XLI Gala de los "Importantes"
INFORMACIÓN entrega este jueves en el ADDA sus galardones anuales
El Auditorio Provincial volverá a acoger el evento para la concesión de estos premios que alcanzan su 41 edición reconociendo el talento y la dedicación de personas y entidades destacadas de la provincia
La provincia entera vuelve a tener una cita ineludible este próximo jueves 19 de febrero en el Auditorio Provincial (ADDA). Será con motivo de la gala en la que INFORMACIÓN entregará sus premios «Importantes». Un evento que cumple su 41 edición y en el que se volverá a reconocer el talento, la dedicación y el esfuerzo de la sociedad alicantina, personalizándolo en personas y entidades que, en sus distintos campos, han desempeñado un papel destacado.
Nada menos que 41 años han transcurrido desde que en 1985, coincidiendo con la incorporación de INFORMACIÓN a Prensa Ibérica, se iniciase la aventura de los «Importantes». Una cita imprescindible que se ha convertido en el principal evento social que se celebra en la provincia, y en el cual se reconocen los méritos contraídos por personalidades, instituciones, empresas y colectivos de todo tipo. En esta ocasión, desfilarán por el escenario del ADDA representantes del mundo académico, de la investigación, la cultura, el deporte, la gestión de los recursos hídricos y, de manera destacada, también del comercio, un sector que, pese a las dificultades, sigue mostrando su capacidad para reinventarse con negocios regentados por varias generaciones.
Así las cosas, los galardonados en esta ocasión serán Aqualia, los artistas Yerai Cortés y La Tania, el dermatólogo Manuel Asín, el endocrinólogo Antonio Picó, el fabricante de guitarras Alhambra Guitarras, el comerciante Vittorio Cataldo, el fabricante de sombreros Zahati, el referente en moda masculina Benavent, y García Joyeros. También recibirán su reconocimiento el Patín Alcodiam Salesiano (PAS Alcoi) de hockey sobre patines y el Club Balonmano Horneo Alicante, así como los municipios de Villena y Benidorm. Marouane Abatouy, que evitó que un hombre saltara de un puente en Elche, será otro de los galardonados, además de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche, el programa de formación en la cárcel de Villena, la catedrática de Literatura Hispanoamericana de la UA Carmen Alemany y el Laboratorio de Robótica Espacial de la misma universidad.
La gala dará comienzo a las 19 horas, aunque con apertura de puertas una hora antes, y será presentada por los redactores de INFORMACIÓN Lydia Ferrándiz y Alejandro Fuentes. En el evento intervendrán el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, así como el jefe del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca. Los 19 galardonados recibirán una estatuilla del artista Frutos María, en un acto con escenografía del Grupo Idex que se cerrará con una actuación sorpresa a la altura del evento. Será antes del cóctel que se desarrollará en el vestíbulo.
Estos son los premiados con detalle:
"Importante" de enero
Aqualia
Gestión intergral del agua
Aqualia acumula 60 años de servicio en la provincia. Desde la experiencia que concede esta trayectoria, la compañía apuesta por la innovación para lograr la excelencia en la gestión del ciclo del agua. Es la cuarta empresa del sector en Europa y la novena del mundo, operando en 19 países y atendiendo a 44 millones de personas. La Nucia acogerá su principal centro de operaciones en la Comunidad
"Importante" de febrero
Yerai Cortés y La Tania
Guitarrista flamenco y cantante ganadores de dos Premios Goya
El alicantino Yerai Cortés y la campellera La Tania, junto a C. Tangana, se hicieron en 2025 con sendos Premios Goya. El primero de los galardones fue por el documental «La guitarra flamenca de Yerai Cortés», un testimonio visual y sonoro del reconocido artista, y el segundo por la canción «Los Almendros», interpretada por La Tania, justo el tema que da cierre a la película.
"Importante" de marzo
Manuel Asín
Dermatólogo
Manuel Asín es un auténtico visionario, toda vez que se convirtió en precursor de la dermatología cosmética con la fundación del primer grupo nacional especializado en este campo y la puesta en marcha de una reconocida clínica en Alicante. También fue el promotor de la campaña contra el melanoma en la Comunidad Valenciana, gracias a la cual medio millar de personas salvaron la vida.
