La familia del fallecido James Van Der Beek, protagonista de 'Dawson Crece', endeudada tras asumir el tratamiento médico del actor

La sanidad pública universal es clave para que, en caso de recibir un diagnóstico médico negativo, el tratamiento pase de ser un lujo a un derecho que no entienda de clases. No ocurre así en Estados Unidos, con un modelo basado principalmente en seguros privados y en programas públicos limitados. Sin una cobertura total, hasta la familia más aparentemente acomodada puede verse envuelta en una deuda millonaria dependiendo del tratamiento. En esta situación se ha visto la familia del recientemente fallecido James Van der Beek, estrella de Hollywood y protagonista de 'Dawson Crece' que fallecía este 11 de febrero a los 48 años a causa de un cáncer colorrectal diagnosticado el pasado 2023.

El protagonista de Dawson's Creek y una de las estrellas más famosas de los 90 era padre de seis hijos junto a su esposa Kimberly y, desde que le fue diagnosticada su enfermedad, la familia fue sumando gastos sanitarios oncológicos a los que ahora se añaden, además, las deudas y facturas atrasadas. Tal es la situación que sus allegados han organizado una campaña de recaudación de fondos a través de la página GoFunMe para ayudarles a afrontar y liquidar las deudas. Los costes económicos de su enfermedad ya empujaron al actor a subastar recuerdos de Dawson crece y Juego de campeones tanto para financiar su tratamiento como para ayudar a familias en una situación parecida. El mismo James confesó a la revista People que le producía nostalgia desprenderse de esos recuerdos pero le alegraba separarse de ellos por una buena causa.

El mensaje de la campaña

A través de la plataforma, los allegados de James han lanzado un mensaje explicando cómo la "prolongada lucha contra el cáncer del actor ha dejado a la familia sin recursos". En este sentido, afirman que a pesar de trabajar arduamente para quedarse en su casa y poner mantener la educación de sus seis hijos. Por ahora, el dinero recaudado ha superado el millón y medio de dólares, siendo un donante anónimo el más generoso en colaborar, con una aportación de 30.000 dólares.

"James Van Der Beek fue un querido esposo, padre y amigo que marcó la vida de todos a su alrededor. Tras una larga y valiente batalla contra el cáncer, James falleció el 11 de febrero de 2026, dejando atrás a su devota esposa, Kimberly, y a sus seis maravillosos hijos. Durante su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera, mientras hacían todo lo posible por apoyar a James y cuidar de él.

Tras esta pérdida, Kimberly y sus hijos se enfrentan a un futuro incierto. Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos. Están trabajando arduamente para permanecer en su hogar y asegurar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento increíblemente difícil. El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia en su camino por delante.

Su generosidad ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños. Cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas. Gracias por considerar un regalo para apoyarlos."