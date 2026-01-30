La obesidad, un problema de "cables cruzados" entre intestino y cerebro: "No se trata solo de comer mucho y moverse poco"

La obesidad se debe entender como un problema de comunicación entre intestino, cerebro, músculo, tejido adiposo y microbiota, y no solo como el hecho de "comer mucho y moverse poco". Así se ha enfatizado este viernes en la jornada 'Periodismo y obesidad: el papel de los medios en una enfermedad compleja', organizada por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), que se celebra en Cuenca.

Más de la mitad de la población adulta en España presenta exceso de peso. Es ahí donde los médicos llaman la atención. La obesidad no es un problema de "falta de voluntad", sino de sistemas biológicos complejos que ahora empiezan a conocerse mejor y que pueden repararse con estrategias preventivas y terapéuticas cada vez más personalizadas. "Es, en gran parte, un problema de 'cables cruzados' entre intestino y cerebro; nuestro trabajo busca reparar ese cableado, no culpar al paciente”, ha dicho la doctora Luisa Seoane Camino, vocal de SEEDO y coordinadora del Grupo de Fisiopatología Endocrina del IDIS/Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela.

El eje intestino-cerebro

Existe una incipiente investigación en este sentido, con avances extraordinarios en algunos ámbitos, de como el eje intestino‑cerebro, a través de nervios, hormonas digestivas, sistema inmune y bacterias intestinales, actúa como un 'teléfono rojo' que regula hambre, saciedad, gasto energético y riesgo de obesidad y diabetes, ha apuntado. "Se establece un diálogo entre intestino, cerebro, músculo y tejido adiposo. Este eje intestino‑cerebro controla el hambre, la saciedad, el gasto energético y hasta el placer que sentimos al hacer ejercicio", ha explicado la doctora Seoane.

Además, se han identificado nuevos mensajeros naturales que protegen o empujan a la obesidad. Así, por ejemplo, la lactancia materna prolongada, ciertas hormonas gástricas, las vesículas extracelulares y las miokinas del músculo -pequeñas proteínas, péptidos y hormonas liberadas por las células musculares esqueléticas (miocitos) en respuesta a la contracción durante la actividad física- son mecanismos fisiológicos naturales que protegen frente a la obesidad y sus complicaciones.

Nuevos tratamientos

De hecho, los nuevos tratamientos (fármacos tipo GLP‑1, dianas gástricas, intervención sobre microbiota, estimulación nerviosa y ejercicio) buscan imitar o potenciar estos mecanismos naturales para reprogramar el sistema metabólico. "As nuevas terapias se inspiran cada vez más en la fisiología: imitar lo que hace un intestino sano, una microbiota equilibrada, un músculo activo o una lactancia prolongada", resalta esta investigadora.

La idea es pasar de comprender los circuitos a diseñar tratamientos más humanos y personalizados. "Al mapear estos circuitos (hormonas digestivas, microbiota, eje intestino‑grasa‑hígado, miokinas musculares y señales de la lactancia) estamos abriendo la puerta a terapias que imitan mecanismos naturales y a estrategias preventivas (como la lactancia materna prolongada, el ejercicio y la dieta mediterránea), entendidas como auténticas herramientas de programación metabólica temprana", destaca la doctora

Reconoce que "el estómago, el músculo y la leche materna funcionan como laboratorios hormonales que programan nuestro peso futuro, y ahora estamos aprendiendo a leer y a copiar esos mensajes".

"El diagnóstico de la obesidad debe individualizarse y centrarse en la cuantificación del exceso de la grasa corporal", reclama por su parte el doctor Diego Bellido, jefe Servicio de Endocrinología y Nutrición del Complejo Hospitalario de Ferrol. Además del Índice de Masa Corporal (IMC), el presidente de SEEDO apunta que el índice cintura-altura es una determinación indispensable para valorar la distribución de la grasa corporal.