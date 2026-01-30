Propuesta a las comunidades
El Gobierno propone catalogar a las angulas (y anguilas) entre las especies en riesgo de extinción para acabar con su consumo
El Ministerio para la Transición Ecológica trasladará la propuesta a las comunidades autónomas en una reunión prevista para el próximo 17 de febrero
Valentina Raffio
El Gobierno quiere dar un paso decisivo para frenar el colapso de la anguila europea (Anguilla anguilla), una especie aún presente en muchos restaurantes y hogares españoles pese a que, según advierten los científicos, su población está al borde del colapso. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) afirma que el próximo 17 de febrero trasladará a las comunidades autónomas una propuesta para declarar a la anguila europea en el catálogo de especies en peligro de extinción del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). De aprobarse, esta catalogación supondría un paso decisivo para frenar su captura y, en consecuencia, el consumo de estos peces en riesgo de desaparición.
Para que esta medida salga adelante se necesita el acuerdo con las comunidades autónomas, ya que la pesca de estos animales se realiza exclusivamente en aguas interiores y continentales y, por lo tanto, su regulación entra dentro de las competencias de los gobiernos regionales. El MITECO afirma que trasladará este debate a la próxima reunión del Comité de Flora y Fauna, un órgano que agrupa a representantes del Gobierno y de las comunidades autónomas con competencias en naturaleza y medio ambiente. El objetivo, afirman desde el Ministerio, es pactar un marco común de protección que permita la recuperación de la especie y ponga freno a su declive.
La propuesta cuenta con el respaldo de una plataforma de cocineros con estrella Michelin que reclaman prohibir su consumo por "coherencia ética y profesional"
Desde el Ministerio se insiste en que la propuesta se apoya en criterios científicos sólidos, en las recomendaciones de organismos internacionales como el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), así como en los compromisos adquiridos por España en materia de conservación de la biodiversidad y lucha contra el comercio ilegal de especies. La iniciativa, además, cuenta con el respaldo de la plataforma Euro-Toques España, una organización que agrupa a destacados cocineros con estrella Michelin que lideran la campaña "Angulas, no, gracias" para concienciar contra el consumo de esta especie.
Una especie al borde del colapso
Hace ya años que la anguila europea está considerada como una especie en peligro crítico de extinción por organismos internacionales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Los datos científicos coinciden en que su población ha sufrido un desplome continuado desde mediados del siglo XX, intensificado a partir de las décadas de 1970 y 1980. Según algunos informes, el número de individuos de esta especie se ha reducido hasta un 98% en tan solo 50 años. En estos momentos, según recalcan varios estudios, la especie se encuentra fuera de los límites biológicos de seguridad y mantiene una tendencia claramente regresiva por lo que, de no frenarse de forma inmediata su pesca, podría desaparecer en cuestión de años.
Los expertos afirman que las causas detrás del declive de esta especie son múltiples y acumulativas. Por un lado, la sobreexplotación pesquera, especialmente de las angulas, reduce drásticamente el número de ejemplares que llegan a la edad adulta. Por otro lado, también se cree que la fragmentación de los ríos por presas y otras infraestructuras está dificultando su compleja migración entre aguas continentales y el océano. Finalmente, cada vez son más los informes que muestran cómo la contaminación, la degradación de los hábitats fluviales y el tráfico ilegal, impulsado por el alto valor económico de la angula, están agravando aún más la situación. En este contexto, hay quien afirma que consumir estos animales es el equivalente a "comer lince ibérico" en el peor momento de la especie.
