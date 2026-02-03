Detenido Francisco de Borbón, sobrino segundo del Rey Juan Carlos, por implicación en una trama narco

Se presenta a sí mismo como "empresario, inversor y filántropo hispano-alemán", pero la Policía Nacional le considera supuesto blanqueador del botín de una trama narco que incluso penetró los muros de la UDEF. Francisco de Borbón Graf von Handerberg, sobrino segundo (por hijo de primo hermano) del Rey Emérito, se encuentra en el calabozo de la Jefatura de Policía Nacional en Málaga a la espera de pasar a disposición judicial.

Su comparecencia ha sido fijada para este miércoles, según fuentes próximas a la operación. La Policía detuvo este lunes a este noble, gran maestre de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, según ha adelantado El País y confirman a este diario las mismas fuentes.

Francisco de Borbón ha sido detenido en el marco de unas investigaciones por narcotráfico que sigue el juez Francisco de Jorge, titular del juzgado central 1 de la Audiencia Nacional, y en la que están como dos de los principales imputados son Óscar Sánchez Gil, que fuera inspector jefe del grupo anti blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Madrid y su esposa. En la casa de ambos, en un registro efectuado en 2024 encontró la Policía emparedados más de 20 millones de euros en billetes, supuestamente cobrados como sobornos a los narcos.

Francisco de Borbón ha caído en manos de la Policía en una operación en la que también han sido detenidas otras tres personas. El aristócrata es hijo de Francisco de Borbón y Escasany, duque de Sevilla y primo del Rey emérito Juan Carlos I. Todos los detenidos giran en el esquema del caso en torno a Ignacio Torán, considerado líder de la trama en España, que fue confidente del inspector de policía.

Blanqueo sofisticado

La Policía cree que Francisco de Borbón Graf von Handerberg habría convertido en criptomoneda parte del dinero ilícito a través de una firma radicada en Irlanda, ET Finetch Europe, ligada a su vez a una sociedad de las que es cofundador: Blue Acquisition Corp, firma de inversiones en el sector tecnológico con presencia en la bolsa de Nueva York.

El origen de la operación fue la interceptación por la Policía y la Agencia de Vigilancia Aduanera en 2024 de un contenedor portuario en Algeciras, parte de un alijo de 13 toneladas de cocaína camuflada en fruta y procedente de Ecuador. Las fuerzas de seguridad españolas habían recibido aviso del flete, organizado por una importante trama multinacional americana del narcotráfico.

En posteriores investigaciones, los policías hallaron en el despacho del inspector Óscar Sánchez un plan para volver a hacer circular 14 millones de euros de beneficios de la trama después de que hubiesen sido blanqueados por un paso al formato de criptomoneda.

Francisco de Borbón, según las investigaciones que han llevado a su captura en Málaga, estaría vinculado a esa operación cuyos detalles ocultaba el inspector Sánchez Gil.

Al inspector de Policía al que habría prestado servicios el sobrino segundo del rey Juan Carlos se le acusa de averiguar si sobre fletes de narcos había vigilancia policial, para alertar a los criminales a cambio de cuantiosas comisiones.

Los inicios en el mundo de los negocios del aristócrata detenido no estaban en la criptomoneda, sino en la representación deportiva como agente de la FIFA. Después de siete años en el negocio de las comisiones por fichajes y contratos publicitarios de jugadores, y con despacho en Miami, Francisco de Borbón cambió de sector en 2012 y fundó Alpha Trading, su principal empresa, con intereses en los mercados del gas, el petróleo y los metales preciosos.

La detención de Francisco de Borbón este lunes es toda una paradoja para la Policía: el año pasado, sin ir más lejos, fue nombrado presidente de honor de Santos Ángeles Custodios de la Policía Nacional de España, una asociación de lobby arrimada a la Policía, organización no oficial, sin ánimo de lucro y dedicada a la acción social entre personal de las Fuerzas de Seguridad. No hay policías en su junta directiva, pero sí nobles. Entre ellos, Luis Alfonso de Borbón, Duque de Anjou, y Álvaro de Marichalar, ex cuñado de la infanta Elena.