Reina Letizia Elda
Consigue con WOMAN las botellas diseñadas en exclusiva por Rocío Camacho

Coloridas, energéticas y con mucha actitud. Las botellas de Woman diseñadas junto a Rocío Camacho son el complemento ideal para la temporada y las puedes conseguir en quiosco con el nuevo número de Woman.

Revista Woman.

Revista Woman. / Prensa Ibérica

Redacción

En este número de marzo, Woman llega con el accesorio perfecto para elevar y enfrentarte con actitud al día a día. Cuatro botellas de cristal reutilizables en colores vibrantes que representan cuatro estados de ánimo, cuatro formas de enfrentarte a cada jornada: Hype, Power, Éxito y Cool.

Cuatro botellas, cuatro moods diferentes: para recordarte tu buena vibra, para acompañarte al trabajo, a tu clase de pilates o a cualquier plan improvisado. Porque hidratarse también puede ser una declaración de intenciones. Este mes, Rocío Camacho, una de las creadoras de contenido más influyentes del momento, se une a Woman para diseñar esta colección exclusiva pensada para mujeres que viven con intensidad y persiguen sus metas sin renunciar al estilo. Cuatro colores llamativos, cuatro mensajes y una misma actitud: sumar energía al día. El complemento ideal que puedes conseguir ya en quiosco con la revista Woman marzo.

Woman Marzo marca el inicio del buen tiempo

Woman ya está a la venta en quiosco con Beatrice Borromeo como protagonista de portada. La aristócrata italiana nos concede una entrevista en la que habla de compromiso, elegancia y nuevos comienzos.

En el interior, adelantamos las novedades sartoriales que definirán la temporada, las tendencias de belleza que arrasarán esta primavera y todas las claves para empezar a construir el armario del buen tiempo.

Moda, belleza, inspiración y, este mes, también actitud en forma de botella.

Consigue con WOMAN las botellas diseñadas en exclusiva por Rocío Camacho

Más de 32.000 citas, pruebas e intervenciones canceladas en la Comunidad por la huelga de médicos

El casco antiguo de Calp se iluminará con velas en la segunda edición de “La Nit Encesa”, el próximo 7 de marzo

Valoración del conseller de Sanidad; Marciano Gómez, sobre la huelga de médicos

Ganan la lotería en su primera cita y acaban en Benidorm esa misma noche: "Despertamos en el aeropuerto de Alicante"

Una vecina de Elda espera a la reina Letizia con sus galletas ecológicas: “Le gustan mucho”

¿Cuándo se juega el Real Madrid-Elche de Primera División?
