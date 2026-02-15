INFORMACIÓN entrega este jueves en el ADDA sus galardones anuales

La provincia entera vuelve a tener una cita ineludible este próximo jueves 19 de febrero en el Auditorio Provincial (ADDA). Será con motivo de la gala en la que INFORMACIÓN entregará sus premios «Importantes». Un evento que cumple su 41 edición y en el que se volverá a reconocer el talento, la dedicación y el esfuerzo de la sociedad alicantina, personalizándolo en personas y entidades que, en sus distintos campos, han desempeñado un papel destacado.

Nada menos que 41 años han transcurrido desde que en 1985, coincidiendo con la incorporación de INFORMACIÓN a Prensa Ibérica, se iniciase la aventura de los «Importantes». Una cita imprescindible que se ha convertido en el principal evento social que se celebra en la provincia, y en el cual se reconocen los méritos contraídos por personalidades, instituciones, empresas y colectivos de todo tipo. En esta ocasión, desfilarán por el escenario del ADDA representantes del mundo académico, de la investigación, la cultura, el deporte, la gestión de los recursos hídricos y, de manera destacada, también del comercio, un sector que, pese a las dificultades, sigue mostrando su capacidad para reinventarse con negocios regentados por varias generaciones.

El vestíbulo del ADDA durante el cóctel que se sirvió el año pasado. / ALEX DOMINGUEZ

Así las cosas, los galardonados en esta ocasión serán Aqualia, los artistas Yerai Cortés y La Tania, el dermatólogo Manuel Asín, el endocrinólogo Antonio Picó, el fabricante de guitarras Alhambra Guitarras, el comerciante Vittorio Cataldo, el fabricante de sombreros Zahati, el referente en moda masculina Benavent, y García Joyeros. También recibirán su reconocimiento el Patín Alcodiam Salesiano (PAS Alcoi) de hockey sobre patines y el Club Balonmano Horneo Alicante, así como los municipios de Villena y Benidorm. Marouane Abatouy, que evitó que un hombre saltara de un puente en Elche, será otro de los galardonados, además de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche, el programa de formación en la cárcel de Villena, la catedrática de Literatura Hispanoamericana de la UA Carmen Alemany y el Laboratorio de Robótica Espacial de la misma universidad.

La gala dará comienzo a las 19 horas, aunque con apertura de puertas una hora antes, y será presentada por los redactores de INFORMACIÓN Lydia Ferrándiz y Alejandro Fuentes. En el evento intervendrán el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, así como el jefe del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca. Los 19 galardonados recibirán una estatuilla del artista Frutos María, en un acto con escenografía del Grupo Idex que se cerrará con una actuación sorpresa a la altura del evento. Será antes del cóctel que se desarrollará en el vestíbulo.

Estos son los premiados con detalle:

"Importante" de enero

Aqualia

Gestión intergral del agua

Un operario de Aqualia, empresa referente en la gestión del agua. / INFORMACION

Aqualia acumula 60 años de servicio en la provincia. Desde la experiencia que concede esta trayectoria, la compañía apuesta por la innovación para lograr la excelencia en la gestión del ciclo del agua. Es la cuarta empresa del sector en Europa y la novena del mundo, operando en 19 países y atendiendo a 44 millones de personas. La Nucia acogerá su principal centro de operaciones en la Comunidad

"Importante" de febrero

Yerai Cortés y La Tania

Guitarrista flamenco y cantante ganadores de dos Premios Goya

El guitarrista alicantino Yerai Cortés y La Tania, cantante de El Campello, con el Goya. / EDUARDO PARRA / EP

El alicantino Yerai Cortés y la campellera La Tania, junto a C. Tangana, se hicieron en 2025 con sendos Premios Goya. El primero de los galardones fue por el documental «La guitarra flamenca de Yerai Cortés», un testimonio visual y sonoro del reconocido artista, y el segundo por la canción «Los Almendros», interpretada por La Tania, justo el tema que da cierre a la película.

"Importante" de marzo

Manuel Asín

Dermatólogo

El dermatólogo Manuel Asín. / PILAR CORTES

Manuel Asín es un auténtico visionario, toda vez que se convirtió en precursor de la dermatología cosmética con la fundación del primer grupo nacional especializado en este campo y la puesta en marcha de una reconocida clínica en Alicante. También fue el promotor de la campaña contra el melanoma en la Comunidad Valenciana, gracias a la cual medio millar de personas salvaron la vida.

