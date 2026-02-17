Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteo Euromillones del martes 17 de febrero de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del martes 17 de febrero de 2026.

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 17 de febrero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 01, 04, 06, 10 y 41 y las estrellas 05 y 12.

El código del Millón ha sido el XVG09570.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

