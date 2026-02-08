¿Por qué parece que hay más accidentes de avión ahora que antes? Perico Durán, piloto, responde a la pregunta

Cada vez que ocurre un incidente aéreo, la sensación se repite: parece que volar es hoy más peligroso que nunca. Sin embargo, los datos dicen justo lo contrario. Así lo explica Perico Durán, piloto y creador de contenido en redes sociales, en un vídeo en el que responde a una pregunta tan común como inquietante: ¿han aumentado los accidentes de avión?

“La respuesta seguramente te sorprenda”, avanza. Según detalla, en los años 2000 el promedio era de casi 13 accidentes mortales al año. En la década siguiente, la cifra descendió hasta nueve, y en la actualidad se sitúa en torno a 4,4 accidentes mortales anuales. “Es decir, cada vez hay menos accidentes graves”, subraya.

Pero el dato es todavía más revelador si se tiene en cuenta el volumen de vuelos. “A día de hoy hay más vuelos que nunca”, explica Durán. Mientras que en la década de los 2000 se realizaban alrededor de 20 millones de vuelos al año, actualmente esa cifra se ha disparado hasta casi 40 millones, prácticamente el doble.

Por eso, el piloto insiste en que la clave está en la tasa de accidentes por número de vuelos. “Si medimos la tasa de accidentes por millón de vuelos, ha caído de 0,54 en los años 2000 a 0,24 en la década de 2010 y a 0,17 hoy en día”, detalla. La conclusión es clara: volar ahora es más seguro que nunca.

Entonces, ¿por qué existe la sensación contraria? La explicación no está en los aviones, sino en la forma en la que consumimos información. “La percepción no siempre refleja la realidad”, afirma. Según Durán, las redes sociales lo han cambiado todo. “Antes, si ocurría un accidente en otro país, quizás nunca te enterabas. Hoy, cada incidente es grabado desde todos los ángulos, repetido en noticieros y analizado al detalle en redes”.

Esta sobreexposición constante genera una impresión de frecuencia que no se corresponde con los datos reales. “No hay más accidentes, hay más información sobre ellos”, resume el piloto.

Noticias relacionadas

Por eso, lanza un mensaje tranquilizador para quienes sienten miedo al volar. “Si tienes miedo a volar, recuerda esto: la aviación sigue siendo el medio de transporte más seguro del mundo”. Una afirmación respaldada por cifras que desmontan uno de los temores más extendidos de nuestro tiempo.