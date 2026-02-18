INFORMACIÓN entrega este jueves sus premios "Importantes" en un gran evento en el ADDA

Llegó el momento más esperado. El Auditorio Provincial de la Diputación de Alicante (ADDA) se vestirá este jueves con sus mejores galas para acoger la 41 edición de los premios "Importantes" de INFORMACIÓN, un evento, el principal a nivel social de cuantos se celebran en la provincia, que volverá a registrar un lleno absoluto. En esta ocasión, se reconocerá la labor de representantes del mundo académico, de la investigación, la cultura, el deporte, la gestión de los recursos hídricos y, de manera destacada, también del comercio, un sector con gran capacidad para reinventarse gracias al tesón de diferentes generaciones.

En total serán 19 los galardones que se entregarán en el transcurso del acto. Los «Importantes», en concreto, serán para Aqualia, los artistas Yerai Cortés y La Tania, el dermatólogo Manuel Asín, el endocrinólogo Antonio Picó, el fabricante de guitarras Alhambra Guitarras, el comerciante Vittorio Cataldo, el fabricante de sombreros Zahati, el referente en moda masculina Benavent, y García Joyeros. También recibirán su reconocimiento el Patín Alcodiam Salesiano (PAS Alcoi) de hockey sobre patines y el Club Balonmano Horneo Alicante, así como los municipios de Villena y Benidorm.

Montaje de la gala en el ADDA. / Rafa Arjones

Marouane Abatouy, que evitó que un hombre saltara desde un puente en Elche, será otro de los galardonados, además de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche, el programa de formación en la cárcel de Villena, la catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante Carmen Alemany y el Laboratorio de Robótica Espacial de la misma institución académica.

Los premiados recibirán una estatuilla del artista Frutos María, la cual simboliza el esfuerzo y el progreso.

Gran pantalla

Superadas las cuatro décadas de trayectoria de los premios, aventura iniciada en 1985 coincidiendo con la incorporación de INFORMACIÓN a Prensa Ibérica, la gala del 41 aniversario volverá a contar en el ADDA con grandes atractivos. Con una escenografía que contará de nuevo con el diseño y montaje del Grupo Idex, una de las principales novedades será una enorme pantalla de 21 metros por tres, sobre la que se asentará el escenario por el que desfilarán todos los protagonistas del evento.

El acto tiene previsto su inicio a las siete de la tarde, si bien las puertas del Auditorio permanecerá abiertas desde una hora antes para permitir la llegada de los invitados con una mayor comodidad. En los exteriores del recinto los asistentes podrán presenciar una exposición de vehículos de la marca BMW.

La gala será presentada por Lydia Ferrándiz y Alejandro Fuentes, redactores de INFORMACIÓN, estando previstas las intervenciones tanto del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, como del jefe del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca. Todo en un acto que tendrá su colofón con una brillante actuación sorpresa.

La zona del photocall en el ADDA. / Rafa Arjones

Como viene siendo habitual, los presentes podrán disfrutar de un cóctel en el vestíbulo, donde también podrán pasar por el photocall que se instalará en el mismo lugar.

El Auditorio Provincial de la Diputación de Alicante volverá a contar con un lleno absoluto con motivo de la entrega de los «Importantes», estando prevista la asistencia de numerosos dirigentes políticos, empresariales, académicos, culturales y deportivos, entre muchos otros pertenecientes a los más diversos sectores que configuran la sociedad alicantina.

En definitiva, una gala con la que INFORMACIÓN volverá a distinguir a personas y colectivos que, con los méritos contraídos, simbolizan en trabajo diario de la provincia por situarse a la vanguardia a todos los niveles.

Los premiados

Importante de enero

AQUALIA

▶ La empresa acumula 60 años de servicio en la provincia, apostando por la innovación para lograr la excelencia en la gestión del ciclo del agua.

Importante de febrero

YERAI CORTÉS Y LA TANIA

▶ El alicantino y la campellera lograron en 2025 dos Premios Goya por el documental "La guitarra flamenca de Yerai Cortés" y la canción que lo acompaña.

Importantes de marzo

MANUEL ASÍN

▶ Precursor de la dermatología cosmética, también promovió la campaña contra el melanoma en la Comunidad, que logró salvar 500 vidas.

