El Parlamento andaluz abraza "el espíritu de Adamuz": desecha la confrontación y defiende la respuesta "rápida y coordinada"

El Gobierno de Juanma Moreno sigue manteniéndose al margen del clima de máxima crispación política que existe a nivel nacional en torno al accidente ferroviario de Adamuz que costó la vida a 45 personas. La Junta ha adoptado desde el pasado domingo 18 de enero una posición de "lealtad institucional y de diálogo" con todas las administraciones sin entrar a pedir responsabilidades, de momento, por las causas del accidente como sí ha hecho la dirección del PP de Génova. Durante las primeras jornadas esta actitud respondió a la necesidad de dar respuesta a la emergencia de forma coordinada. Posteriormente, fue una decisión meditada para no contribuir al clima de tensión ni protagonizar ninguna bronca política cuando aún se estaban celebrando funerales, especialmente el organizado este jueves en Huelva.

Esa compleja estrategia se ponía a prueba especialmente este jueves con la comparecencia del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en el Parlamento para explicar la gestión de la emergencia en el ámbito de sus competencias centradas en el rescate y atención sanitaria de las víctimas. Y en este debate político con todos los grupos políticos el Gobierno de Juanma Moreno ratificó su posición: "Hemos estado a la altura de las circunstancias en el plano institucional, asistencial y de gestión de una catástrofe. Hemos mantenido una actitud dialogante y hemos desechado la confrontación viniera de donde viniera. Los andaluces querían y necesitaban respuestas", apuntó el consejero quien lo calificó como "el espíritu de Adamuz".

"Hemos afrontado esta emergencia, sin ruido, sin estridencia y sin confrontación. Había que estar a la altura de la población. La lealtad y la coordinación han sido ejemplares", completó el portavoz del PP, Toni Martín, quien subrayó que se ha demostrado "firmeza y orgullo" frente al ruido y la crispación de otros escenarios políticos. El tono fue así muy distante a los del Congreso, el Senado o la propia Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Diaz Ayuso, tachó esta estrategia como "pacto de silencio".

Esta actitud del Gobierno de Juanma Moreno, que ha dejado que la confrontación la protagonicen desde la dirección nacional del PP, ha permitido que al contrario de lo que ha ocurrido en Senado o en el Congreso, en el Parlamento andaluz no haya habido bronca ni ruido político. Todo lo contrario. Todos los grupos consiguieron consensuar una declaración institucional en la que lejos de cuestionar los tiempos de respuesta del dispositivo sanitario o de emergencias se respalda expresamente el trabajo de los profesionales: "Agradecemos la rapidez en la actuación de los efectivos así como la generosidad entrega desinteresada de todas las personas voluntarias", recoge el texto suscrito.

Este fue el espíritu de todas las intervenciones de los grupos de la oposición. La gestión de una de las mayores emergencias que ha sufrido Andalucía en los últimos años unió a casi todos los grupos políticos. Desde Adelante Andalucía, su portavoz, José Ignacio García, aplaudió y agradeció la respuesta del Gobierno autonómico, hasta el parlamentario socialista Mario Jiménez quien subrayó que "todas las instituciones del Estado han estado a la altura" incluyendo en esta afirmación a los gobiernos de Juanma Moreno y Pedro Sánchez.

"Una respuesta rápida, proporcionada y eficaz en medio de un caos organizado"

El dispositivo de emergencia ante el grave accidente ferroviario de Adamuz arrancó a las 19.44 horas del domingo cuando se produjeron las primeras llamadas al 112 de personas que iban en los trenes. Desde ese momento y hasta las 18.01 se articuló un dispositivo de rescate y atención a las víctimas en el que participaron más de 2.000 personas. La Junta de Andalucía mantuvo en todo momento el mando dentro de sus competencias y del nivel 1 de su Plan de Emergencias aunque con un trabajo coordinado al máximo con el Ejecutivo central.

El consejero Antonio Sanz repasó en el Parlamento los datos básicos de este dispositivo que se prolongó durante cien horas y sobre todo incidió en su enorme complejidad: "Nos encontramos una situación de caos organizado. En quince minutos ya estaba activado el plan y llegaba una ambulancia por minuto. El 112 atendió 445 llamadas y posteriormente en el Hospital Reina Sofía se llegaron a hacer 40 TACs en hora y media".

"Hemos conseguido entre todos una respuesta rápida, proporcionada y segura. Andalucía cuenta con un sistema de emergencias sólido y bien entrenado. Los protocolos funcionan y contamos con profesionales", completó el consejero, quien no obstante incidió en que siempre hay "margen de mejora" y anunció la apertura de un proceso de evaluación y revisión para tratar de "aprender" de lo ocurrido".

Investigación y mejoras ferroviarias

Al margen de este consenso y unidad en torno al dispositivo de emergencia, el Gobierno andaluz y todos los grupos políticos de la oposición coincidieron en la urgencia de que se realice una investigación en profundidad para aclarar las causas del siniestro. "La ciudadanía exige respuesta, verdad y rigor", apuntó Antonio Sanz. En términos similares se expresaron otros parlamentarios como el socialista Mario Jiménez: "Hay que investigar las causas de lo que ocurrió en Adamuz respetando sus trabajos y el de los tribunales de justicia para que llegue hasta las últimas consecuencias y establezca mecanismos de compensación y resarcimiento".

Sólo Vox se desmarcó levemente de la línea consensuada para preguntar al Gobierno andaluz por los tiempos de la respuesta sanitaria al Alvia, donde llegaron más tarde los efectivos por las propias dificultades de un siniestro que se produjo de noche y en una zona con difícil acceso.