Circo para rato

Volver a ilusionarte, emocionarte, sorprenderte, mirar con ojos de niño, recordar momentos ya vividos con ilusión… ¡El circo! Y no uno cualquiera, uno que parece sacado de un museo del juguete. Carromatos, vehículos, instrumentos y carpa que nos remontan al siglo pasado, cuando sólo con ver los carteles anunciadores te entraba el ansia viva por descubrir lo que los artistas tenían preparado.

Ha vuelto a Alicante el circo Raluy Legacy. Y no es sólo que estén en sexta generación, que esté dirigido por dos hermanas, que hayan creado una escuela de circo en la localidad tarraconense de Calafell, que hayan recibido el pasado año la medalla de oro de las artes escénicas… es que es una auténtica maravilla dejarse empapar por lo que transmiten.

Las hermanas Louisa y Kerry Raluy son ahora las propietarias de este auténtico museo ambulante. No voy a hablar del espectáculo que acaban de presentar en Alicante, «Cyborg», porque no quiero desvelar nada a los que no lo hayan visto todavía. Voy a contar el circo por dentro a través de las palabras de Louisa, lo que no se ve y que hace que todo brille cuando traspasamos el telón.

Louisa Raluy, una de las dos hermanas propietarias de este circo legendario. / INFORMACIÓN

Todo comienza un año antes de visitar una ciudad. «Se planifican los lugares, las fechas empiezan los trámites. Permisos, requerimientos, informes, certificaciones, agua, luz… Y lo peor es que hasta que no está todo no se pueden poner las entradas a la venta, y a veces es sólo una semana antes… ¡Igual que en la época de mi abuelo, que veía un prado, se instalaba, actuaba el tiempo que fuera y se iba a otro sitio!», comenta con nostálgica ironía.

Viajan cuarenta y cinco personas, incluyendo artistas, técnicos, electricistas, carpinteros e incluso una modista. Todos viven, comen y duermen en las distintas caravanas que hay alrededor de la carpa y proceden de Colombia, Inglaterra, Rusia, Ucrania, Venezuela, Brasil, Argentina, México, Polonia, Francia, Italia, Mongolia y España. «Funcionamos de una manera muy autónoma, cada uno ensaya a su ritmo y se prepara su propia comida. Cuando hacemos alguna fiesta, y compartimos platos de cada país, vemos la variedad de cosas diferentes que comemos, así que una cocina común sería imposible», bromea.

Cuarenta y cinco personas viajan y viven en las caravanas del circo Raluy. / INFORMACIÓN

Cambian el show cada dos años y normalmente también de artistas, excepto la gran familia Ralouy, que ya ha incorporado a escena a hijos, yernos y sobrinos y que son fijos, pero con espectáculos diferentes. «Los que se dedican al circo suelen ser muy nómadas y no quieren estar más de dos años», asegura Louisa. ¿Y qué pasa si algún artista se lesiona o cae enfermo? «El espectáculo va sobrado, así que, si en alguna ocasión falla un número, no es problema. Además, algunos artistas pueden hacer números diferentes. Uno de los motoristas de ‘Ciborg’ es un magnífico malabarista, así que en ocasiones hay algún cambio».

Y sobre el futuro del circo, Louisa es muy optimista. «No sólo permanecemos las familias que pasamos de generación en generación; es que cada vez encontramos más artistas que quieren formar parte de esta locura. El circo va para largo».

Decía que no, pero sí que voy a desvelar un secreto. Dimitri, el humorista y conductor del circo, tiene un acento peculiar… Mira que le estuve dando vueltas. Pero por nada del mundo hubiera acertado de dónde es… ¡De Loja, Granada! El circo Raluy estará en Alicante hasta el 14 de marzo. No te lo pierdas.

Entre los invitados, Jessica Gomans y Martine Mertens responsables de los extranjeros de La Nucía y Alfaz del Pi. / INFORMACIÓN

La cónsul honoraria Nuria von Kapff, estaba empeñada en que bajara de Valencia, donde parecía que había una frontera por ser la capital de la Comunidad Valenciana y consiguió que el cónsul general de la República Federal de Alemania, Elmar Jakobs, que lleva sólo seis meses en el cargo, visitara Alicante. A su encuentro acudieron el presidente de la Diputación, Toni Pérez, que agradeció el trabajo de los distintos consulados en una provincia con una población de residentes cada vez mayor, así como el comisario provincial de la Policía Nacional, Manuel Lafuente; Rosa María Martínez, vicerrectora de Relaciones Internacionales de la UA; Jessica Gommans y Martine Mertens, concejalas de Residentes Internacionales de La Nucía y Alfaz del Pi; Vicente Seguí, o Celia Sánchez. Rompiendo con el estereotipo de que un alemán solo puede ser serio, Jakobs transmitió cercanía y buen humor gastando bromas en un español en el que no pudo disimular el acentazo germano.

Alinur celebrará sus Oscar

Los que piensen asistir, que vayan preparando los tiros largos. La gala de celebración de los 35 años de la Fundación Alinur, que preside Leonor Martínez, promete. Aunque será el próximo 21 de mayo, tanto la dirección como los embajadores ya se han puesto en marcha para que todo esté a punto ese día. Para empezar, y como muestra de su compromiso y solidaridad con la Fundación, el evento se celebrará de manera gratuita en el VB Spaces, gestionado por Olga Pustarnakova.

Preparando el 35 aniversario de Alinur: Isidro Ortuño, Clara López, Leonor Martínez, Inés Domínguez, Martha Ortiz, Victoria Martínez, Lola Barberá, Nuria Coves y Reme Antón. / INFORMACIÓN

Según adelanta la presidenta de la Fundación, «este año el espectáculo no será un musical, sino una gala por todo lo alto al más puro estilo de los Oscar, con alfombra roja, photocall y entrega de premios. El espectáculo, conducido por Marta García, jefa de Seguridad de la Diputación de Alicante, contará con la participación de las embajadoras escenificando una conocida canción, de los profesores de Alinur, bailes de salón y la actuación del cantante y compositor Dani Parreño». Muchos rostros conocidos del espectáculo, la cultura, el deporte e incluso de la política ya han mandado sus felicitaciones para la gala. Y más sorpresas que no se pueden revelar… ¡Apunta la fecha!