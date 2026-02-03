Una mujer trans de Gandia sufre transfobia por parte de su médico

El Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de la Safor-Valldigna (CLGS) ha denunciado, a través de un comunicado, un caso de transfobia contra una mujer trans de Gandia, miembro del colectivo, por parte de su médico de cabecera en un centro de salud de la ciudad, de la sanidad pública.

Según el relato de los hechos durante una consulta médica reciente "la paciente fue tratada reiteradamente en masculino, a pesar de tener su nombre y sexo legalmente rectificados desde hace años y constar correctamente tanto en la documentación oficial como en el sistema sanitario".

Al solicitar un trato conforme a su identidad legal y de género "el facultativo se negó, emitiendo comentarios despectivos y sugiriéndole que cambiara de profesional si no aceptaba ser tratada como hombre".

La paciente también denuncia la realización de "juicios de valor sobre su identidad y su proceso de transición", por parte de este facultativo,"la atribución de determinadas dolencias a decisiones sobre su transición sin una valoración clínica rigurosa y la negativa injustificada a expedir un justificante de asistencia médica".

CLGS denuncia que no es un caso aislado

Desde CLGS aseguran que estos hechos "no constituyen un caso aislado, si no que son un ejemplo preocupante de la persistencia de la transfobia en ámbitos donde tendrían que prevalecer la neutralidad, la profesionalidad y el respeto". Recuerdan que la atención sanitaria pública "tiene que garantizarse en condiciones de igualdad y dignidad para todas las personas, de acuerdo con la legislación vigente y los principios éticos de la profesión médica".

Ya se han iniciado los procedimientos de reclamación ante las autoridades sanitarias competentes, con el fin de solicitar una investigación exhaustiva de los hechos, la adopción de medidas correctoras y el establecimiento de garantías "para que ninguna otra persona trans vuelva a sufrir situaciones de violencia institucional dentro del sistema de salud".

Además, añaden desde CLGS, se ha iniciado el procedimiento para asesorar a la víctima sobre los derechos legales que tiene y los recursos de los cuales dispone para interponer una denuncia. El colectivo señala que “el silencio y la normalización de la transfobia también tienen consecuencias graves, por lo que denunciar estas situaciones es una cuestión de derechos humanos y de salud pública”.

Reacciones

El caso ha tenido ya las primeras reacciones. Desde el PSPV-PSOE han mostrado su apoyo "firme y sin matices a la víctima", a través de un comunicado. Los socialistas valencianos consideran que los hechos descritos "constituyen una grave vulneración de derechos humanos fundamentales, en particular del derecho a la dignidad, a la igualdad y a una atención sanitaria libre de discriminación".

El miembro de la Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, Antoni Benito, afirmó que “la defensa de los derechos humanos no es un eslogan para el PSPV-PSOE, es un compromiso político, ético y democrático irrenunciable. Nadie puede ser discriminado en un servicio público por razón de su identidad de género”. Benito subrayó que “la sanidad pública valenciana debe garantizar un trato respetuoso, seguro e inclusivo. Lo contrario supone una quiebra del contrato democrático y del principio de igualdad ante la ley”.

Noticias relacionadas

Desde el PSPV-PSOE exigen a la Generalitat y a la Conselleria de Sanidad "una investigación inmediata, rigurosa y transparente de los hechos, así como la adopción de medidas contundentes para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse". “Es imprescindible depurar responsabilidades si procede y reforzar la formación del personal sanitario en derechos humanos, diversidad y atención a personas LGTBI+”, reclamó Benito.