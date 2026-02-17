El 12% de la red de carreteras del estado presenta un riesgo elevado o muy elevado de sufrir un accidente de tráfico grave o mortal

El 12% de la red de carreteras del estado presenta un riesgo elevado o muy elevado para los conductores de sufrir un accidente de tráfico grave o mortal. Es lo que se desprende del estudio iRAP que analiza la red viaria interurbana para identificar los tramos con mayor riesgo. El RACC ha publicado este martes un análisis centrado en los 26.500 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado (RCE) de titularidad íntegramente estatal que refleja que por primera vez en 15 años ha aumentado el índice de riesgo en las autopistas y autovías durante el último trienio.

En conjunto, se han analizado 3.600 tramos de la red estatal de carreteras, que representan el 16% de todas las carreteras españolas y canalizan el 53% del tráfico total. En esta red se produjeron 3.873 accidentes con resultado de víctimas mortales o heridos graves entre 2022 y 2024. Concretamente 1.341 personas resultaron fallecidas y otras 3.566 personas presentaron heridas de gravedad.

Los resultados muestran que 3.122 km, equivalentes al 12% de los kilómetros de la RCE, presentan un riesgo elevado o muy elevado para los conductores de sufrir un accidente grave o mortal. Aumentan notablecemente los tramos con índice de riesgo muy elevado, mientras que los tramos de riesgo elevado y moderado se reducen.

Aragón: el mayor riesgo

Aragón es la comunidad autónoma con mayor proporción de kilómetros de la RCE que discurren por su territorio con riesgo “elevado” y “muy elevado”, hasta el 21%. En el otro extremo, la Comunidad de Madrid es la que presenta una menor proporción de tramos de riesgo “muy elevado” o “elevado” que discurren por su territorio, con solo un 2%, seguida de la Comunitat Valenciana (7%) y de Andalucía (8%).

Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor cantidad de kilómetros de la RCE que discurren por su territorio con riesgo “elevado” y “muy elevado”, con 895 km.

Hay 15 carreteras que concentran el 51% del total de km de riesgo “elevado” y “muy elevado”, que se registran en solo 1.601 km. Se trata en todos los casos de carreteras convencionales, y 11 de ellas repiten en esta lista respecto a la edición anterior. La carretera N-330 (de Alicante a Zaragoza) encabeza esta lista, seguida de la N-420 (de Tarragona a Córdoba) y de la N-630 (la Ruta de la Plata).

Castilla y León

Por provincias, León se sitúa en la primera posición de esta lista, seguida de Huesca y Palencia. Es así como dos de las nueve provincias de Castilla y León aparecen en la parte alta de este ranking. León (27%), Huesca (26%) y Palencia (25%) tienen una proporción de tramos de la RCE de riesgo “elevado” o “muy elevado” superior al doble de la media española situada en el 12%.

Aunque las carreteras del estado representan de media el 16% del conjunto de la red viaria, hay disparidad entre comunidades: en la Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, La Rioja, Cantabria y Aragón la RCE representa más del 20% de las vías interurbanas. Por otro lado, en Andalucía, Cataluña y Galicia la RCE representa el 15% o menos del global de sus vías interurbanas.

Crece el riesgo en autopistas

Asimismo, por primera vez en 15 años aumenta el índice de riesgo en las vías de alta capacidad respecto a la edición anterior del informe. El índice de riesgo en el conjunto de las carreteras convencionales de la RCE se ha mantenido en 24,4, mientras que el índice de riesgo de las vías de alta capacidad (autopistas y autovías) ha pasado de 6,1 a 6,4.

El índice de riesgo en las vías convencionales es casi cuatro veces superior al índice de riesgo en las vías de alta capacidad. El índice de riesgo en el conjunto de la RCE se ha reducido entre 2010 y 2024, pasando de 15,3 a 6,4 en las vías de alta capacidad (-58%) y de 47,7 a 24,4 en las carreteras convencionales (-49%).

Aun así, el Top 10 de los tramos con mayor riesgo de la RCE corresponde a carreteras convencionales, de calzada única y con un carril por sentido de circulación. Aunque las vías de alta capacidad, es decir, las autopistas y las autovías, soportan algo más de 4 veces más tráfico que las vías convencionales, solo concentran el 55% de los accidentes con muertos y heridos graves, mientras que las vías convencionales representan el 45% de los accidentes. Es por ello que el índice de riesgo en las vías convencionales es casi cuatro veces superior al índice de riesgo en las vías de alta capacidad.

Las más peligrosas

Hay 15 carreteras que concentran el 51% del total de km de riesgo “elevado” y “muy elevado”, registrados en solo 1.601 km. Encabeza esta lista la carretera N-330 (de Alicante a Zaragoza), seguida de la N-420 (de Tarragona a Córdoba) y de la N-630 (Ruta de la Plata).

En total son 103 carreteras las carreteras de titularidad estatal que contienen al menos un tramo de riesgo “elevado” (rojo) o “muy elevado” (negro). El tramo con la mayor probabilidad de que un conductor sufra un accidente grave o mortal se encuentra en la N-340 en Tarragona, en Mont-roig del Camp.

En España se analiza el riesgo de la red viaria con la metodología del International Road Assessment Programme (iRAP) desde el año 2003. Esta metodología se basa en el cálculo de un índice de riesgo para cada tramo de carretera, definido como la relación entre el número de accidentes mortales y graves ocurridos en los últimos tres años y el volumen de circulación que soporta (expresado en términos de 1.000 millones de vehículos-kilómetro).