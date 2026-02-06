Periodistas y políticos a ritmo de tango

Este baile es el protagonista de la portada del Anuario 2025 de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante que se presentó hace unos días en la XV Gala de "Off the record" celebrada en el Palacio de Congresos del Colegio de Médicos ante más de seiscientos representantes de toda la sociedad. Como no podía ser menos, muchos políticos y periodistas que, apartando sus diferencias por unas horas, "bailaron" juntos en un ambiente muy peliculero.

María Martín, Hermann Schwarz, Ana Segura, Amparo Navarro, Ana Poquet y Cristina Cutanda. / Joaquín Reina

Presentada por Joaquín Hernández y Vicente Hipólito, la gala se desarrolló entre escenas de películas referidas al mundo del periodismo que se fueron entrelazando con las distintas secciones del Anuario, dándose así a conocer los artículos de los más de cien colaboradores y fotoperiodistas que han participado en esta publicación.

La gala acogió a autoridades como el anfitrión, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, Hermann Schwarz, y la vicepresidenta, Ana Segura; el presidente de la Diputación, Toni Pérez; Amparo Navarro, rectora de la UA; Juan Navarro Fernández, subdelegado de Defensa; Miguel Ángel Jiménez Parejo, general del MOE; Rafael Torrecillas, comandante naval; Manuel Lafuente Lázaro, comisario provincial de la Policía Nacional; Francisco Poyato, coronel jefe de la Guardia Civil; Eduardo Pascual, secretario autonómico de Industria; Raúl Mérida, comisionado Dana; Ruth Merino, secretaria autonómica de Representación ante la UE; Agustina Esteve, delegada del Consell; Belén Ríos, directora general de Comunicación Institucional de la GV; Francisco González, director general de Promoción Institucional de la GV, o Antonio Darder, teniente coronel de la Guardia Civil. Del Ayuntamiento de Alicante (el alcalde mandó un cariñoso mensaje disculpando su ausencia), después de un tenso pleno, según nos contaron, por el tema de las viviendas de Les Naus. Acudieron Manuel Villar, Ana Poquet, Julio Calero, Cristina Cutanda, Carmen Robledillo, Óscar Castillo y Juan Utrera de Vox; Rafa Mas y Sara Llobell, de Compromís.

El ilicitano Antonio Parreño recibe el premio «Libertad de expresión» de manos de la presidenta de la APPA, Rosalía Mayor. / Joaquín Reina

Los presentadores desvelaron el elegido este año como Asociado de Honor, que ha recaído en José María Pallarés, y el premio Libertad de Expresión, que en esta ocasión ha sido concedido a Antonio Parreño, ilicitano y periodista con amplia experiencia como corresponsal en el extranjero, presentador y actualmente editor en el canal 24horas.

Después de recordar sus pinitos en Elche, Parreño incidió en que "el periodismo local sigue siendo el verdadero periodismo. El del periodista de calle, el que conoce de verdad el terreno, el que, casi siempre con medios limitados, trata de llegar a todas las noticias, el que da voz a la gente más cercana".

Añadió que «el periodismo actual sufre los males de la política y de la sociedad, cada vez más polarizadas. Y las redes sociales han sido un desastre. Lejos de fomentar el debate, los algoritmos te inundan siempre del contenido que refuerza tus ideas. Y tengo que decir que algunos políticos no lo ponen fácil. La escuela trumpista la están utilizando todos, todos los partidos, denigrando a los periodistas que les critican o a los jueces que toman decisiones que no les gustan».

Tomás Moya, María Martín, Almudena Agulló, Paz Castelló, Amparo Navarro, María López y Toni Pérez. / Joaquín Reina

También asistieron la diputada nacional y gran amiga de la APPA, Araceli Poblador; el diputado autonómico José Ramón González de Zárate, los alcaldes Loreto Serrano (Santa Pola), Juanjo Berenguer (El Campello), el diputado provincial José Antonio Bermejo; o concejales de diversos municipios como Juan Díaz (Benidorm).

