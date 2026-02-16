Misterio resuelto: ¿Por qué te despiertas justo antes de que suene la alarma?

Te ha pasado más de una vez (en realidad, más de las que quisieras, que seguramente serán todas): miras el reloj y faltan uno, dos o tres minutos para que suene la alarma. ¿Casualidad? No exactamente. Tiene explicación científica.

Tu cerebro sí sabe qué hora es (aunque estés dormido)

El cuerpo humano funciona con un reloj biológico interno, regulado por el llamado ritmo circadiano, que coordina sueño, temperatura corporal, secreción hormonal y estado de alerta a lo largo de las 24 horas.

Si te acuestas y te levantas más o menos a la misma hora cada día, tu cerebro aprende ese patrón. En las horas previas al despertar comienza a aumentar la producción de cortisol, la hormona que nos activa por la mañana. Ese incremento empieza aproximadamente una hora antes de que te despiertes, preparando al cuerpo para salir del sueño.

Si llevas días levantándote a las 7:00, tu organismo puede anticiparse… y despertarte a las 6:57.

La "ansiedad de la alarma" también influye

Un joven muestra dificultad para dormir. / GUSTAVO SANTOS

Cuando sabes que tienes que madrugar —una reunión importante, un viaje, un examen— el cerebro puede mantenerse en un estado de hipervigilancia leve durante la noche. No estás plenamente despierto, pero sí más alerta.

Esto hace que cualquier microdespertar natural (que los tenemos varias veces cada noche) coincida más fácilmente con el momento cercano a la alarma.

En otras palabras: tu cerebro está pendiente.

No dormimos del tirón (aunque lo parezca)

El sueño se organiza en ciclos de unos 90 minutos que incluyen fases profundas y fases ligeras. Es mucho más fácil despertarse en una fase ligera.

Si tu alarma coincide con el final de un ciclo, puedes abrir los ojos justo antes, de manera espontánea, porque tu cuerpo ya estaba saliendo del sueño profundo.

¿Es buena señal o mala?

No dormimos del tirón (aunque lo parezca) / Adobe Stock.

En general, es buena señal si te despiertas descansado, mantienes horarios regulares o necesitas múltiples alarmas.

Puede no ser tan positivo si ocurre porque estás estresado o preocupado, especialmente si te despiertas mucho antes de la hora prevista y no puedes volver a dormir.

¿Se puede "entrenar" al cuerpo para despertarse sin alarma?

Sí. Mantener horarios constantes, reducir luz artificial por la noche y exponerte a luz natural por la mañana ayuda a sincronizar el reloj interno. Muchas personas que siguen rutinas estables terminan despertándose de forma natural casi siempre a la misma hora.

En definitiva, no es magia ni sexto sentido: es biología, hábitos y un cerebro que funciona incluso cuando crees que está apagado.