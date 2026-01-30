30 años luchando por la igualdad

Determinación innegociable. Hacer cotidiano lo extraordinario. Liderazgo que no se impone, se demuestra con hechos. No compite, acompaña. Estos son algunos de los mensajes del nuevo video promocional de la Asociación de Empresarias, Directivas y Profesionales de la provincia de Alicante (AEPA), que presentó en la asamblea anual ante un centenar de asistentes su presidenta, la incansable y combativa Marcela Fernández Losada.

Treinta años se cumplen en 2026 de esta asociación en la que sus 330 asociadas llevan a gala el buen ambiente que existe entre ellas y que las hace tener ese orgullo de pertenencia a una asociación que tiene entre sus objetivos más inmediatos, no crecer en número, sino fomentar ese espíritu de ayuda, compañerismo, oportunidades y relaciones que la caracteriza. «Ahora nuestra idea es cuidar y formar más que crecer, y compartir experiencias, como hicimos en el primer encuentro con asociaciones hermanas de Valencia y Castellón», explicó Fernández Losada. Hay que señalar que AEPA es la asociación femenina más grande de la Comunidad Valenciana.

Ana Isabel Martínez, Beatriz Corbí, María Jesús Rubio, Pepa Ripoll, Pepi Carcelén, Marcela Fernández, María Jesús Juárez, Mayte Rubio y Maribel Martínez. / AEPA

Pepi Carcelén, Pepa Ripoll, Maribel Martínez, María Jesús Rubio, Bárbara González charlaban con María Jesús Juárez, directora de Grupo Cajamar, y le instaban a que se asociara a AEPA. Por otro lado, Gloria Bernabeu, responsable del departamento de igualdad de oportunidades de la EUIPO, hacía hincapié sobre las palabras del presidente de la EUIPO en el cóctel de hace unos días de acercar esta institución a la sociedad alicantina con actividades y visitas. No está mal esa intención después de treinta y dos años de implantación en la ciudad.

El resumen de las actividades del pasado año incluyó la explicación sobre las dificultades que pasó AEPA para la realización de muchas de ellas por problemas en la tramitación de una subvención, por lo que se tuvo que echar mano de fondos propios para situaciones de emergencia. Pero la presidenta tranquilizó al personal con el presupuesto de este año, en el que se recuperan todas las actividades y que dejará las cuentas equilibradas.

Carolina Martínez deja el testigo a Ana Isabel Martínez como directora de la asociación. / AEPA

Marcela hizo trabajar a las asociadas. Presentó los cuatro logos por el 30 aniversario que ya se votaron en junta directiva, pero que quería que validaran las asociadas. Malas lenguas dicen que el que se eligió en junta no era el preferido de la presidenta… ¡pero ganó el mismo que escogió la junta!… Marcela Fernández lo acató con sincera sonrisa y plena satisfacción.

Entre los proyectos para 2026, la presidenta destacó el ciclo de salud «Mens sana in corpore sano», una visita a un crucero MSC, un viaje a Bruselas para conocer el Parlamento Europeo, un concierto por el 30 aniversario, curso de oratoria y comunicación, y las actividades organizadas por Aepa Women Academy… ¡Un no parar! Y el momento más emotivo de la tarde se produjo cuando la presidenta anunció la despedida de la directora de la entidad, Carolina Martínez, a la que agradeció su pasión y entrega en su trabajo, y la entrada de Ana Isabel Martínez Pérez en sustitución. El acto lo cerró César Quintanilla, presidente de CEV-Alicante, que agradeció a AEPA su dinamismo y su incansable actividad.

César Quintanilla, presidente de CEV Alicante, fue el encargado de cerrar este encuentro. / AEPA

Masones en Alicante

Empezó como un encuentro de publicistas alrededor de una mesa para ponerse al día de la situación profesional de cada uno. Luego invitaron a comunicadores y luego uno invitó a un amigo, otro a otro… Total, que las comidas que organiza el Colegio de Publicistas y RR. PP. de Alicante, encabezadas por el siempre entusiasta y enamorado de la vida Francisco Lorenzo, se han convertido en un foro donde te puedes encontrar desde un abogado, a un militar, a un jubilado estudiante de inglés, un aficionado a la pesca o a un extrabajador del aeropuerto.

La comida es una excusa, además de para el colegueo, para que asista un invitado; en esta última, fue Pep Rubio, coordinador de proyectos del centro de empleo de la UA, que habló de su libro «El ojo de Alicante». Publicado hace un año, y ya en su segunda edición, el autor aseguró que «yo no soy escritor, pero hace quince años empecé a plasmar en un papel experiencias personales, pensando que Alicante era una ciudad muy aburrida». Y mira por dónde empezó a callejear por la ciudad y fue encontrando sorpresas que recoge en este volumen.

Pep Rubio fue el invitado a la comida del Colegio de Publicistas. / INFORMACIÓN

«El libro -explica- narra un asesinato, que no ocurrió, y con personajes que sí que existen. Tiene una parte divulgativa que narra el papel de la masonería en Alicante y los diferentes símbolos referidos a esta organización fraternal que se pueden descubrir por toda la ciudad». Fácil de leer, con capítulos cortos y con una exposición humorística, la novela empieza con un asesinato en la Universidad de Alicante, una policía nacional a la que trasladan desde Madrid para que lo investigue y que es ayudada por un profesor y un catedrático. En petit comité, Rubio nos dijo que en el libro seguro que reconocíamos a muchos personajes a los que podríamos poner nombre y apellidos… ¡Lo empiezo ya, a ver con quién me encuentro!