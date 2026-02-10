TRANSPORTES
Suspensión del servicio de cercanías en Madrid entre Nuevos Ministerios y Atocha por un incendio
Las autoridades ferroviarias han activado los protocolos de seguridad y recomiendan a los viajeros evitar la zona y buscar alternativas de transporte
Paula Correa
La circulación de trenes de cercanías en Madrid ha quedado interrumpida entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Atocha debido a un incendio que se ha producido en las inmediaciones de la infraestructura ferroviaria, según ha informado InfoAdif a través de su cuenta oficial.
Las autoridades ferroviarias han activado los protocolos de seguridad y recomiendan a los viajeros evitar la zona y buscar alternativas de transporte mientras se restablece el servicio. El personal de seguridad y bomberos se encuentra trabajando para controlar el fuego y minimizar el impacto en la operación de los trenes.
- Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
- Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
- El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
- La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento
- La biodiversidad de El Hondo se dispara: un vídeo confirma la presencia de tejones
- Reconocen la incapacidad permanente a una barrendera por no poder esfuerzos físicos y estar mucho tiempo de pie
- Muchos jubilados no lo saben: este complemento puede subir su pensión hasta más de 700 euros al mes
- El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas
Juristas y economistas europeos analizan en Elche la fiscalidad de la transición energética
Ofrecido por
La CEU UCH participa en un proyecto europeo Erasmus+ para impulsar la internacionalización universitaria y la sostenibilidad en Colombia
Ofrecido por
Estudiantes de Derecho del CEU de Elche conocen en Bruselas cómo se construye el Derecho europeo desde dentro
Ofrecido por