nos encontramos con que la declaración de la denunciante, que -como se ha dicho- es persistente, coherente y sin contradicciones relevantes, es confirmada por dos testigos que estaban presentes en uno u otro, o en varios incidentes, y en parte también por el último vídeo mencionado, y ello permite otorgar plena credibilidad", analiza el juez Jorge Sánchez Parellada.