"Importante" de marzo

Antonio Picó

Especialista en Endocrinología y Nutrición

Antonio Picó en el Hospital General Universitario Dr Balmis de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Antonio Picó acumula más de 45 años de trayectoria en la medicina, habiendo centrado su campo de trabajo en la neuroendocrinología, una especialidad que estudia el papel de las hormonas como sistema regulador de las funciones corporales y de la que es un reconocido experto. El doctor del Hospital de Alicante ha dirigido 23 tesis y publicado 150 artículos en revistas de fuerte impacto.

"Importante" de abril

Alhambra Guitarras

Fabricante de guitarras

Lutier de Alhambra Guitarras en las instalaciones de Muro. / Juani Ruz

Alhambra Guitarras inició su trayectoria en un pequeño taller de Muro. Sesenta años después, ese pequeño negocio ha dado paso a una compañía que exporta a 70 países de todo el mundo gracias al prestigio alcanzado por sus instrumentos, reforzado por la reciente concesión del premio nacional de calidad entregado por el Rey. La firma surte a artistas como Sabina, Luz Casal o Melendi.

"Importante" de abril

Vittorio Cataldo

Comercio singular de moda

Vittorio Cataldo, en su última tienda en Alicante. / Jose Navarro

Vittorio Cataldo es uno de los comerciantes más conocidos de Alicante. Natural de Alcamo, un pueblo de Sicilia, se instaló en la ciudad cuando conoció a Reme, una alicantina con la que contrajo matrimonio. Fue cuando decidió abrir la primera de las cuatro exitosas tiendas de moda italiana que llegó a regentar, un exitoso negocio al que puso broche final en 2025 después de 40 años.

"Importante" de abril

Zahati

Fabricante artesanal de sombreros

Sandra Mira, impulsora de Zahati. / Rafa Arjones

Zahati tiene tras de sí la tradición del trenzado de fibras naturales de Gata de Gorgos, población en la que está ubicada. Un oficio que ha elevado a la excelencia, confeccionando sombreros que se venden en las boutiques más exclusivas de Capri y que seducen a algunas de las actrices más famosas de Hollywood, caso de Blake Lively. Exporta, además, a países como Francia, Alemania y Japón.

"Importante" de abril

Benavent

Comercio centenario de refencia

Carlos y Vicente Benavent en el comercio. / RAFA ARJONES

Hablar de Benavent es hacerlo de todo un referente en la moda masculina de alta calidad en Alicante. Con una trayectoria de nada menos que 121 años, ha sabido evolucionar en paralelo a los nuevos tiempos en el ámbito de la ropa, aunque sin perder para nada la esencia de aquel taller de camisería de la plaza Castelar abierto por el bisabuelo de los actuales propietarios.

"Importante" de abril

García Joyeros

Negocio familiar con solera

El negocio tiene sus orígenes en 1929. / RAFA ARJONES

Los orígenes de García Joyeros, en Alicante, se remontan nada menos que a 1929, con la apertura de un taller que llegó a tener 12 operarios. Transcurrido casi un siglo desde entonces, el negocio familiar sigue funcionando con Manuel García y sus hijos, que representan la tercera generación, al frente. El establecimiento está especializado en la actualidad en los relojes de alta gama.

"Importante" de mayo

Patín Alcodiam Salesiano (PAS Alcoi)

Campeón europeo en hockey sobre patines

La plantilla del Patín Alcodiam celebrando el título europeo en el Ayuntamiento de Alcoy. / Juani Ruz

El Patín Alcodiam Salesiano (PAS Alcoi) cumple este 2026 su 75 aniversario, y lo hace consolidado en la máxima categoría nacional, donde permanece desde hace siete temporadas. El conjunto alcoyano consiguió el pasado mes de abril su mayor logro al proclamarse campeón del título europeo de la WSE Trophy Cup, al tiempo que es un asiduo en la competición de la Copa del Rey.

"Importante" de mayo

Club Balonmano Horneo Alicante

En la máxima categoría nacional

Los jugadores del Horneo durante la celebración del ascenso en el Ayuntamiento de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

El Club Balonmano Horneo Alicante ascendió la temporada pasada a la máxima categoría nacional, objetivo por el que venía luchando en los últimos años. Un logro tras el cual la entidad quiere seguir cosechando éxitos, toda vez que su aspiración no pasa solo por mantenerse en la prestigiosa Liga Asobal, sino que el sueño, a medio plazo, pasa por disputar competiciones europeas.

