Sevilla
Los ríos de Sevilla, en alerta en plena borrasca Leonardo: nivel rojo en el Guadaíra por Arahal y amarillo en Guadalquivir y Tamarguillo
El paso de los últimos temporales han dejado crecidas de nivel naranja en hasta cinco puntos de la provincia sevillana
Carlos Doncel
La sucesión de borrascas de estas últimas semanas está teniendo su impacto también en los ríos de Sevilla. Después de Ingrid y Kristin le ha tocado el turno a Leonardo, que ha comenzado este miércoles a azotar con fuerza en buena parte de Andalucía. Una nueva descarga de lluvias que han hecho que el Guadalquivir, el Tamarguillo, el Guadaíra o el Corbones hayan superado sus umbrales en algunos puntos.
Los que peor estado presentan, ambos con un nivel rojo, son el arroyo de Santiago -en el término municipal de Utrera- y el Guadaíra a su paso por Arahal, con una crecida de hasta 4,6 metros, según muestra el mapa en tiempo real de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Hace solo cuatro días, los campos de esta zona sufrieron anegaciones tras el desbordamiento de este río.
En nivel naranja hay hasta cinco puntos en la provincia de Sevilla. El Corbones a su paso por Lora del Río tiene una subida de hasta 4,3 metros, y en La Puebla de Cazalla, cercano a los tres metros; el Guadiamar por El Guijo, en torno a los dos metros, y en Aznalcázar supera incluso esa cifra. Por último, el Rivera del Huéznar por Villanueva del Río también está por encima de los 2,3 metros.
Tamarguillo y Guadalquivir, en nivel amarillo
Por su parte, el Guadalquivir se encuentra en nivel amarillo, según el portal en directo de la CHG (que muestra datos sin contrastar). A las nueve de la mañana de este miércoles, este río tiene una subida superior al umbral de los tres metros. En concreto, la crecida se sitúa en 3,36 metros, no muy lejos del límite que marca el nivel naranja (establecido en los 3,6 metros).
El Tamarguillo también está en nivel amarillo, con una subida de hasta 2,5 metros, según el mapa de la CHG respecto a este arroyo que pasa por la capital andaluza. Asimismo, el propio Ayuntamiento de Sevilla ha ampliado el corte total en la SE-20 "ante la crecida del caudal en el arroyo Miraflores y su posible incidencia en esta vía".
