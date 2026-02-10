Cómo añadir datos de salud a emergencias en tu móvil y que se vean sin desbloquearlo
Descubre cómo puedes añadir tu información sanitaria más relevante para que sea visible si alguien te encuentra inconsciente
Muchas personas recurren a tatuajes o chapas para advertir, en caso de sufrir un accidente, de que tienen alguna alergia o para informar sobre su grupo sanguíneo. Ahora que prácticamente toda persona adulta se desplaza con un teléfono móvil encima, este se ha convertido en el mejor aliado para sustituir a los antiguos métodos de aviso sobre nuestra propia salud. Dedicar un rato a configurar tu dispositivo si sufres alguna dolencia o intolerancia puede salvarte la vida si alguien te encuentra inconsciente y usa tu teléfono para llamar a emergencias.
Es la llamada a Emergencias la única que se puede realizar desde cualquier dispositivo, sin necesidad de acceso a los datos del mismo mediante el código o patrón de privacidad. Además de esta llamada puedes hacer visible tus datos de salud en tu smartphone con el fin de que aparezca a aquél que vaya a pedir ayuda si te encuentra inconsciente.
Atención inmediata
Desde la Policía Nacional han compartido un vídeo explicando paso a paso el proceso de configuración en el que han subrayado que, en muchas ocasiones, los agentes son los primeros en llegar cuando una persona está herida o hay una situación de emergencia. Por eso recuerdan la importancia de activar la información de emergencia en el móvil mediante la cual se puede acceder a los datos más relevantes de salud sin desbloquear el dispositivo: “Este es el teléfono de Manuel. Está bloqueado”, señalan en un vídeo de ejemplo. Aun así, desde la pantalla se puede consultar su información de salud.
En ese apartado aparecen datos clave para la atención inmediata. En el caso mostrado, se indica que Manuel es diabético y alérgico a la penicilina, información que puede resultar decisiva en una intervención urgente. “Recuerda, activar esta opción en tu móvil puede marcar la diferencia en caso de una emergencia”. Un gesto sencillo que puede facilitar la actuación policial y la atención a una persona inconsciente.
Cómo configurar los datos de salud en el móvil
A continuación te presentamos una guía para configurar los datos relevantes sobre tu salud en tu teléfono móvil según tu sistema operativo (si es iOs o Android) y modelos con particularidades, como es el caso de Pixel de Google.
Estos pasos pueden variar según el modelo de tu propio dispositivo y la actualización de software que uses.
Suscríbete para seguir leyendo
- Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
- Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
- El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
- La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento
- La biodiversidad de El Hondo se dispara: un vídeo confirma la presencia de tejones
- Reconocen la incapacidad permanente a una barrendera por no poder esfuerzos físicos y estar mucho tiempo de pie
- Muchos jubilados no lo saben: este complemento puede subir su pensión hasta más de 700 euros al mes
- El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas