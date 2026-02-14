Del “te quiero” exprés al sablazo: cómo identificar un fraude sentimental o "estafa del amor"

Hay gente que es una estafa en el amor y gente que estafa mediante el mismo. La diferencia, aunque sutil en el lenguaje, se acaba notando en el bolsillo y ha hecho proliferar las llamadas “estafas del amor”: personas que aprovechan la vulnerabilidad emocional del estafado para desplumarles y desaparecer en una suerte de ghosting-robo.

La presión social y el incesante goteo de mensajes antes y durante San Valentín hace que muchas personas solteras se sientan más vulnerables y sea más fácil picar a este tipo de estafas, que son cada vez más abundantes. La proliferación de este tipo de estafas es tal que ya hay bancos y entidades que ofrecen cursos para detectarlos y las claves que dan sobre cómo saber que quien te está hablando es Mari Carmen y no Ignacio se resumen en lo siguiente.

Cómo detectar una estafa del amor

Declaraciones afectivas aceleradas. Apenas le conoces pero el interés y atención que muestra es desmedido en muy pocos días: un "lovebombing" desmesurado en el que te hablan de flechazos, planes de futuro y amor cuando apenas existe una relación real.

Apenas le conoces pero el interés y atención que muestra es desmedido en muy pocos días: un "lovebombing" desmesurado en el que te hablan de flechazos, planes de futuro y amor cuando apenas existe una relación real. Historias personales difíciles de comprobar. O bien trabaja (o vive) en el extranjero, o en el ámbito militar, en un petrolero o es un sanitario o ejecutivo con horarios difíciles para organizar la quedada real para justificar no veros en persona.

O bien trabaja (o vive) en el extranjero, o en el ámbito militar, en un petrolero o es un sanitario o ejecutivo con horarios difíciles para organizar la quedada real para justificar no veros en persona. Resistencia a la videollamada. El sujeto evitará encuentros presenciales y pondrá muchas excusas para no realizar videollamadas en tiempo real o mostrar su entorno.

El sujeto evitará encuentros presenciales y pondrá muchas excusas para no realizar videollamadas en tiempo real o mostrar su entorno. Petición de dinero o favores económicos. Llegará el día en el que pueda tener una "urgencia" y te solicite transferencias urgentes: pondrá de por medio alguna excusa médica, incluso billetes de avión para ir a verte. Puede incluso pedirte enviar dinero a terceros.

Llegará el día en el que pueda tener una "urgencia" y te solicite transferencias urgentes: pondrá de por medio alguna excusa médica, incluso billetes de avión para ir a verte. Puede incluso pedirte enviar dinero a terceros. Cambio rápido de canal. ¿Le has conocido en Tinder o en alguna App de citas? No tardará en pedirte cambiar a una plataforma privada: es una forma de evitar los controles que la aplicación ejerce para evitar casos de estafa (o poder localizarlos de darse una).

Capturas de pantalla de la "Estafa del amor" con víctimas en Alicante. / INFORMACIÓN