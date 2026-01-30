Colegio Fundación Antonio Bonny, educación que nace desde el corazón

En una sociedad que avanza de forma vertiginosa, la elección del colegio donde se formarán nuestros hijos se ha convertido en una decisión trascendental para las familias. Ya no se busca únicamente un centro que imparta conocimientos, sino un hogar extendido: un espacio donde sabemos que nuestros hijos serán vistos, escuchados y, sobre todo, cuidados. Esta filosofía de entrega absoluta y atención al detalle define al Colegio Fundación Antonio Bonny, cuyo propósito es convertirse en un referente de excelencia humana y alta formación académica.

Lo que realmente distingue a este centro no es solo su programa educativo de alta calidad, sino su manera de entender la educación. Cada alumno es tratado como único, con una mirada personalizada que contribuye a moldear su futuro. La formación se concibe como una labor artesanal, basada en la paciencia, la dedicación, el esfuerzo, la constancia y una vocación que trasciende las aulas. Los docentes no solo enseñan: acompañan, detectan y potencian el talento individual, reforzando las áreas de mejora desde la cercanía y el refuerzo positivo.

Valores que cultivan personas

La dedicación de todo el equipo directivo y docente propician un entorno seguro, estimulante y muy familiar / .

El pilar fundamental del colegio es la educación en valores. Se tiene la convicción de que un buen profesional además debe ser una buena persona. Por ello hay un profundo respeto hacia la empatía, la responsabilidad y la solidaridad. Esto es parte del hilo conductor que es latente en el día a día de los alumnos. Se educa para la vida y se fomenta un pensamiento crítico en estrecha relación con la ética y el compromiso social.

Un entorno de total confianza

La transparencia y la comunicación son claves de éxito. Estar en permanente contacto con los progenitores y docentes garantiza una supervisión constante del alumno. Ofrecen una seguridad para dejar «a quienes más queremos» con profesionales que aman lo que hacen. La total dedicación de todo el equipo directivo y docente propicia un entorno seguro, estimulante y muy familiar, donde la excelencia educativa se logra sumando el bienestar emocional del alumnado.

Esta es, sin duda, la elección acertada si buscas un lugar donde los niños y niñas crezcan con las herramientas necesarias para enfrentar su futuro, con el arraigo a valores sólidos y el calor de una atención directa y personalizada.

El Colegio Fundación Antonio Bonny abre sus puertas a todas aquellas familias que, como ellos, piensan que la educación y la formación en valores son un verdadero acto transformador que asegure el mejor comienzo para nuestros hijos.

Ubicación

El centro figura entre los mejores colegios privados de la provincia de Alicante según la plataforma educativa miCole, recibiendo de manera continuada sus correspondientes galardones desde el año 2021.

Si quieres conocer el colegio y su metodología, asiste a su jornada de puertas abiertas el 26 y 27 de marzo.