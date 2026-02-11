Diccionario "épico" de supervivencia para "literalmente" entender a los chavales de hoy
Guía lingüística para padres y profesores: del "en plan" al "six seven" sin morir de "cringe"
La primera vez que un niño o adolescente español te suelta un "six seven" en la cara, tú piensas que o está practicando los números en inglés o, por la repetición y el entusiasmo, te está vacilando y no sabes por qué. Y entonces descubres la verdad: no significa nada fijo y por eso sirve para todo. Una especie de "en plan" con esteroides, nacido de un audio viral y repetido como mantra identitario por la Generación Alfa, esa gente menuda que ya viene con léxico propio.
Bienvenidos al diccionario básico para entender a los jóvenes de hoy (España, edición irónica): una guía de supervivencia para no asentir como un muñeco con pilas cuando tu hijo, tu sobrina o el becario te explique su vida en 40 segundos y 18 anglicismos.
Escena 1: Cocina. 21:43. El adulto intenta comunicarse.
—¿Qué tal el insti?
—Normal. Mid.
—¿Mid es…?
—En plan… ni fu ni fa.
—Ah.
—Y la profe estaba turbia, ¿sabes?
—¿Turbia?
—Sí, cringe.
—…
—Y Dani, literal, se ha puesto a decir "six seven" y ya estaba la clase six seven y la profe: "si lo volvéis a decir, parte".
Tú, adulto, haces lo que haría cualquier adulto responsable: finges que "mid” te parece una palabra preciosa y que "six seven" es, efectivamente, un concepto pedagógico. (Al día siguiente lo buscas y te sale un artículo explicando que la gracia es que no hay gracia: es ruido social, pertenencia, meme).
Muletillas: el pegamento del castellano contemporáneo
- En plan…: sirve para explicar, justificar, improvisar, respirar y, con suerte, llegar al final de la frase.
- Rollo…: "tipo / vibe / estilo". "Es rollo aesthetic cafetería cara".
- O sea…: "déjame ordenar el caos".
- Como que…: amortiguador para decir "no" sin parecer mala persona. "Como que paso".
- Literal / literalmente: intensificador. A veces significa "de verdad"; a veces significa "me vengo arriba". (Sí, la RAE recoge usos enfáticos, pero eso no significa que el mundo esté preparado).
Diagnósticos exprés (todo se evalúa en 0,2 segundos)
- Cringe: vergüenza ajena.
- Random: inesperado, absurdo, caótico.
- Turbio: sospechoso, raro, "aquí huele a explicación incompleta".
- Épico: increíble (o irónico, que es el modo por defecto).
- Mid: meh, regulero.
- Creepy: turbio + incomodidad.
- NPC: persona en "piloto automático", sin personalidad (insulto con skin de videojuego).
- Ultra / full / en modo: "Estoy en modo ahorro".
Aprobación/desaprobación con jeroglíficos
- W / L: victoria / derrota. "Ese examen fue una L".
- Based: "con criterio" (a veces: "acabo de soltar una opinión con confianza temeraria").
- F: pésame digital.
- GG: "fin", "bien jugado", "no voy a discutir más".
- God / de dios: top. "Ese plan es god".
- Me renta: "me compensa / me sale a cuenta / me viene bien (por dinero, esfuerzo o comodidad)".
- PEC: siglas de "por el culo" (sí, en serio), usadas como sello de aprobación: algo te encanta o está muy bien. "Estos macarrones, PEC" / "Ese tema es PEC".
Relaciones y drama (la vida, pero con subtítulos en inglés)
- Crush: quien te gusta.
- Ghostear: desaparecer sin contestar (arte ancestral, ahora con datos).
- Stalkear: investigar redes ajenas con la disciplina de una oposición.
- Shippear: desear que dos personas estén juntas (aunque se odien).
- Red flag / green flag: señal de alarma / señal de "bien ahí".
- Simpear: hacer demasiado por alguien que no te corresponde (con orgullo… o con denuncia).
- Tener aura: carisma, presencia, "vibra" social; a veces se usa como si fuera una estadística ("aura alta/baja", "subir/bajar aura").
Redes y guerra memética
- POV: "punto de vista" (formato estándar de TikTok: "POV: te dicen ‘six seven’ y envejeces 12 años").
- Lore: el trasfondo de algo o alguien ("el lore de esta amistad…").
- Rage bait: contenido diseñado para enfadarte y que lo compartas, porque el enfado cotiza.
- FOMO: miedo a perderse algo.
- Gatekeeping: “yo llegué antes” / “esto es mío” (y tú no entras).
- Doxxear: filtrar datos personales (esto ya no es broma).
Respuestas cortas que significan "te estoy gestionando"
- Ya: puede ser acuerdo, resignación o "no me interesa pero sigo respirando".
- Ok: depende del punto final. Con punto final es amenaza diplomática.
- Me da pereza: no.
- Cero ganas : no, pero con estadísticas.
- Estoy… + verbo: “Estoy llorando” = me hace mucha gracia / me ha emocionado.
El fenómeno "six seven" (la palabra que no significa y por eso significa)
"Six seven" / "6-7": muletilla viral, comodín emocional, contraseña de pertenencia. Puede ser:
- celebración ("six seven, bro"),
- fastidio ("buah, six seven…"),
- relleno ("six seven… o sea…"),
- o simplemente señal de "estoy con los míos".
Hay quien lo rastrea a una canción ("Doot Doot (6 7)" de Skrilla) y a TikTok como catapulta global; pero lo importante no es el origen, sino el uso: marcar tribu y desquiciar a quienes peinan canas o ya ni se peinan.
Escena 2: Redacción. 12:05. El periodista intenta ser moderno.
—Hay que meter jerga joven en el titular.
—Pon "diccionario para entender a los jóvenes".
—¿Y si decimos "para entenderlos literalmente"?
—Perfecto, pero no abuses de "literal".
—Tranquilo. Voy a meter también "six seven".
—¿Qué es "six seven"?
—No lo sé.
—¿Y entonces por qué lo metes?
—Porque así es como funciona.
Ahí está el truco final: la jerga juvenil no es solo vocabulario, es ritmo, ironía, pertenencia. Si quieres usarla, usa una palabra y luego vuelve a tu idioma materno antes de que alguien te grabe para TikTok.
Tres reglas para adultos valientes que quieran ir "en plan bro"
- Una muletilla por frase. Dos o más es delito. “Bro, qué cringe, full random, literal” es el equivalente lingüístico a bailar en TikTok con una chaqueta de pana.
- No pronuncies "cringe" con solemnidad. Te denunciarán por daños morales.
- Si te sueltan "six seven", puedes responder "ya" y mirar al infinito. Nadie sabrá si lo has entendido. Tú tampoco. Pero habrás sobrevivido. Literalmente.
