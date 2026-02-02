La Comisión de Investigación analiza las primeras informaciones de Adif para esclarecer la tragedia de Adamuz

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha iniciado este lunes el análisis de las primeras informaciones remitidas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para esclarecer el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el 18 de enero pasado, cuando una colisión entre dos trenes de alta velocidad provocó 46 víctimas mortales y un centenar de heridos.

Hasta el momento, la CIAF baraja la rotura de un carril como posible causa del descarrilamiento del Iryo cuyos últimos vagones impactaron con un Alvia que circulaba en dirección opuesta. Dentro de esa incidencia, apunta a la fractura de la soldadura que unía dos carriles, uno nuevo y otro de 1989, como posible origen del siniestro.

El presidente de la CIAF, Iñaki Barrón, entiende que "lo fundamental es analizar por qué se ha roto (el carril)". Una vez que tengan esas conclusiones, valorarán lo acontecido y estudiarán la trayectoria seguida en la línea de alta velocidad Sevilla-Madrid, atendiendo a diferentes actuaciones como las inspecciones y el mantenimiento desarrollados hasta ahora.

Iñaki Barrón ha confirmado hoy a este periódico que ADIF empezó a entregar documentación a la CIAF el viernes pasado. Así, en los últimos días ha trascendido que el administrador ha enviado el acta de la soldadura rota, una de las claves para esclarecer lo ocurrido. "De momento, es solo una parte de lo que se les ha pedido y, a partir de hoy, se va a ir analizando", ha precisado. Otros datos solicitados se relacionan, por ejemplo, con la actividad que registra la línea, las incidencias detectadas y las inspecciones practicadas.

Las cajas negras

Por otra parte, la CIAF continúa esperando a que la jueza de Montoro que dirige la investigación judicial (la plaza 2 de la sección Civil y de Instrucción) autorice el volcado de los registradores de los trenes, o cajas negras, para acceder a información sobre las circunstancias que rodearon el accidente. Inicialmente, estos dispositivos iban a ser abiertos el martes pasado, 27 de enero, con la presencia de una comisión judicial delegada, pero la Fiscalía de Córdoba solicitó al Tribunal de Instancia de Montoro suspender la prueba y realizarla ante las juezas instructoras y los fiscales que investigan los hechos.

Por el momento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no ha informado de la decisión adoptada por la jueza en respuesta a la solicitud del Ministerio Público. Hay que tener en cuenta que las plazas 1 y 2 de Instrucción de Montoro son ocupadas ahora por dos sustitutas y el próximo viernes, 6 de febrero, jurarán su cargo las titulares de esos destinos, que son María del Carmen Blanque y Cristina Pastor, respectivamente. Estas juezas se incorporarán a su plaza, previsiblemente, el próximo 9 de febrero y asumirán de forma colegiada la dirección jurídica de la investigación del accidente.