"Importante" de marzo
Antonio Picó
Especialista en Endocrinología y Nutrición
Antonio Picó acumula más de 45 años de trayectoria en la medicina, habiendo centrado su campo de trabajo en la neuroendocrinología, una especialidad que estudia el papel de las hormonas como sistema regulador de las funciones corporales y de la que es un reconocido experto. El doctor del Hospital de Alicante ha dirigido 23 tesis y publicado 150 artículos en revistas de fuerte impacto.
"Importante" de abril
Alhambra Guitarras
Fabricante de guitarras
Alhambra Guitarras inició su trayectoria en un pequeño taller de Muro. Sesenta años después, ese pequeño negocio ha dado paso a una compañía que exporta a 70 países de todo el mundo gracias al prestigio alcanzado por sus instrumentos, reforzado por la reciente concesión del premio nacional de calidad entregado por el Rey. La firma surte a artistas como Sabina, Luz Casal o Melendi.
"Importante" de abril
Vittorio Cataldo
Comercio singular de moda
Vittorio Cataldo es uno de los comerciantes más conocidos de Alicante. Natural de Alcamo, un pueblo de Sicilia, se instaló en la ciudad cuando conoció a Reme, una alicantina con la que contrajo matrimonio. Fue cuando decidió abrir la primera de las cuatro exitosas tiendas de moda italiana que llegó a regentar, un exitoso negocio al que puso broche final en 2025 después de 40 años.
"Importante" de abril
Zahati
Fabricante artesanal de sombreros
Zahati tiene tras de sí la tradición del trenzado de fibras naturales de Gata de Gorgos, población en la que está ubicada. Un oficio que ha elevado a la excelencia, confeccionando sombreros que se venden en las boutiques más exclusivas de Capri y que seducen a algunas de las actrices más famosas de Hollywood, caso de Blake Lively. Exporta, además, a países como Francia, Alemania y Japón.
"Importante" de abril
Benavent
Comercio centenario de refencia
Hablar de Benavent es hacerlo de todo un referente en la moda masculina de alta calidad en Alicante. Con una trayectoria de nada menos que 121 años, ha sabido evolucionar en paralelo a los nuevos tiempos en el ámbito de la ropa, aunque sin perder para nada la esencia de aquel taller de camisería de la plaza Castelar abierto por el bisabuelo de los actuales propietarios.
"Importante" de abril
García Joyeros
Negocio familiar con solera
Los orígenes de García Joyeros, en Alicante, se remontan nada menos que a 1929, con la apertura de un taller que llegó a tener 12 operarios. Transcurrido casi un siglo desde entonces, el negocio familiar sigue funcionando con Manuel García y sus hijos, que representan la tercera generación, al frente. El establecimiento está especializado en la actualidad en los relojes de alta gama.
"Importante" de mayo
Patín Alcodiam Salesiano (PAS Alcoi)
Campeón europeo en hockey sobre patines
El Patín Alcodiam Salesiano (PAS Alcoi) cumple este 2026 su 75 aniversario, y lo hace consolidado en la máxima categoría nacional, donde permanece desde hace siete temporadas. El conjunto alcoyano consiguió el pasado mes de abril su mayor logro al proclamarse campeón del título europeo de la WSE Trophy Cup, al tiempo que es un asiduo en la competición de la Copa del Rey.
"Importante" de mayo
Club Balonmano Horneo Alicante
En la máxima categoría nacional
El Club Balonmano Horneo Alicante ascendió la temporada pasada a la máxima categoría nacional, objetivo por el que venía luchando en los últimos años. Un logro tras el cual la entidad quiere seguir cosechando éxitos, toda vez que su aspiración no pasa solo por mantenerse en la prestigiosa Liga Asobal, sino que el sueño, a medio plazo, pasa por disputar competiciones europeas.
"Importante" de junio
Villena
500 años como ciudad
Fue en 1525 cuando el rey Carlos I concedió a Villena el título de ciudad, por lo que ya han transcurrido 500 años desde entonces. Durante este tiempo ha sabido superar las dificultades y evolucionar en todas sus vertientes, hasta alcanzar en la actualidad un notable desarrollo económico gracias a sectores como la industria y la agricultura. Todo ello manteniendo su rico patrimonio histórico y cultural.
