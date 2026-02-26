La Guardia Civil avisa sobre esta infracción que puede tener una multa de entre 600 y 30.000 euros

Una broma que puede salir muy cara, una broma de hasta 30.000 euros. La Guardia Civil ha explicado en una reciente publicación en su cuenta de Instagram que la gestión de los servicios de emergencias es muy importante para la ciudadanía.

La Guardia Civil gestiona avisos de todo tipo los 365 días del año durante las 24 horas del día y es un servicio tremendamente importante y esencial como para perder el tiempo con una broma.

Llamar a la Guardia Civil y simular una emergencia puede llevar multas de entre 600 y 30.000 euros. Las llamadas que se reciben en sus centrales no son “anónimas”. Los agentes explican que las llamadas son identificadas, grabadas y geolocalizadas por lo que verificar que se trata de una broma o un falso aviso es muy fácil de detectar.

¿Quién se hace responsable?

La Guardia Civil explica que si se verifica que el aviso es falso el titular de la línea será el responsable, ya que debe velar porque se haga un buen uso de ella. Pero lo que es más importante: atender este tipo de bromas hace que se dejen de acudir a otras emergencias reales ocurridas en ese momento.