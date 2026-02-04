Las conexiones de Epstein con Ibiza, la isla que le daba "asco": fiestas con "chicas guapísimas" y las villas del creador del Circo del Sol

Jeffrey Epstein no tenía una buena opinión de Ibiza, tal y como se desprende de los nuevos documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el fallecido magnate y pedófilo estadounidense, que lideró una vasta red de tráfico y abuso sexual de menores.

Esta institución acaba de liberar un ingente contenido relacionado con Epstein que incluye tres millones de páginas, 2.000 vídeos y 180.000 imágenes. La palabra 'Ibiza' aparece en un total de 379 documentos, básicamente correos electrónicos, según la búsqueda realizada por Diario de Ibiza.

Muchos de esos documentos están repetidos, por lo que la cifra real es mucho menor y, a menudo, carecen de mayor trascendencia. Se trata de simples comunicaciones de otras personas que le informan de que están en Ibiza o piensan pasar allí próximas sus vacaciones veraniegas.

Sin embargo, hay un puñado de mensajes en los que se menciona a la isla y que sí tienen más relieve. En uno de ellos, fechado el 5 de julio de 2019, apenas un mes antes de que Epstein apareciera ahorcado en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, el magnate contesta a una mujer que cuenta que le han "roto el corazón" en Ibiza.

"Ibiza: drogas baratas, vida poco saludable. Te pagaré un retiro o un campamento de entrenamiento en Barcelona. ¡PONTE EN FORMA! Eres demasiado inteligente para la gente de Ibiza. ¡Qué asco! No Ibiza, no Mykonos", contesta, dejando claro que la famosa isla griega tampoco le hace ni pizca de gracia.

Una fiesta con "chicas guapísimas"

Mucho antes, en el verano de 2010, un tal Daniel Siad le escribe un correo a Epstein para invitarle a una fiesta en Ibiza donde le adelanta que habrá mujeres por obra y gracia de un señor llamado Tigrane: "Le gustaría conocerte, está aquí conmigo en Ibiza con ocho chicas guapísimas, dice que le gustaría hacer algo contigo. ¿Puedes venir a Ibiza? Tenemos una casa enorme", le ofrece, añadiendo que Tigrane ha "dejado de trabajar con Trump".

Una semanas más tarde, Epstein recibe un correo similar en el que le informan de que alguien "ha alquilado una casa enorme en Ibiza y ha invitado a un montón de chicas de Rusia, todas modelos", aunque también se desconoce si acudió a este evento.

Además, hay otro asunto bastante curioso en los documentos desclasificados por el Departamento de Justicia. Se trata de un correo que el multimillonario canadiense Guy Laliberté, cofundador del Circo del Sol, envía a Epstein en junio de 2018 ofreciéndole dos villas de lujo que posee en Ibiza: Can Soleil y Can Luna.

“Desde 1979, Ibiza ha sido uno de mis lugares favoritos. Me gustaría que Can Soleil y Can Luna siguieran en manos de personas que siguieran cuidándolas bien. Así que si tienes algún interés o conoces a alguien que pueda estar interesado en comprar una villa en Ibiza, aquí tienes las páginas web de las propiedades”, le comenta.

Posteriormente, Sean O'Donnell, presidente de la inmobiliaria Groupe Lune Rouge Immobilier, informa a Epstein de los astronómicos precios de ambas propiedades: Can Soleil cuesta 49,5 millones y su alquiler semanal, entre 75.000 y 130.000 euros la semana. Más 'asequible' es Can Luna: 14,5 millones por su venta y entre 17.250 y 25.000 euros por el alquiler semanal.