"Importante" de junio
Benidorm
700 años desde su fundación
Han transcurrido siete siglos desde que Benidorm nació de forma oficial con la concesión de la «Carta de Poblament». El municipio, conservando sus raíces, ha conformado durante este tiempo una historia de éxito que lo ha llevado a convertirse en un buque insignia del turismo, así como en un referente internacional en aspectos como el urbanismo, la innovación y la sostenibilidad.
"Importante" de julio
Marouane Abatouy
Evitó que un hombre saltara desde un puente en Elche
Marouane Abatouy, un joven marroquí de 21 años, evitó el pasado mes de julio que un hombre se quitara la vida saltando desde el puente del Bimil·lenari de Elche. Su gesto le valió una condecoración por parte de la Policía Local ilicitana y un amplio reconocimiento social, pese a lo cual resta importancia a lo que hizo, señalando que simplemente actuó por empuje de su corazón.
"Importante" de agosto
Junta Central de Usuarios del Vinalopó
Contribución vital al desarrollo de la provincia
La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa es una entidad que está contribuyendo de forma decisiva al desarrollo de la provincia, toda vez que abastece de agua a un millón y medio de habitantes y a cerca de 65.000 hectáreas de riego. Todo a través de una gestión destinada a optimizar al máximo todos los recursos hídricos disponibles.
"Importante" de septiembre
Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche
Tres décadas de formación de calidad
La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche inició su trayectoria en el curso 1994-95, formando a lo largo de estas más de tres décadas a 15.000 profesionales. Y todo en un contexto en el que no para de crecer, con la reciente apertura de la tercera sede ilicitana y nuevos planes de expansión en Alicante. En la actualidad cuenta con 200 profesores y 2.150 alumnos matriculados.
"Importante" de octubre
Programa universitario en la cárcel de Villena
Educación para facilitar la reinserción
El programa de estudios universitarios en centros penitenciarios de la UNED cumple diez años de trayectoria en Villena, donde este curso se ha batido el récord de asistencia con 33 reclusos que están tratando de labrarse un futuro para el momento en el que salgan de prisión. Se trata de una herramienta que se considera decisiva para facilitar la reinserción.
"Importante" de noviembre
Carmen Alemany
Reconocida investigadora y narradora de «lo inusual»
Carmen Alemany es una de las más reconocidas investigadoras de la literatura hispanoamericana, y muy especialmente de lo que ella misma ha acuñado como «narrativa de lo inusual», refiriéndose a una corriente creciente de destacadas escritoras. La catedrática de la Universidad de Alicante (UA) ha dedicado gran parte de su carrera a Miguel Hernández y Mario Benedetti.
"Importante" de diciembre
Laboratorio de Robótica Espacial de la UA
Tecnología para reciclar la basura cósmica
El Laboratorio de Robótica Espacial de la Universidad de Alicante (UA), con más de diez años de trayectoria, se ha embarcado en un proyecto pionero a nivel internacional que busca el reciclaje de la basura cósmica. La iniciativa, que tiene un enfoque tecnológico basado en la sostenibilidad, pretende dar una segunda vida a satélites en desuso, así como evitar colisiones y la caída de desechos a la Tierra.
Programación especial de InformaciónTV
Programa especial con la gala a las 22 horas del próximo domingo
El próximo domingo 22, a las diez de la noche, programa especial en InformaciónTV, que incluye el acto de entrega de premios, entrevistas a los galardonados y a los invitados.
#GalaImportantes Emisión en directo en informacion.es
El evento podrá seguirse en directo este jueves a través de la página web de INFORMACIÓN, con toda la actualidad de los premiados e invitados a la gala.
Especial a todo color que se publica el domingo 22 con los mejores momentos
Los lectores de INFORMACIÓN recibirán el próximo domingo 22, de forma inseparable con el ejemplar del diario, un cuadernillo especial a todo color con los mejores momentos de la gala y fotos de los asistentes.
