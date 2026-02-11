Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caos trenes AlicanteBarcala descarta dimitirInvestigación Viviendas ProtegidasBarrios más caros AlicanteDeuda Benidorm Serra GeladaFallece MaxCrónica Benidorm Fest
instagramlinkedin

Borrasca

Las incidencias "en alguna compañía" telefónica impiden enviar Es-Alert a todos los teléfonos

Protección Civil ha admitido las incidencias, por lo que ha pedido a los ciudadanos que se informen en las redes sociales oficiales del Govern catalán sobre la evolución del episodio de viento

Las incidencias &quot;en alguna compañía&quot; telefónica impiden enviar Es-Alert a todos los teléfonos.

Las incidencias "en alguna compañía" telefónica impiden enviar Es-Alert a todos los teléfonos. / Manu Reino / EFE

Redacción / EFE

Barcelona

El mensaje de Es-Alert que Protección Civil ha enviado esta tarde en Cataluña para avisar de los vientos huracanados que se avecinan a partir de mañana no ha llegado a todos los teléfonos debido a "incidencias en alguna compañía" de telecomunicaciones. El mensaje no se ha recibido en algunas zonas del país.

En un mensaje publicado a través de su cuenta de X, Protección Civil ha admitido las incidencias, por lo que ha pedido a los ciudadanos que se informen en las redes sociales oficiales del Govern sobre la evolución del episodio de viento.

El mensaje, el primer Es-Alert por viento que se pretendía enviar a los móviles de toda Cataluña, avisa de la suspensión de las clases en escuelas y universidades, así como de toda actividad deportiva y sanitaria no urgente a lo largo del día de mañana.

Noticias relacionadas

Asimismo, el Es-Alert alerta del cierre de espacios naturales, parques y jardines urbanos y pide a los ciudadanos que eviten los desplazamientos no imprescindibles, unas restricciones que estarán vigentes desde la medianoche de hoy hasta las 20 horas de mañana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
  2. Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
  3. ¿Por qué el norte de Alicante roza la noche tropical y la mínima en Alcoy es superior a la de Alicante?
  4. Un banco vacío en Doctor Gadea: adiós a Max, el hombre sin hogar que vivía entre libros en las calles de Alicante
  5. El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas
  6. Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia
  7. El mejor pueblo de Alicante para ver los almendros en flor en febrero, según National Geographic
  8. Una jueza asume la investigación de las viviendas protegidas de Alicante y le pide a Anticorrupción lo que haya indagado

Alicante rinde homenaje a Miguel Valor por su dedicación a la cultura

Alicante rinde homenaje a Miguel Valor por su dedicación a la cultura

Sorteo Bonoloto del miércoles 11 de febrero de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 11 de febrero de 2026

Alicante impulsa las compras del comercio local este San Valentín con un gran sorteo de 50 premios

Alicante impulsa las compras del comercio local este San Valentín con un gran sorteo de 50 premios

Toni Pérez respalda a Barcala en el caso de las viviendas protegidas de Alicante y pide “prudencia” por la vía judicial

Toni Pérez respalda a Barcala en el caso de las viviendas protegidas de Alicante y pide “prudencia” por la vía judicial

El Gordo de Villamanín avanza hacia una solución: sin problemas técnicos y con el 60% de papeletas registradas

El Gordo de Villamanín avanza hacia una solución: sin problemas técnicos y con el 60% de papeletas registradas

Elche ya tiene tripleta para la Trencà del Guió de Viernes Santo: estos son los nombres

Elche ya tiene tripleta para la Trencà del Guió de Viernes Santo: estos son los nombres

Javier Romero toma posesión como presidente del Real Club de Regatas de Alicante

Javier Romero toma posesión como presidente del Real Club de Regatas de Alicante
Tracking Pixel Contents