Un avión de la portuguesa TAP roza la tragedia en Praga tras quedar a solo 300 metros del suelo

Susto en la República Checa con un avión de la aerolínea portuguesa TAP que habría estado a muy pocos metros y segundos de estrellarse en las inmediaciones del aeropuerto de Praga tras un descenso muy por debajo de los límites de seguridad que lo habrían dejado a solo 300 metros sobre tierra (lo que mide, por ejemplo, la Torre Eiffel) sin que hasta ese momento los tripulantes no fueran conscientes de ello, según adelantaron medios checos como Radio Prague International.

Este incidente, que ha sido ya también recogido por todos los medios de comunicación de Portugal, está siendo evaluado por la aerolínea. «La TAP está investigando internamente la situación y colaborando plenamente con la investigación de las autoridades competentes de la República Checa», han garantizado fuentes de la compañía a CNN Portugal.

Las primeras informaciones apuntan a que el Airbus320neo con código de vuelo TP1240 del pasado 17 de enero «estuvo a segundos de estrellarse a 60 kilómetros de Praga». El incidente no solo se está investigando, sino que las autoridades locales lo han calificado como «uno de los más graves registrados en el aeropuerto de Praga en las últimas décadas», según se apunta en Radio Prague International. Las grabaciones de las cajas negras fueron ya remitidas al organismo de la República Checa que investiga este incidente.

¿Qué ocurrió?

El avión con matrícula CS-TVG había partido ese día de Lisboa con destino a Praga. Cuando estaba ya en las inmediaciones del aeropuerto y preparándose para la aproximación, la nave continúo descendiendo por debajo del límite fijado a una velocidad de 590 km/h y quedándose a solo 300 metros del suelo cerca de la localidad de Krivoklát, a unos 60 kilómetros al oeste del aeropuerto.

Según ha relatado la radico checa, la tripulación habría logrado evitar el accidente en el último momento tras dos avisos de los controladores y «gracias a una maniobra de ascenso de última hora ejecutada por la tripulación». A mayores, en esa jornada las condiciones meteorológicas eran «muy adversas» con poca visibilidad por niebla y el techo de nubes muy bajo.

El vuelo TAP1240 que tuvo un descenso súbito y se quedó a solo 300 metros del suelo en las inmediaciones de Praga. / FlightRadar

Según se apunta en los medios lusos, la aeronave descendió por debajo de la altitud míninima. La tripulación tenía autorización para mantener 4.000 pies (unos 1.300 metros) y habría descendido hasta los 2.600 sobre el nivel del mar (solo 800 metros), un valor por debajo del mínimo de seguridad para la fase de aproximación al aeropuerto.

Los sistemas de radar detectaron que el avión había descendido por debajo de la altitud mínima de seguridad de 1.300 metros. Según informa CNN Portugal, los controladores aéreos emitieron entonces dos alertas a la tripulación. Medios checos aseguran que inicialmente no lograron contactar con la tripulación y que, cuando lo consiguieron, de fondo escucharon ya la alerta del sistema de aviso de proximidad al suelo (TAWS) del avión, lo que «llevó a los pilotos a iniciar un ascenso inmediato para recuperar la altitud segura». Tras volver a estabilizar la aeronave, realizaron una nueva aproximación al aeropuerto y aterrizaron sin problemas.

Sebgún adelantó Radio Prague International, el incidente fue registrado como un caso de CFIT (Controlled Flight Into Terrain), en el que la aeronave se aproxima al terreno sin que la tripulación sea consciente del peligro.

Al igual que ocurre en España con la CIAIAC cuando se produce algún incidente aéreo, el Instituto de Investigación de Accidentes Aéreos de la República Checa (ÚOZPLN) abrió ya una investigación para esclarecer lo ocurrido. Se especula, entre otras cosas, que podría haberse producido por una mala configuración en los sistemas de vuelo o incluso con interferencias que podrían haber alterado los parámetros. También se apunta como posibles causas un uso incorrecto del modo de piloto automático o la recepción de un falso haz de descenso del dispositivo ILS (antiniebla).