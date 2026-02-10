Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Silencio FeijóoViviendas ProtegidasFallece MaxTiburón blanco XàbiaDepuradorasAlicante, congeladaAlmendros en flor
instagramlinkedin

TRANSPORTES

Suspensión del servicio de cercanías en Madrid entre Nuevos Ministerios y Atocha por un incendio

Las autoridades ferroviarias han activado los protocolos de seguridad y recomiendan a los viajeros evitar la zona y buscar alternativas de transporte

Trenes en los andenes durante la huelga ferroviaria en la estación de Atocha.

Trenes en los andenes durante la huelga ferroviaria en la estación de Atocha. / EP

Paula Correa

La circulación de trenes de cercanías en Madrid ha quedado interrumpida entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Atocha debido a un incendio que se ha producido en las inmediaciones de la infraestructura ferroviaria, según ha informado InfoAdif a través de su cuenta oficial.

Las autoridades ferroviarias han activado los protocolos de seguridad y recomiendan a los viajeros evitar la zona y buscar alternativas de transporte mientras se restablece el servicio. El personal de seguridad y bomberos se encuentra trabajando para controlar el fuego y minimizar el impacto en la operación de los trenes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
  2. Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
  3. El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
  4. La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento
  5. La biodiversidad de El Hondo se dispara: un vídeo confirma la presencia de tejones
  6. Reconocen la incapacidad permanente a una barrendera por no poder esfuerzos físicos y estar mucho tiempo de pie
  7. Muchos jubilados no lo saben: este complemento puede subir su pensión hasta más de 700 euros al mes
  8. El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas

Cultura estudiará redactar un Plan Estratégico de las artes escénicas y visuales

Cultura estudiará redactar un Plan Estratégico de las artes escénicas y visuales

Dura derrota del Horneo Alicante en el Palau Blaugrana: estas son las declaraciones tras el varapalo sufrido en Barcelona

Juristas y economistas europeos analizan en Elche la fiscalidad de la transición energética

Juristas y economistas europeos analizan en Elche la fiscalidad de la transición energética

La CEU UCH participa en un proyecto europeo Erasmus+ para impulsar la internacionalización universitaria y la sostenibilidad en Colombia

La CEU UCH participa en un proyecto europeo Erasmus+ para impulsar la internacionalización universitaria y la sostenibilidad en Colombia

Estudiantes de Derecho del CEU de Elche conocen en Bruselas cómo se construye el Derecho europeo desde dentro

Estudiantes de Derecho del CEU de Elche conocen en Bruselas cómo se construye el Derecho europeo desde dentro

SATSE reclama recursos y tiempo para enfermeras y fisioterapeutas investigadoras

SATSE reclama recursos y tiempo para enfermeras y fisioterapeutas investigadoras
Tracking Pixel Contents