ANTONIO PICÓ

▶ Con 45 años de trayectoria médica a sus espaldas, ha centrado su campo de trabajo en la neuroendocrinología, una especialidad que estudia el papel de las hormonas.

Importantes de abril

ALHAMBRA GUITARRAS

▶ La empresa de Muro ha cumplido 60 años como fabricante de guitarras, siendo proveedor de artistas como Sabina, Luz Casal o Melendi. Acaba de recibir de manos del Rey el premio nacional de calidad.

VITTORIO CATALDO

▶ Uno de los comerciantes más conocidos de Alicante, merced a sus tiendas especializadas en moda italiana. Cerró su último establecimiento en 2025, después de 40 años al pie del cañón.

Trabajos de montaje con la grada al fondo. / Rafa Arjones

ZAHATI

▶ El fabricante de sombreros de Gata de Gorgos vende sus artículos en las boutiques más exclusivas de Capri, seduciendo a algunas de las actrices más conocidas de Hollywood, caso de Blake Lively.

BENAVENT

▶ Referente de la moda masculina de alta calidad en Alicante, donde está presente desde hace 121 años por su habilidad para adaptarse a las nuevas tendencias. Todo sin olvidar la esencia de la camisería de la plaza Castelar abierta por el bisabuelo de los actuales propietarios.

GARCÍA JOYEROS

▶ Sus orígenes se remontan a 1929, cuando se abrió un taller en Alicante que llegó a contar con doce operarios. En la actualidad, con la tercera generación al frente, se ha especializado en relojes de alta gama.

Importantes de mayo

PATÍN ALCODIAM SALESIANO

▶ El club alcoyano de hockey sobre patines cumple su 75 aniversario tras haberse proclamado campeón del título europeo de la WSE Trophy Cup.

CLUB BALONMANO HORNEO ALICANTE

▶ Ascendió la temporada pasada a la máxima categoría nacional, siendo en estos momentos en único club de la Comunidad Valenciana que compite en la Liga Asobal.

Operarios trabajando en los preparativos del evento. / Rafa Arjones

Importantes de junio

VILLENA

▶ Fue en 1925 cuando el rey Carlos I le concedió el título de ciudad. 500 años después, ha alcanzado un notable desarrollo económico gracias a la industria y la agricultura.

BENIDORM

▶ Han transcurrido siete siglos desde que el municipio nació de forma oficial con la concesión de la «Carta de Poblament». Hoy es el buque insignia del turismo.

Importante de julio

MAROUANE ABATOUY

▶ El joven marroquí evitó que un hombre se quitara la vida saltando desde el puente del Bimil·lenari en Elche.

Importante de agosto

JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL VINALOPÓ

▶ La entidad está contribuyendo decisivamente al desarrollo de la provincia, abasteciendo de agua a un millón y medio de habitantes y a 65.000 hectáreas de riego.

Importante de septiembre

UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA ELCHE

▶ Inició su andadura en el curso 1994-95, habiendo formado durante estas más de tres décadas a cerca de 15.000 profesionales. La institución académica está en plena expansión, habiendo inaugurado recientemente su tercera sede ilicitana.

Importante de octubre

PROGRAMA UNIVERSITARIO EN LA CÁRCEL DE VILLENA

▶ El ciclo impartido por la UNED cumple diez años de trayectoria, habiendo batido este curso su récord de asistencia con 33 reclusos que están tratando de labrarse un futuro social y laboral para cuando salgan de prisión. Una herramienta para la reinserción.

Importante de noviembre

CARMEN ALEMANY

▶ La catedrática de la Universidad de Alicante (UA) es una de las más reconocidas investigadoras de literatura hispanoamericana. De forma especial de lo que ha acuñado como «narrativa de lo inusual», en referencia a una corriente de destacadas escritoras.

Importante de diciembre

LABORATORIO DE ROBÓTICA ESPACIAL DE LA UA

▶ Con diez años de trayectoria, se ha embarcado en un pionero proyecto internacional que busca el reciclaje de la denominada basura cósmica. El objetivo es darle una segunda vida a satélites en desuso, así como evitar colisiones orbitales y la caída de desechos sobre la Tierra.