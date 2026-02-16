Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos

Un tratamiento de una sola dosis, de apenas media hora de duración, podría aliviar en pocos días los síntomas de las formas más graves de depresión que, en muchos casos, no responden a tratamientos y acechan durante años a quienes la sufren. Esa es la promesa que pone sobre la mesa un nuevo ensayo clínico publicado en la revista 'Nature Medicine' en relata el uso de psicodélico llamado dimetiltriptamina (DMT) para tratar a pacientes con depresión mayor moderada o grave. Según reportan los autores de este trabajo, liderado por el Imperial College, tras la administración de una sola dosis de este fármaco se observó "una reducción significativa de los síntomas" de estos pacientes en el plazo de una o dos semanas. Estos resultados, afirman los expertos, abren la puerta a seguir estudiando si el uso de este psicodélico podría convertirse en una herramienta clave en la lucha contra los casos de depresión más severos y, hasta ahora, sin cura.

El ensayo, llevado a cabo en Reino Unido, se llevó a cabo en 34 adultos con depresión mayor moderada o grave, con una edad media de 32 años y un historial de la enfermedad de más de una década. Los mismos pacientes reportaron haber probado previamente otros tratamientos sin lograr una mejoría suficiente. En el marco de este estudio, de fase 2, los científicos dividieron los voluntarios en dos grupos y a uno se les aplicó una infusión intravenosa de 21,5 miligramos de dimetiltriptamina y al otro una terapia placebo. Todos los participantes recibieron apoyo psicoterapéutico estructurado antes, durante y después de la sesión, independientemente de si recibían el fármaco o el placebo. Una semana después de esta prueba, se evaluó el estado de los pacientes. Y dos semanas más tarde, todos tuvieron la opción de recibir el tratamiento activo en una segunda fase abierta.

El ensayo testó el uso de este psicodélico en 34 pacientes adultos con más de una década de depresión a sus espaldas y que no habían respondido a otros tratamientos

Según reportan los científicos que han liderado este trabajo, encabezados por el célebre psiquiatra David Erritzoe, las evaluaciones de los pacientes muestran una "mejoría clara, rápida y duradera" entre quienes tomaron este psicodélico. Tan solo una semana después del tratamiento, cuando casi la mitad de los pacientes tratados alcanzaron una reducción de al menos el 50% de sus síntomas. Dos semanas más tarde, quienes habían probado esta terapia experimentaron "una mejor aún más intensa y más rápida". El análisis de estos casos también indica que, en la mayoría de casos, los pacientes mantuvieron estas mejoras entre tres y seis meses después del tratamiento con una sola dosis de este psicodélico. "El análisis indica que alrededor del 40% seguía en remisión incluso medio año después de la terapia", relatan los investigadores.

Una semana después del tratamiento, la mitad de los pacientes tratados reportaron una reducción de al menos el 50% de sus síntomas

"Reiniciar" conexiones neuronales

La dimetiltriptamina es un compuesto psicodélico que se encuentra de forma natural en muchas plantas y animales y que también puede sintetizarse de forma artificial en los laboratorios. En los últimos años, varios estudios han apuntado a que este compuesto actúa sobre los receptores de serotonina en el cerebro y produce estados de percepción alterada de corta duración, en contraste con otros psicodélicos de duración más prolongada como la psilocibina o el LSD. En hospitales de todo el mundo, incluidos varios centros de Barcelona, se está estudiando el uso de estas sustancias como herramientas contra la depresión porque parece que estas sustancias tienen la capacidad de "reiniciar" ciertas conexiones cerebrales y fomentar la neuroplasticidad, ayudando a que las personas puedan salir de patrones de pensamiento negativos persistentes.

Cada vez son más los estudios que investigan el uso de estas sustancias como herramientas para "reiniciar" ciertas conexiones cerebrales y fomentar la neuroplasticidad en pacientes con depresión

Una de las ventajas que ha demostrado la dimetiltriptamina , afirman los científicos, es que destaca por su elevada "tolerabilidad". Dicho de otra, en el marco de este ensayo clínico esta terapia se ha demostrado segura y sin efectos secundarios graves en todos los participantes, tanto hombres como mujeres, y a lo largo de distintas edades. La mayoría de los efectos secundarios observados durante el estudio fueron leves o moderados y transitorios, incluyendo dolor en el lugar de la infusión, náuseas o ansiedad temporal durante la sesión, y desaparecieron poco después de finalizar la administración. No se registraron efectos graves ni complicaciones mayores atribuibles a este fármaco. Los expertos afirman que "estos datos refuerzan la viabilidad de este enfoque terapéutico".

Noticias relacionadas

Los investigadores afirman que, según lo observado en este estudio clínico, el punto fuerte de este psicodélico es que parece reducir los síntomas de depresión de manera rápida, en apenas unos días, por lo que tiene un efecto más instantáneo que los antidepresivos convencionales, que suelen tardar varias semanas en mostrar efectos. Estos resultados sugieren que una sola dosis, administrada de manera controlada y acompañada de apoyo psicoterapéutico, podría ofrecer alivio significativo incluso a personas que no han respondido a otros tratamientos. Los expertos también afirman que estos resultados abren la puerta a seguir investigando tanto el uso de este psicodélico como el de otros como la psilocibina. "Serán necesarios ensayos más grandes para confirmar la eficacia, la seguridad a largo plazo y la mejor manera de integrar esta terapia en la práctica clínica", matizan los científicos.