La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, dejará precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según ha avanzado hoy lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones causaran un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

Patricia Godino (Sevilla) "Peligro extraordinario" en Grazalema La estampa de las nubes encajonadas entre las paredes de la Sierra de Grazalema no es hoy una curiosidad turística, sino una señal de alarma. La Aemet ha activado el aviso rojo por peligro extraordinario, una categoría reservada para situaciones donde la naturaleza amenaza con desbordar toda previsión. Con acumulados que podrían superar los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas, el municipio gaditano se prepara para lo que el Ayuntamiento ha definido en sus redes sociales como un "riesgo inminente de inundaciones y desprendimientos". La borrasca Leonardo se recordará en tiempo en este bellísimo pueblo enclavado al noreste de la provincia de Cádiz. La Junta ha avisado que habrá multas para quienes no cumplan las medidas decretadas, pero en Grazalema conocen estas normas como la palma de la mano, conviven con la fuerza de las lluvias desde que el tiempo es tiempo.

En Algeciras El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha dado a primera hora de este miércoles 4 de febrero la orden de confinar a los vecinos de la zona de Las Herrizas por el desbordamiento del río Pícaro, lo que ha provocado que quede cortado el puente existente en la zona. Personal de los servicios de emergencia y técnicos municipales de Urbanismo se han desplazado hasta el lugar para valorar la situación, que se ha producido con aviso de nivel rojo activo hasta las 15.00 horas por lluvias que pueden dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.

3.000 desalojados La borrasca Leonardo ha provocado este miércoles que se suspendan las clases presenciales en Andalucía, excepto en Almería, el desalojo preventivo de 3.000 personas en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga, y el corte de la autopista AP-4 entre Cádiz y Sevilla a la altura de Jerez de la Frontera.

La situación en Sevilla Un total de siete carreteras se encuentran cortadas en la provincia de Sevilla y hay cortes de suministro eléctrico en Coripe y zonas rurales de Morón de la Frontera, con unos 1.900 usuarios afectados a consecuencia del paso de la borrasca, según la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. En la provincia sevillana, en aviso amarillo por lluvia y viento, la Guardia Civil ha atendido hasta 21 avisos durante la madrugada y primeras horas de la mañana y se ha reforzado la capacidad de reacción de la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se encuentra preposicionada en la provincia por si la dirección de emergencias requiriera su participación.

Cortada la autopista AP-4 La caída de un árbol esta madrugada en la autopista AP-4 entre Cádiz y Sevilla ha provocado que se mantengan cortados los carriles hacia la capital gaditana, lo que, junto a un accidente ocurrido a la altura de Puerto Real (Cádiz), ha dificultado la circulación por esta vía durante esta madrugada. Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, el árbol, que ha caído en el kilómetro 85 a la altura de Jerez, ha podido ser retirado y se está recuperando la normalidad en la circulación en esta autopista, aunque afectada por el fuerte viento y la lluvia, con varias vías de acceso cortadas a la altura de Jerez y Arcos.

Cortes en la alta velocidad La circulación de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera se encuentra interrumpida debido a un desprendimiento de tierras en el municipio de Álora. Adif ha informado de este corte sobre las 7:30 horas de este miércoles, poco después de que avanzara que los trenes con origen y destino Málaga estaban registrando retrasos por una incidencia en los sistemas de electrificación en Álora.

Fran Extremera (Málaga) Planes especiales y restricciones La mayoría de los ayuntamientos de Málaga han activado este martes distintos planes especiales y multitud de restricciones derivadas de las alertas rojas y naranjas que al paso de la borrasca Leonardo ha activado Protección Civil, en base a los avisos establecidos previamente por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Toda precaución es poca, como relatan alcaldes y concejales, ante unos episodios por lluvias fuertes y vientos que pueden ser "sin precedentes" en algunas zonas.

Aviso rojo en Cádiz La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso para este miércoles por lluvias en el Estrecho (Cádiz), un nivel de riesgo extremo que se suma a los avisos ya vigentes en las comarcas de Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga). Según la Aemet, se prevén acumulaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en una hora, con mayor probabilidad en el entorno de Algeciras, y se podrían alcanzar los 150 litros/m2 en 24 horas.

Desalojadas más de 3.000 personas de zonas inundables en Cádiz, Jaén y Málaga Más de 3.000 personas residentes en zonas inundables en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga han sido desalojadas de forma preventiva ante la posible crecida de ríos por las intensas lluvias que se esperan este miércoles, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía. Sólo en Jerez de la Frontera han sido desalojadas unas 1.600 personas de los núcleos rurales. En San Roque 1.018 personas han sido desalojadas; en Los Barrios, casi 200; en Setenil de las Bodegas (Cádiz) también han sido evacuadas de sus viviendas seis familias; en Torre Alháquime, por su parte, se ha evacuado unas 25 personas; en Tavizna, barriada de Benaocaz, más de 30 vecinos; y en Algeciras, unas 400 personas han sido evacuadas. A estos desalojados en la provincia de Cádiz se suman las 20 personas que el servicio de Protección Civil de Ronda (Málaga) ha evacuado de forma preventiva en las zonas inundables del Llano de la Cruz, Narvárez y Tejares y La Indiana. Y en la zona de Los Puentes, en Jaén, permanecen desalojados 200 vecinos. La mayor parte de ellos se ha realojado en casas de familiares y amigos.