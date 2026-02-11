La Policía desvela cómo tu móvil puede salvarte la vida: así se pueden ver tus datos de salud sin desbloquearlo

Muchas personas recurren a tatuajes o chapas para advertir, en caso de sufrir un accidente, de que tienen alguna alergia o para informar sobre su grupo sanguíneo. Ahora que prácticamente toda persona adulta se desplaza con un teléfono móvil encima, este se ha convertido en el mejor aliado para sustituir a los antiguos métodos de aviso sobre nuestra propia salud. Dedicar un rato a configurar tu dispositivo si sufres alguna dolencia o intolerancia puede salvarte la vida si alguien te encuentra inconsciente y usa tu teléfono para llamar a emergencias.

Es la llamada a Emergencias la única que se puede realizar desde cualquier dispositivo, sin necesidad de acceso a los datos del mismo mediante el código o patrón de privacidad. Además de esta llamada puedes hacer visible tus datos de salud en tu smartphone con el fin de que aparezca a aquél que vaya a pedir ayuda si te encuentra inconsciente.

Atención inmediata

Desde la Policía Nacional han compartido un vídeo explicando paso a paso el proceso de configuración en el que han subrayado que, en muchas ocasiones, los agentes son los primeros en llegar cuando una persona está herida o hay una situación de emergencia. Por eso recuerdan la importancia de activar la información de emergencia en el móvil mediante la cual se puede acceder a los datos más relevantes de salud sin desbloquear el dispositivo: “Este es el teléfono de Manuel. Está bloqueado”, señalan en un vídeo de ejemplo. Aun así, desde la pantalla se puede consultar su información de salud.

En ese apartado aparecen datos clave para la atención inmediata. En el caso mostrado, se indica que Manuel es diabético y alérgico a la penicilina, información que puede resultar decisiva en una intervención urgente. “Recuerda, activar esta opción en tu móvil puede marcar la diferencia en caso de una emergencia”. Un gesto sencillo que puede facilitar la actuación policial y la atención a una persona inconsciente.

Cómo configurar los datos de salud en el móvil

A continuación te presentamos una guía para configurar los datos relevantes sobre tu salud en tu teléfono móvil según tu sistema operativo (si es iOs o Android) y modelos con particularidades, como es el caso de Pixel de Google.

Sistema Ruta para añadir info médica Ruta para añadir contactos de emergencia Cómo se consulta desde pantalla bloqueada Android (general / Pixel) Abre Seguridad personal / Personal Safety (o Ajustes). Entra en Información de emergencia. Añade los datos (por ejemplo, condiciones y alergias). En Información de emergencia. Entra en Contactos de emergencia. Añade los contactos. Desde la pantalla de bloqueo, toca Emergencia / Emergency. Accede a la información de emergencia (según modelo). Android (Samsung Galaxy) Entra en Ajustes. Abre Seguridad y emergencia (o similar). Entra en Información médica. Activa “mostrar en pantalla bloqueada” si aparece la opción. En Ajustes. Abre Seguridad y emergencia (o similar). Entra en Contactos de emergencia. Añade los contactos. Desde la pantalla de bloqueo, entra en el acceso de emergencia. Consulta la información médica disponible. iPhone (iOS) Abre Salud (Health). Toca tu perfil. Entra en Ficha médica (Medical ID). Pulsa Editar. Activa Mostrar al bloquear. Dentro de Ficha médica (Medical ID). Añade contactos de emergencia. Guarda los cambios. En la pantalla bloqueada: toca Emergencia. Luego, Ficha médica / Medical ID (si “Mostrar al bloquear” está activado).

Estos pasos pueden variar según el modelo de tu propio dispositivo y la actualización de software que uses.