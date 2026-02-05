La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, dejará precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según ha avanzado hoy lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones causaran un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

Evacuaciones en Extremadura El Centro de Emergencia 112 de Extremadura ha enviado un mensaje masivo de Es-Alert para los vecinos de la zona de influencia de Jerez de los Caballeros (Badajoz). Según se informa a través de X, "se ha procedido al envío masivo de Es-Alert para la evacuación de La Bazana y Valuengo ante la posibilidad de una avenida importante de agua en el río Ardila por colmatación de la presa de Valuengo".

Adrián Ramírez (Sevilla) La situación del Guadalquivir El río Guadalquivir ha superado el umbral rojo (nivel de peligro por desbordamiento) a su paso por Córdoba este miércoles por la tarde, después de escalar a gran velocidad durante toda la jornada. Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la lámina de agua se situaba a las 19.30 horas en 2,73 metros sobre el nivel de aguas bajas. Es a los 2,50 metros cuando se activa el umbral de peligro por desbordamiento. Lea aquí la noticia completa.

Rescatan a cinco personas y diez perros Efectivos de La Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias han rescatado esta noche a cinco personas, entre ellas dos menores, y diez perros de una vivienda inundada de la localidad de San Martín del Tesorillo (Cádiz), han informado ambos cuerpos. Dado el nivel de agua acumulada, debido a las intensas lluvias caídas por la borrasca Leonardo, los efectivos han tenido que usar una lancha neumática para acceder a la vivienda y evacuar a las personas.

Cierran la Alhambra y el Generalife de Granada El conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife de Granada si y alno abrirá este jueves en horario de mañana por motivos de seguridad y ante la previsión de fuertes rachas de viento, una situación que evaluará durante toda la jornada por si es posible abrir en horario de tarde. El conjunto patrimonial, históricamente el más visitado del país, ha decidido no abrir ante la alerta por posibles rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora y que está activa hasta las 17.59 horas de este jueves.

Siguen los desalojos Los vecinos de Dúdar (Granada), situado en las faldas de Sierra Nevada, han comenzado a ser desalojados del municipio debido a la crecida del río Aguas Blancas y el desembalse en el pantano de Quéntar, situado a menos de diez kilómetros de distancia. La localidad se había quedado aislada por su entrada natural y, tras habilitarse un camino vecinal, los habitantes del lugar han comenzado a subirse a minibuses y camiones, con ayuda de los bomberos del Consorcio y los servicios de emergencia, para ser conducidos al hotel Luna, en Granada capital, donde la Diputación los va a realojar.

Las universidades públicas andaluzas suspenden las clases este jueves, excepto la UHU, la UMA y la US Todas las universidades públicas andaluzas han suspendido las clases presenciales, cerrado sus campus y reprogramado los exámenes previstos para este jueves, 5 de febrero, a excepción de la Universidad de Huelva (UHU), la Universidad de Málaga (UMA) y la Universidad de Sevilla (US). El resto de universidades --Universidad de Almería (UAL), Universidad de Cádiz (UCA), Universidad de Córdoba (UCO), Universidad de Granada (UGR) y Universidad Pablo de Olavide (UPO)-- han decidido cerrar sus instalaciones, según diversos comunicados consultados por Europa Press, debido a la borrasca Leonardo, que seguirá afectando a la comunidad durante la jornada de este jueves, aunque con menor intensidad que este miércoles. La UGR, que en un primer momento había decidido retomar las clases, ha cancelado finalmente todas sus actividades presenciales ante las previsiones meteorológicas. Las pruebas de evaluación de la convocatoria extraordinaria del primer semestre, previstas para el jueves 5 de febrero, se realizarán el martes 17 de febrero en la misma ubicación y horario. Además, el inicio del período docente del segundo semestre se ha retrasado al miércoles 18 de febrero.

Se elevan a 118 las carreteras cortadas por inundaciones y la nieve afecta a otras 42 La evolución de la borrasca Leonardo esta tarde ha elevado a 118 el número de carreteras cortadas por inundaciones y desprendimientos, dos de ellas de la red principal y la mayoría localizadas en Andalucía, mientras que aquellas que están afectadas por la nieve han bajado a 42. Las dos vías de la red principal cortadas por las lluvias son la A-44, en Campillo de Arenas (Jaén) sentido Granada; y la A-48 en Vejer de la Frontera (Cádiz) sentido Tarifa. Precisamente la provincia de Cádiz sigue siendo la más afectada por las lluvias con hasta 44 vías intransitables, seguida de Jaén y Sevilla, con 17 y 15, respectivamente.

Un muerto en Portugal por la subida del agua en Serpa, cerca de la frontera con Huelva Un hombre de 60 años falleció este miércoles después de que el vehículo en que se encontraba quedara sumergido por el agua en Pias, en la zona de Serpa (Portugal), próxima a la frontera con Huelva (España) y en la cuenca del río Guadiana. El segundo comandante de la Protección Civil de la subregión lusa del Bajo Alentejo, José Horta, dijo a EFE que sobre las 15.51 hora local (misma hora GMT) de este miércoles recibieron información de un vehículo que se encontraba sumergido en una línea de agua, lo que activó a los servicios de rescate. Sobre las 18.38 hora local, la autoridades pudieron confirmar el deceso del hombre de 60 años en esa área, que está cerca del embalse de Amoreira.

Buscan a una joven desaparecida junto al río en Sayalonga Una mujer de algo más de 30 años permanece desaparecida en Sayalonga, después de que hubiese podido ser arrastrada por el elevado caudal del río Turvilla. Así lo han indicado fuentes locales a este periódico, al tiempo que han indicado que un amplio dispositivo de búsqueda, conformado por agentes de Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y voluntarios de Protección Civil, habría localizado al perro de la joven. La desaparecida sería natural de Torrox y residiría en este otro municipio axárquico junto a su pareja. Aún con las restricciones marcadas por la incidencia de la borrasca Leonardo, la joven habría sacado a sus dos perros en las inmediaciones del río. En un momento dado, uno de los dos habría caído al cauce y, sin dudarlo un momento, la propietaria accedió a las frías aguas hasta lograr salvar el can. Desde ese momento nadie ha podido saber de su paradero.