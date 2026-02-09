Sanidad refuerza la vigilancia ante los casos de bebés hospitalizados tras beber leche de fórmula

El Ministerio de Sanidad ha reforzado la vigilancia epidemiológica tras conocerse que cinco bebés han sido hospitalizados en España después de sufrir vómitos y problemas gastrointestinales, tras beber leches de fórmula investigadas por contener la toxina cereulida, producida por una bacteria y que ya han sido retiradas del mercado. Otros tres pequeños han presentado los mismos síntomas. Así lo ha dado a conocer un informe del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

En un audio remitido a los medios en relación con las leches contaminadas con cereulida y sobre los casos sospechosos que publica el ECDC, Pedro Gullón, Director General de Salud Pública, señala que de los cinco bebés hospitalizados, uno estuvo en la UCI pero precisa que tenía características que "no parecían tan sintomatológicamente relacionadas con la presencia de la toxina".

La cereulida es una toxina producida por cepas de Bacillus cereus en productos alimenticios. Puede causar náuseas, vómitos y dolor de estómago repentinos entre 30 minutos y seis horas después de su ingestión. En bebés pequeños, puede alterar el equilibrio sódico del organismo y provocar complicaciones como la deshidratación. Los posibles efectos negativos para la salud se consideran de bajos a moderados y dependen de la edad del bebé; los neonatos y los bebés menores de seis meses tienen mayor riesgo de padecer una enfermedad grave.

Pequeñas diarreas

En el caso de los bebés españoles, lo más habitual han sido "pequeñas diarreas", explica Gullón. Los cinco bebés ya han sido dados de alta y no hay ningún pequeño más hospitalizado. "Aún así, desde el Ministerio de Sanidad estamos reforzando la vigilancia que pueda haber de este tipo de casos. Nos hemos puesto en contacto con todas las comunidades autónomas para ello", asegura.

El director general de Salud Pública añade que "estos casos pueden estar vinculados a esa toxina" pero matiza que "es muy difícil de demostrar por dos razones: la primera es que estos productos se consumen mucho y no hemos visto un incremento de diarreas de este tipo relacionadas con ello y, el segundo elemento, es que, en general, las dosis de toxina que tendría que haber para que se den casos tienen que ser altas".

Causalidad segura

"No tenemos la claridad de poder establecer una causalidad segura de que esos casos, que son sospechosos de haberse intoxicado con Bacillus cereus, son completamente por ello o forman parte de otros casos de diarreas comunes que ocurren en los lactantes", asegura Pedro Gullón.

Gullón señala que "no es de extrañar" que se puedan dar más casos sospechosos en los próximos días "debido a que hemos reforzado la vigilancia epidemiológica". Ha concluido que Sanidad seguirá en contacto con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) para adoptar las medidas que se tengan que tomar en torno a las leches contaminadas.