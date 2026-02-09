La economía andaluza, devastada por el temporal: cierre de negocios, pérdida de ventas, caída del turismo y campos arrasados

Las fuertes y persistentes lluvias provocadas por el tren de borrascas que se han sucedido durante semanas hacen mella en la economía andaluza, más allá del campo, que sin duda es uno de los sectores más damnificados por el agua, con una previsión de pérdidas que puede superar los 2.500 millones de euros, según Asaja. Autónomos y pequeño comercio han alzado también la voz ante las graves consecuencias que tienen que afrontar por la caída de negocio, que ha provocado que los primeros compases del año sean negros para sus cuentas. El turismo lamenta las numerosas cancelaciones por el tiempo agravadas por la situación de la red ferroviaria y la Junta de Andalucía ya ha cifrado en más de 500 millones el coste de la reparación de las carreteras.

"Las pérdidas son y afectan a todos los sectores. Por eso desde el Gobierno andaluz ya estamos trabajando en un plan de reconstrucción", explicó la consejera de Hacienda, Carolina España, quien anunció una reprogramación del presupuesto autonómico de 2026, que acaba de entrar en vigor, y reivindicó la participación del Estado y de la UE: "Vamos a llamar a todas las puertas. Le pedimos a la UE que active el fondo de solidaridad para catástrofes naturales y el fondo de gestión de crisis de la PAC. Al Gobierno de España le reclamamos que apruebe el fondo de contingencia. Es necesario que los recursos lleguen cuanto antes a las familias", ha subrayado la consejera, que este lunes ha visitado la localidad de Lora del Río para conocer de primera mano el impacto del temporal en dicha localidad sevillana.

El campo, el más golpeado

El temporal ha hecho estragos en el campo andaluz y este grave daño de las últimas borrascas se suma al malestar por el acuerdo de Mercosur y el resto de problemas que arrastra el sector agrario en los últimos tiempos. Asaja avisa de que el campo está bloqueado. En Sevilla y Córdoba, el 80% de la aceituna restante está en el suelo, lo que supondrá un desplome en la producción de aceite de oliva. En Jaén, a pesar de la buena noticia que supone la recarga de acuíferos, los sobrecostes de recolección amenazan la rentabilidad de las explotaciones, avisa la patronal agraria. La situación en Almería es crítica debido a los vientos que han destrozado estructuras de invernaderos, mientras que en Málaga, el desbordamiento de ríos como el Guadalhorce, ha supuesto también graves destrozos.

Los agricultores piden la declaración de Zona Catastrófica para las comarcas más afectadas y la flexibilización urgente de la PAC, para que ningún agricultor sea penalizado por incumplimientos derivados del temporal. Además reclaman un plan de choque para la reparación de caminos y puentes rurales hoy intransitables.

Los regantes, a través de Feragua, han alertado de los graves daños provocados por las borrascas Marta y Leonardo en el regadío andaluz, con destrozos millonarios en caminos rurales, redes de riego, estaciones de bombeo y otras infraestructuras hidráulicas esenciales para la actividad agraria. Desde la semana pasada, la asociación viene recibiendo un auténtico aluvión de comunicaciones por parte de comunidades de regantes de toda Andalucía, que están siendo recopiladas para realizar una estimación global del impacto económico, que se prevé muy elevado.

El Gobierno andaluz ya estima que se ha producido una pérdida del 20% de los cultivos por las incidencias del temporal mientras que por parte del Gobierno de España, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha adelantado que esta semana viajará a Andalucía, con la que el Gobierno está trabajando "mano a mano" con contactos con el consejero de Agricultura de esta comunidad, Ramón Fernández-Pacheco.

Planas ha calculado que a mitad de esta semana se podrán conocer "algunos datos más fehacientes" sobre el impacto que las lluvias torrenciales, el pedrisco y las tormentas de los últimos días han dejado en el campo. Los frutos rojos son uno de los cultivos más afectados, aunque también han sufrido daños otros como los cítricos, el olivar, algunos cultivos herbáceos y de hortalizas, ha detallado el titular de Agricultura.

Frente a estos daños, el ministro ha reiterado la disposición del Gobierno por "aprobar las medidas que correspondan" y ofrecer la cobertura y el "apoyo necesario" que se ha efectuado en otras situaciones de emergencia.

Cancelaciones en el turismo

En el caso del turismo el mes de enero ha sido especialmente complejo por la coincidencia de las borrascas con la crisis ferroviaria que ha derivado en la cancelación de los servicios de alta velocidad entre Sevilla y Madrid a raíz del accidente de Adamuz.

La Junta de Andalucía estima que se ha producido este mes de enero una caída del 20% en las reservas hoteleras y que han aumentado las anulaciones en un 15%. "Son pérdidas importantes que afectan a una de las joyas de nuestra economía", apuntó la consejera Carolina España.

La Consejería de Turismo acude, de hecho, este martes a la Conferencia Sectorial con el Ministerio con el objetivo de que se pongan en marcha que pongan en marcha medidas que favorezcan la recuperación del sector.

"Los autónomos no pueden esperar"

En este sentido, ATA Andalucía ha reclamado reclama a todas las administraciones públicas la puesta en marcha inmediata de un paquete extraordinario de ayudas para los autónomos andaluces que están sufriendo las consecuencias de las lluvias que han causado importantes daños materiales en Andalucía.

"Las intensas lluvias han provocado inundaciones, evacuaciones, cierres forzosos y graves daños materiales en negocios de múltiples sectores, desde el comercio y la hostelería hasta talleres, agricultura y servicios", ha subrayado la asociación, que ha recordado que miles de autónomos andaluces han visto paralizada su actividad, han perdido mercancía, maquinaria o instalaciones y carecen de capacidad financiera para asumir semanas o meses sin ingresos. "Por este motivo, nos sumamos a la petición de la Junta de Andalucía de la declaración formal de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil", han añadido desde ATA.

“Los autónomos no pueden esperar a peritaciones, trámites largos o soluciones a medio plazo. Necesitan liquidez inmediata para que su actividad sobreviva”, ha dejado claro el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor.

También ha solicitado medidas extraordinarias en la Seguridad Social, como la exoneración de cuotas, el cese extraordinario de actividad, aplazamientos y medidas que vengan a proteger a aquellos autónomos que tengan trabajadores. "También vamos a instar a la Junta de Andalucía a que ponga en marcha ayudas directas como se ha hecho en otras ocasiones como en el Covid y también que la protección sea para todos los autónomos", ha añadido.

Comercio de cercanía

La Confederación Comercio Andalucía ha valorado la incidencia que el reciente episodio de lluvias intensas y temporales ha tenido en el conjunto del sector comercial andaluz, especialmente en el comercio de cercanía, que ha visto "seriamente condicionada su actividad durante varios días consecutivos".

Las persistentes precipitaciones, los avisos meteorológicos y los problemas de movilidad derivados de cortes de calles, carreteras y accesos a zonas urbanas han provocado una reducción muy significativa de la afluencia de clientes, así como dificultades logísticas en el suministro de mercancías y en los repartos, afectando de forma directa a la facturación diaria de miles de pequeños establecimientos, según ha señalado la confederación en una nota de prensa.

Según los datos recabados por la Confederación a través de asociaciones y empresarios del sector, la caída de las ventas durante los días de lluvias se ha situado, de forma generalizada, entre el 20% y el 30%, mientras que en las jornadas con activación de alertas meteorológicas la pérdida de actividad ha llegado a superar el 70% en numerosos establecimientos.