Dos hermanas publican fotos íntimas de la amante de su padre para vengarse y una acaba en prisión y la otra sin trabajo

Dos hermanas británicas publicaron fotos desnudas de la amante de su padre en un sitio web de escorts para "humillarla" por engañar a su madre, pero el plan les salió mal.

Geoff Brown, de 61 años, había tenido una aventura con una mujer casada hacía una década, lo que provocó que años después sus hijas, Eleanor y Sophie Brown, decidieran vengarse. Las hermanas, de 24 años, conspiraron para publicar fotos íntimas de la mujer en un sitio de escorts, inicialmente planeando usar Gumtree (una app similar a Wallapop) y ofrecer servicios sexuales por 5 libras esterlinas (unos 6 euros al cambio), pero finalmente optaron por un sitio de prostitución y añadieron el número de teléfono del esposo de la mujer.

Eleanor, de Morley, West Yorkshire, admitió en el tribunal de Leeds haber divulgado fotos privadas sin consentimiento, lo que derivó en una condena de prisión, según informó MailOnline.

Poca broma: una despedida y la otra a la cárcel

Sophie, que trabajaba en la policía de West Yorkshire, renunció tras su implicación en el caso y fue vetada de por vida del cuerpo policial en abril.

El caso se remonta a 2015, cuando Sarah Brown, esposa de Geoff, descubrió fotos y vídeos íntimos de su marido con la otra mujer, aunque la pareja sigue hoy en día junta, como si nada hubiera pasado... salvo que sus hijas, por su afán de venganza, acabaron en problemas.

Entre agosto y septiembre de 2022, Eleanor también publicó comentarios despectivos sobre la mujer en la página web del negocio de su esposo, y compartió las fotos íntimas tanto por WhatsApp como en el sitio de escorts.

La fiscalía calificó el acto como un "intento calculado de causar angustia". La víctima declaró que sintió un "pánico total" al descubrir que sus fotos íntimas estaban en internet.

Sophie fue señalada como la instigadora del plan, alentando a Eleanor a ejecutar la venganza. Un panel disciplinario determinó que Sophie habría sido despedida de la policía si no hubiese renunciado antes.