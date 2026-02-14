Del “te quiero” exprés al sablazo: cómo identificar un fraude sentimental o "estafa del amor"
Muchos estafadores se esconden tras aplicaciones de citas y buscan a víctimas emocionalmente vulnerables
Hay gente que es una estafa en el amor y gente que estafa mediante el mismo. La diferencia, aunque sutil en el lenguaje, se acaba notando en el bolsillo y ha hecho proliferar las llamadas “estafas del amor”: personas que aprovechan la vulnerabilidad emocional del estafado para desplumarles y desaparecer en una suerte de ghosting-robo.
La presión social y el incesante goteo de mensajes antes y durante San Valentín hace que muchas personas solteras se sientan más vulnerables y sea más fácil picar a este tipo de estafas, que son cada vez más abundantes. La proliferación de este tipo de estafas es tal que ya hay bancos y entidades que ofrecen cursos para detectarlos y las claves que dan sobre cómo saber que quien te está hablando es Mari Carmen y no Ignacio se resumen en lo siguiente.
Cómo detectar una estafa del amor
- Declaraciones afectivas aceleradas. Apenas le conoces pero el interés y atención que muestra es desmedido en muy pocos días: un "lovebombing" desmesurado en el que te hablan de flechazos, planes de futuro y amor cuando apenas existe una relación real.
- Historias personales difíciles de comprobar. O bien trabaja (o vive) en el extranjero, o en el ámbito militar, en un petrolero o es un sanitario o ejecutivo con horarios difíciles para organizar la quedada real para justificar no veros en persona.
- Resistencia a la videollamada. El sujeto evitará encuentros presenciales y pondrá muchas excusas para no realizar videollamadas en tiempo real o mostrar su entorno.
- Petición de dinero o favores económicos. Llegará el día en el que pueda tener una "urgencia" y te solicite transferencias urgentes: pondrá de por medio alguna excusa médica, incluso billetes de avión para ir a verte. Puede incluso pedirte enviar dinero a terceros.
- Cambio rápido de canal. ¿Le has conocido en Tinder o en alguna App de citas? No tardará en pedirte cambiar a una plataforma privada: es una forma de evitar los controles que la aplicación ejerce para evitar casos de estafa (o poder localizarlos de darse una).
- Incoherencias en el relato. Habrá detalles que no te cuadrarán (y no estarás loc@): sobre su edad, trabajo o ubicación así como fotografías que pueden aparecer en búsquedas de imágenes.
- Promesas de devolución inmediata. Siempre hay una promesa de que reingresará el dinero en cuanto cobre, le devuelvan una herencia, un contrato o una transferencia bloqueada por alguna razón.
- Aislamiento de la víctima. Vuestro vínculo será siempre el más especial, infravalorará y hará de menos la relación que tengas con amigos o familiares con el fin de excluirlos y dificultar que puedas escuchar opiniones de las personas que puedan preocuparse por ti (y te hará más difícil pedir consejo).
- Presión emocional. Apelará a la culpa, al "sacrificio por amor" o a las urgencias extremas para que la transferencia se realice sin apenas reflexión por tu parte, montando un "drama" en cuanto puedan surgirte dudas. No hagas caso y, ante las más mínima señal denuncia.
