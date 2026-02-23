La baliza V16, un obstáculo para algunos conductores con discapacidad

Una medida establecida sin aclarar qué ocurre con los conductores con movilidad reducida. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha solicitado a la Dirección General de Tráfico que adapte la regulación de la baliza V16 a los conductores con discapacidad que no pueden colocar por sí mismos este dispositivo luminoso en el techo del vehículo.

En un escrito dirigido al director de la DGT, Pere Navarro, el Cermi ha trasladado su preocupación ante la obligatoriedad, desde 2026, de colocar el dispostivo V16 en el punto más alto del vehículo. Tal y como han recordado desde el comité, los usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja con acondroplasia que viajan solas pueden encontrarse en situación de "imposibilidad material de colocar la baliza" en el techo del vehículo.

Discriminación indirecta

El Cermi ha subrayado que el no cumplimiento de la obligación de instalar la baliza en el lugar exigido deriva en sanciones administrativas y dado que la persona con discapacidad puede encontrarse en la imposibilidad física de hacerlo, se estaría ante un supuesto de discriminación indirecta si no se contemplan alternativas razonables.

Por ello, Cermi ha solicitado a Tráfico una excepción para estos conductores y una regulación alternativa de ubicación segura y visible del dispositivo V16 y que esto se incorpore en las instrucciones que desarrollan la obligatoriedad del sistema.

Un agente de la Guardia Civil sostiene una baliza. / GUARDIA CIVIL

Según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad , esta adaptación no comprometería la finalidad de la seguridad vial perseguida y sí garantizaría el respeto al principio de igualdad de trato y no discriminación.

En este sentido, Cermi se ha ofrecido a colaborar con la DGT para definir soluciones y líneas de actuación que compatibilicen la máxima seguridad en las carreteras con los derechos de las personas con discapacidad.