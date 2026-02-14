Mareos, resaca sin beber alcohol y dificultad para hablar: el calvario de las personas con el síndrome de autocervecería

Cientos de pacientes han acudido al médico desde hace décadas al apreciar dificultades para hablar, mareos o errores de coordinación. Unos síntomas que, por su similitud a la embriaguez, durante mucho tiempo han sido motivo de risas o desconfianza entre el personal sanitario. Un cuadro clínico, del que se notificó por primera vez en Japón en 1950, y que se ha convertido en el calvario de decenas de personas, ya que está infradiagnosticado.

Quienes padecen el síndrome de autocervecería (ABS) producen etanol - el principal alcohol presente en las bebidas- en la fermentación endógena por hongos o bacterias en el sistema gastrointestinal, la cavidad oral o el sistema urinario. Y es que este compuesto químico se origina por la fermentación de azúcares.

La dieta rica en carbohidratos, una de las claves

Es mucho más común entre las personas que mantienen una dieta rica en azúcares y carbohidratos y "es más prevalente en pacientes con comorbilidades como diabetes, obesidad y enfermedad de Crohn", según un estudio publicado en la National Library of Medicine. Suele originarse por una "alteración del microbioma intestinal, oral o urinario, que permite la colonización excesiva de microbios fermentadores".

El cuerpo de los que padecen este síndrome convierte azúcares y carbohidratos en alcohol. "Se sospecha la posible relación de las levaduras (Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans, Candida tropicalis y Toluropsis glabrata) y a la bacteria (Klebsiella pneumonia) identificadas como patógenas, ya que pueden disolver carbohidratos en alcohol", apuntan los investigadores del estudio 'Síndrome de autodestilación alcohólica: Un desafío diagnóstico'.

Dar positivo en los controles de alcoholemia

El uso excesivo de antibióticos y otros fármacos también puede provocar esta afección y también pueden provocar esta alteración en la microbiota. Los científicos consideran que se trata de un síndrome infradiagnosticado, ya que todavía la vergüenza o la incredulidad reina en los pacientes que la sufren y que no acuden al médico por estos síntomas. Además de vómitos, síndrome de fatiga crónica o de intestino irritable, las personas con ABS pueden dar positivo en controles de alcoholemia.

Un hombre de 40 años que sufre este síndrome, y que ya había sido condenado en 2019 a una multa y a una suspensión temporal de su permiso de conducir, compareció ante un tribunal de Bélgica por conducir ebrio de forma reiterada y fue puesto en libertad al probar que era portador del ABS tras hacer intervenir a tres médicos en el marco del procedimiento judicial.