La Policía Nacional alerta de una nueva estafa: "Problema urgente en su cuenta, si no reconoce este movimiento de 699 euros, llámenos a este número"
En este caso, los ciberdelincuentes se hacen pasar por entidades de confianza como un banco para tratar de conseguir datos comprometidos
La Policía Nacional ha advertido a través de un hilo publicado en su perfil oficial de X (@policia) sobre una nueva estafa telefónica que ya está afectando a numerosos ciudadanos. Según explica el cuerpo policial, los delincuentes contactan por teléfono haciéndose pasar por una entidad bancaria, utilizando un discurso diseñado para generar preocupación o urgencia en la víctima.
En la llamada, los estafadores tratan de convencer a la persona de que existe un supuesto problema con su cuenta y le indican una serie de pasos a seguir, con el objetivo final de obtener datos personales o bancarios. En este hilo se subraya que se trata de un fraude y recuerda que no se debe facilitar ningún tipo de información durante este tipo de comunicaciones.
Desde la Policía Nacional insisten en que, ante llamadas de este tipo, la actuación correcta es desconfiar, no seguir instrucciones y colgar inmediatamente, además de comprobar cualquier incidencia contactando directamente con los canales oficiales del banco.
El cuerpo de seguridad recuerda que este tipo de estafas se apoya en la ingeniería social, aprovechando el miedo o la urgencia para engañar a las víctimas, y anima a compartir la información para evitar que más personas caigan en el fraude.