Y le tocó el turno a la presidenta de la APPA, que estuvo bailando ante el respetable entre el tango y el fango. Reconociendo que entre los periodistas y los políticos siempre ha habido roces y pasos en falso, en estos momentos la danza se está complicando. Habló de la reforma del reglamento interno del Congreso de los Diputados y de quiénes van a ser los políticos (después de dedicarse palabras entre ellos como felón, capullo, cretino o psicópata) que decidan qué periodistas faltan el respeto de la cortesía parlamentaria.

Señaló también que «no somos buenos periodistas si alabamos, ni malos si criticamos. Solo somos buenos periodistas si buscamos la verdad». E ironizó sobre las declaraciones de los políticos. "Que una rueda de prensa dure dos horas o que sean las cinco y no haya comido no puede ser considerado un sacrificio heroico. Si no quieres sudar, no salgas a la pista. Es el trabajo del político, como el del periodista es estar ahí también para informar a la sociedad".

Portada del Anuario de la APPA y su representación en directo con la orquesta Virtuos Mediterrani. / Joaquín Reina

En un respetuoso silencio, que la presidenta rompió para que pudieran respirar o suspirar, escucharon representantes de empresas e instituciones como Manuel Nieto (Cajamar), José Antonio Belso (SUMA), Carlos Baño (Cámara de Comercio), César Quintanilla (CEV), Cristina Martínez, (IAC Gil Albert), Francisco Menargues (Colegio de Economistas), Mariano Torres (Terciario Avanzado), Luis Castillo (APHA), Ramón Alonso (Coca- Cola), Gema Martínez (Grupo Ventura), Felicia Martínez (Banco Sabadell), Adela García (ImpulsAlicante), Amelia Fernández (Lerroux), Pedro Pujalte (Seguridella), Adriana Vico (Bellea del Foc), David Olivares (Federación Hogueras), Vicente Cutanda (Consell Audiovisual), Susana Llorens y Santiago Linares (AMA), Emilio Torres (Securitas), María López (Fundación Alió), Cristina Martínez (IAC), Alfredo Millá (INECA), Carmen Carretón (UA), Rosa Vinal (FOPA), Josep Magraner y Benjamín Marín (À Punt), Estela Medina (ONCE), Emilio Vicedo y Pablo Moreno (Colegio Arquitectos), Nuria von Kapff (consulado Alemania), David Hermoso (Puerto Alicante), Ismael Navarro (Colegio Politología), Yaissel Sánchez y José Díaz (PSOE), Mariate Bolivar y Gaspar Maciá (Informadores de Elche), Álvaro Antón (CEU Elche), Carlos Parodi (Hércules) o Eva Calleja y Arancha Luque (CC. OO.).

El secretario autonómico de Industria, Eduardo Pascual, rodeado de representantes de asociaciones empresariales. / Joaquín Reina

El acto terminó, como no podía ser menos, con el tango «Por una cabeza», de Gardel, interpretado por varios miembros de la orquesta Virtuos Mediterrani y escenificado por Armando y María José de la Escuela Diego Chaves. Y a partir de ese momento empezó el verdadero «off the record» en un cóctel en el que los chismes, confidencias y rumores corrían de mesa en mesa entre muchas caras conocidas como Pancho García-Almenta, Toni Cabot, Pedro Picatoste, Montse Planelles, Moisés Jiménez, Francisco Lorenzo, Alfonso Blas, Nito Manero, Juana María Balsalobre, Cristina Llorens, Federico Lizón, Pilar Galocha, José María Pastor, Juan Bosco, Miguel Beano, José Carlos de la Mata, Mónica Nombela, Marisol Diana, Antonio y María José Ayala, Pascual Rosser, Inmaculada Rodríguez, Ángel Fernández, Almudena Gonzalo, Pepe Acevedo, Miguel Valverde, Óscar Saorín, Antonio Cano, Llanos Molina, Irene Ramos, Consuelo Reche, Beatriz Oliva, Margarita de la Vega, Marta García, Laura Jiménez, y muchísimos compañeros de los medios de comunicación.