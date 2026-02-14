Natalicio
Nace Mario, hijo de Mario Villar y Amanda Dekker
La pareja formada por el diputado socialista en las Cortes Valencianas y la profesional sanitaria trajo al mundo a su primogénito el pasado 8 de febrero
Mario Villar Dekker, primer hijo de la pareja formada por la profesional sanitaria Amanda Dekker y el diputado socialista en las Cortes Valencianas Mario Villar, llegó al mundo el pasado domingo 8 de febrero.
Mostrando ya desde el comienzo que ha heredado el carácter de sus padres, Mario se hizo esperar pero pesó 3,10 kilos al nacer y tanto él como su madre se encuentran perfectamente.
Desde este periódico trasladamos nuestra enhorabuena a la feliz pareja y a toda su familia, y los mejores deseos de futuro para el bebé.
