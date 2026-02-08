TEMPORAL
La muralla de Lugo sufre un derrumbe interior a causa de las lluvias
El desplome no ha causado daños personales
R. V.
Una parte del lienzo interior de la Muralla de Lugo, situado en la rúa do Moucho -próxima a la Catedral- se derrumbó en la noche de este sábado sin causar daños personales. Este episodio ha sucedido en el marco de las lluvias persistentes de estos días, aunque fuentes oficiales todavía no han confirmado su causa.
El suceso tuvo lugar cerca de las 23.30 horas en un lugar interior del monumento, que, según aclaran fuentes municipales, no es romana, sino del siglo XIX. De tal manera, la zona ha sido acordonada por la Policía Local como medida preventiva.
Las mismas fuentes han indicado en que el Ayuntamiento colaborará en todo aquello que esté en su mano con la Xunta de Galicia, quien posee las competencias en materia de patrimonio, y se encargará de la vigilancia de la zona para garantizar la seguridad.
A lo largo de la mañana, visitarán la zona diferentes autoridades, como el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, y el conselleiro de Cultura, José López Campos, para dar cuenta de lo sucedido.
