Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pleno AlicanteMaribel VilaplanaEscoltas MazónVotación jornada continuaSarampión AlicanteEclipse solar
instagramlinkedin

Migración

Dos bebés entre las 81 personas desaparecidas en el mar a bordo de tres pateras rumbo a Ibiza y Formentera: "Cada minuto cuenta"

La ONG Caminando Fronteras pide que se intensifique la búsqueda

Helena Maleno asegura que hay diez mujeres entre los migrantes

Imagen de archivo de una patera en aguas de Baleares.

Imagen de archivo de una patera en aguas de Baleares. / Delegación del Gobierno

Jessica Merodio / EFE

Ibiza

La organización de ayuda a los migrantes Caminando Fronteras ha denunciado la desaparición de tres embarcaciones con 81 personas a bordo en la ruta marítima que conecta Argelia con Baleares. Según la entidad, entre los desaparecidos hay diez mujeres y dos bebés.

Las familias de las personas que viajaban en estas pateras han pedido que se intensifique la búsqueda para localizar cuanto antes a los ocupantes. "Cada minuto cuenta", ha enfatizado en un mensaje en X la portavoz de Caminando Fronteras, Helena Maleno.

Noticias relacionadas

Desde el lunes, han arribado a Ibiza y Formentera 17 embarcaciones de este tipo con más de 280 migrantes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación plantea que las vacaciones escolares de Navidad y Pascua puedan ser más cortas
  2. De Maldivas a Les Naus de Alicante: los 'influencers' también se fijan en la vivienda protegida
  3. Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
  4. El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus de Alicante que ha pedido permiso a Vivienda para vender
  5. Así es la lujosa reforma de una de las viviendas protegidas de Alicante: de estilo neoclásico y con un enorme vestidor
  6. El Ayuntamiento de Alicante quiere que la escuela infantil Siete Enanitos se quede para siempre en El Pla
  7. Un familiar de un alto funcionario de Urbanismo también tiene una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
  8. La playa de El Pinet en Elche recupera su esplendor

Iberdrola emite un bono híbrido “Verde UE” por 600 millones de euros

Iberdrola emite un bono híbrido “Verde UE” por 600 millones de euros

FEMPA impulsa una iniciativa para dar luz al talento femenino en el metal de Alicante

Compromís exige la reactivación del +Cerca en la Diputación de Alicante entre críticas al gobierno provincial

Compromís exige la reactivación del +Cerca en la Diputación de Alicante entre críticas al gobierno provincial

El lapidario vídeo contra Morant que comparte Franco en redes: “Si sigues así, no serás presidenta”

El lapidario vídeo contra Morant que comparte Franco en redes: “Si sigues así, no serás presidenta”

El filial del Elche: en línea ascendente y sumando internacionalidades

El filial del Elche: en línea ascendente y sumando internacionalidades

Alicante ante el reto del activismo ciudadano: propuestas para una ciudad en transformación

Coronas de la Fundación Francisco Franco y de España 2000, en el coche fúnebre de Antonio Tejero

Coronas de la Fundación Francisco Franco y de España 2000, en el coche fúnebre de Antonio Tejero
Tracking Pixel Contents