La primera estrategia estatal contra la soledad no deseada contempla actividades en residencias abiertas a los vecinos

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes la primera Estrategia estatal frente a la soledad no deseada, un problema que afecta al 20% de la población, con especial incidencia en los jóvenes y las personas mayores. Según adelantan fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, la iniciativa contempla la creación de redes comunitarias de apoyo, reconvirtiendo, por ejemplo, recursos tradicionales como las residencias o centros de día para séniors en dispositivos abiertos a los vecinos, sin necesidad de ser un usuario o residente.

En la práctica, puede traducirse en que estos centros podrán organizar actividades de ocio y cultura para todos los interesados en asistir, así como abrir comedores comunitarios o dar servicios de comida preparada, con el fin de ayudar a reducir la soledad no deseada. Asimismo, la estrategia impulsa iniciativas de vivienda protegida con dimensión comunitaria, es decir, inmuebles donde los vecinos cooperan y se ayudan mutuamente; fomenta la accesibilidad universal a la vivienda -para impedir, por ejemplo, personas que viven aisladas porque no tienen ascensor- y favorece el transporte público en las zonas rurales.

Reino Unido fue, en 2018, el primer país en crear un marco específico y nombrar una ministra destinada a combatir la soledad no deseada, una decisión que después ha emulado Japón y ahora España, dos de los países más longevos del mundo. En el caso español, el Gobierno no creará un ministerio pero en la estrategia han participado 11 departamentos ministeriales, todas las comunidades, las entidades locales y las oenegés con experiencia en el ámbito de la soledad.

La dimensión relacional

El objetivo es establecer un marco común para prevenir y abordar la soledad no deseada, que es una experiencia subjetiva y dolorosa que se caracteriza por la percepción de que las relaciones sociales son insuficientes o son de baja calidad, sin implicar necesariamente el aislamiento. La estrategia aborda el problema de manera transversal, en todas las etapas de la vida, proponiendo, por primera vez, que las políticas públicas aborden la dimensión relacional de las personas.

La iniciativa se sustenta en que este sentimiento, persistente en muchos casos, no sólo es individual, sino un problema social y está condicionado por los factores sociales, territoriales y relacionales. De hecho, según el Barómetro del Observatorio estatal de la Soledad no deseada, la vulnerabilidad económica es uno de los factores de riesgo.

Así, casi la mitad (en concreto el 47,4%) de quienes afirman que tienen dificultades para llegar a fin de mes experimentan soledad no deseada, frente a un 10,9% entre quienes no tienen problemas económicos. Esta cifra evidencia que la falta de recursos limita la participación en actividades sociales y reduce la movilidad. Frente a ello, la Estrategia impulsa la construcción de un tejido comunitario que sirva de red, fomentando la creación de entornos de proximidad donde participar, teniendo en cuenta factores como la edad, el género o la discapacidad.

La detección temprana

Asimismo, prevé el desarrollo de estructuras estables de participación ciudadana y la aprobación de criterios comunes para la detección temprana desde el sistema de salud, los centros educativos y los servicios sociales. Al mismo tiempo, contempla la puesta en marcha de un sistema estatal de indicadores y seguimiento de las diferentes soledades y la creación de campañas y programas dirigidos a desestigmatizar la soledad y mejorar la sensibilización social.

Noticias relacionadas

Para que la estrategia pueda ejecutarse, el Consejo de Ministros aprobará también la creación de una Mesa Interinstitucional de Soledades, destinada a reforzar la coordinación entre la Administración General del Estado y el Tercer Sector.