"Importante" de junio

Villena

500 años como ciudad

Vista general de Villena. / INFORMACION

Fue en 1525 cuando el rey Carlos I concedió a Villena el título de ciudad, por lo que ya han transcurrido 500 años desde entonces. Durante este tiempo ha sabido superar las dificultades y evolucionar en todas sus vertientes, hasta alcanzar en la actualidad un notable desarrollo económico gracias a sectores como la industria y la agricultura. Todo ello manteniendo su rico patrimonio histórico y cultural.

"Importante" de junio

Benidorm

700 años desde su fundación

Vista general de Benidorm. / INFORMACION

Han transcurrido siete siglos desde que Benidorm nació de forma oficial con la concesión de la «Carta de Poblament». El municipio, conservando sus raíces, ha conformado durante este tiempo una historia de éxito que lo ha llevado a convertirse en un buque insignia del turismo, así como en un referente internacional en aspectos como el urbanismo, la innovación y la sostenibilidad.

"Importante" de julio

Marouane Abatouy

Evitó que un hombre saltara desde un puente en Elche

Marouane Abatouy en el puente en el que ocurrieron los hechos. / AXEL ALVAREZ

Marouane Abatouy, un joven marroquí de 21 años, evitó el pasado mes de julio que un hombre se quitara la vida saltando desde el puente del Bimil·lenari de Elche. Su gesto le valió una condecoración por parte de la Policía Local ilicitana y un amplio reconocimiento social, pese a lo cual resta importancia a lo que hizo, señalando que simplemente actuó por empuje de su corazón.

"Importante" de agosto

Junta Central de Usuarios del Vinalopó

Contribución vital al desarrollo de la provincia

Embalses con agua procedente del trasvase del Vinalopó. / AXEL ALVAREZ

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa es una entidad que está contribuyendo de forma decisiva al desarrollo de la provincia, toda vez que abastece de agua a un millón y medio de habitantes y a cerca de 65.000 hectáreas de riego. Todo a través de una gestión destinada a optimizar al máximo todos los recursos hídricos disponibles.

"Importante" de septiembre

Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche

Tres décadas de formación de calidad

Inauguración de la tercera sede de la Cardenal Herrera en Elche. / AXEL ALVAREZ

La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche inició su trayectoria en el curso 1994-95, formando a lo largo de estas más de tres décadas a 15.000 profesionales. Y todo en un contexto en el que no para de crecer, con la reciente apertura de la tercera sede ilicitana y nuevos planes de expansión en Alicante. En la actualidad cuenta con 200 profesores y 2.150 alumnos matriculados.

"Importante" de octubre

Programa universitario en la cárcel de Villena

Educación para facilitar la reinserción

Alumnos con responsables del centro penitenciario y la UNED. / RAFA ARJONES

El programa de estudios universitarios en centros penitenciarios de la UNED cumple diez años de trayectoria en Villena, donde este curso se ha batido el récord de asistencia con 33 reclusos que están tratando de labrarse un futuro para el momento en el que salgan de prisión. Se trata de una herramienta que se considera decisiva para facilitar la reinserción.

"Importante" de noviembre

Carmen Alemany

Reconocida investigadora y narradora de «lo inusual»

Carmen Alemany en un acto reciente en la ciudad mexicana de Guadalajara. / INFORMACION

Carmen Alemany es una de las más reconocidas investigadoras de la literatura hispanoamericana, y muy especialmente de lo que ella misma ha acuñado como «narrativa de lo inusual», refiriéndose a una corriente creciente de destacadas escritoras. La catedrática de la Universidad de Alicante (UA) ha dedicado gran parte de su carrera a Miguel Hernández y Mario Benedetti.

"Importante" de diciembre

Laboratorio de Robótica Espacial de la UA

Tecnología para reciclar la basura cósmica

Los integrantes del laboratorio que participan en el proyecto. / Roberto Ruiz de Zafra

El Laboratorio de Robótica Espacial de la Universidad de Alicante (UA), con más de diez años de trayectoria, se ha embarcado en un proyecto pionero a nivel internacional que busca el reciclaje de la basura cósmica. La iniciativa, que tiene un enfoque tecnológico basado en la sostenibilidad, pretende dar una segunda vida a satélites en desuso, así como evitar colisiones y la caída de desechos a la Tierra.