Frutos María rinde tributo a la familia con la estatuilla de los premios "Importantes"

Si hay alguien que ha dado forma a los premios "Importantes" de INFORMACIÓN, erigiéndolos como un galardón con presencia estilística, es sin duda Frutos María. Este escultor internacional nacido en Burgos ha forjado su carácter artístico en Alicante, con casi cuatro décadas viviendo cerca del Mediterráneo. Pero sus inquietudes arrancaron antes de su llegada a la provincia, influenciado por su pasión por las herramientas y la mecánica. Así comenzó a crear piezas escultóricas en hierro y a estudiar Maestría Industrial, como comienzo de una carrera más que exitosa.

Ahora, después de explorar ese lado del arte, ha conseguido generarse un nombre a nivel internacional, trabajando tanto la escultura como la pintura y utilizando para ello materiales muy diversos como la madera, el hierro, la piedra, el hormigón armado y materiales reciclados del mar Mediterráneo. Pero ha sido el hierro el material que más lo ha distinguido, huyendo de la complacencia de la madera y enfrentándose a una materia compacta e indomable que ha sido expuesta en lugares como Nueva York.

Frutos María sujeta una de las estatuillas que se entregan en los premios "Importantes" de INFORMACIÓN / Jose Navarro

Con todo esto, su intención es generar arte desde el discurso, donde todo tenga un significado y la forma guarde equilibrio con lo que representa. Es un proceso creativo en el que trata de buscar ritmo y vacío, encontrando las posibilidades dentro de la rigidez natural del hierro. "Lo más importante para una pieza de estas características es que tiene que tener armonía y progreso. Tiene que haber un significado detrás, y en esta relación que tengo con el diario, las estatuillas simbolizan el esfuerzo y el progreso, porque sin armonía no hay avance", explica el escultor.

Esa síntesis encuentra una expresión paradigmática en su obra Armonía vertical, concebida como símbolo de excelencia y superación y que, desde 2022, se ha convertido en el galardón que distingue a los premiados de los reconocimientos "Importantes" otorgados por INFORMACIÓN. La pieza, un diálogo ascensional de líneas y tensiones familiares, trasciende su condición de trofeo para convertirse en un emblema que celebra logro y constancia en relación con la provincia. Tener esta estatuilla en casa significa haber hecho algo de relevancia por el bien de Alicante.

El escultor Frutos María, desde la muestra que tiene en su domicilio con algunas de sus obras / Jose Navarro

Representación del núcleo familiar

Sobre el papel, la pieza consiste en tres piezas entrelazadas que representan la armonía del ser humano en cada etapa de su vida. La primera y más pequeña es la infancia, y a partir de este punto se desarrollan otros conceptos como la etapa adulta y la vejez. Un simbolismo que representa el esfuerzo que se tiene que hacer en cada etapa de la vida para progresar. Partiendo de esta idea, la pieza Armonía vertical tiene la capacidad de evolucionar con el paso del tiempo y avanzar a la vez que la vida de su artista.

"Yo quería hacer una obra con un significado importante, algo que perdurara para siempre. Buscaba que estuviera relacionada con la familia y que fuera una pieza de la que te acuerdes durante toda la vida. Además, es una obra que me permite hacerla cada vez más grande, con más significado, más importante. Es una obra que puede evolucionar mucho mientras yo siga haciendo esculturas". A partir de esta pieza ha creado una serie que va ampliándose con conceptos como el parentesco y la entrada a la familia de más personas, como pueden ser los nietos.

Frutos María observa las obras que se entregarán el próximo jueves en la gala de los "Importantes" / Jose Navarro

"La familia es algo fundamental. Todos venimos de una familia y terminamos formando otra, por lo que es algo importantísimo en la vida del ser humano", explica Frutos María. "La evolución es natural: un matrimonio se casa, tiene hijos, esos hijos tienen nietos… Por eso represento las tres generaciones, que es lo más esencial, un núcleo principal que va de abuelos a nietos". Esta idea apareció cuando él también fue abuelo, lo que ayuda a que esta serie de esculturas avance a la vez que lo hace su entorno familiar.

Equilibrio visual en forma de premio

Frutos María explica que la decisión de convertir Armonía vertical en premio no fue improvisada. La idea de esta obra existía desde hacía tiempo en su cuaderno de bocetos y tomó forma definitiva en 2005, año en el que realizó la primera versión completa de la pieza. Según el artista, aquella ejecución respondió con fidelidad a la concepción inicial: una estructura vertical de hierro macizo en la que el equilibrio visual dependía de la correcta distribución de pesos, tensiones y líneas de fuerza. Desde entonces, la obra quedó consolidada como uno de sus referentes formales y técnicos.

Algunas de las obras de Frutos María / Jose Navarro

En cuanto al proceso creativo, el autor lo define como un método de experimentación sistemática. La elaboración de la obra se basó en pruebas sucesivas: fabricación de elementos parciales, evaluación de proporciones, ajustes en la inclinación y repetición de ensamblajes hasta alcanzar el punto de equilibrio deseado. Para el escultor, la armonía no surge de manera espontánea, sino "como resultado de múltiples ensayos técnicos". Solo cuando la pieza alcanza estabilidad estructural y coherencia estética considera que el trabajo está concluido.

"Es un proceso basado en pruebas constantes: probar una pieza, descartarla, ajustar otra… hasta que descubres la armonía. Cuando llegas a ese punto, sabes que la obra funciona. Para hacer arte, primero hay que hacer muchos ensayos", explica. Cuando en 2022 la escultura pasó a ser el galardón oficial de los premios, la elección respondió tanto a su valor simbólico como a su coherencia estructural. La verticalidad de la pieza alude al esfuerzo, la superación y la proyección ascendente, conceptos alineados con el reconocimiento público que representa el premio.