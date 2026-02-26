Temblor
El volcán de Enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria con un terremoto de magnitud 4,1
El seísmo, que ha tenido su epicentro a 15 kilómetros de profundidad, entre las dos mayores islas de Canarias, no tiene relación con la sismicidad en torno al Teide registrada en los últimos días
Gustavo Oliveira
Santa Cruz de Tenerife
Un terremoto de mAgnitud 4,4 se ha registrado este jueves entre la Isla de Tenerife y Gran Canaria. Vecinos de Garachico, Los Silos, Tabaiba, Arico, entre otras localidades, afirman haber sentido el seísmo.
Según el ING, el terremoto se registró a 15 kilómetros de profundidad, bajo las estribaciones del volcán del Enmedio, entre Tenerife y Gran Canaria.
Desde Involcan aseguran que este terremoto no tiene ninguna relación con la sismicidad volcánica registrada en Tenerife en las últimas semanas.
- Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- Educación plantea que las vacaciones escolares de Navidad y Pascua puedan ser más cortas
- De Maldivas a Les Naus de Alicante: los 'influencers' también se fijan en la vivienda protegida
- El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus de Alicante que ha pedido permiso a Vivienda para vender
- Así es la lujosa reforma de una de las viviendas protegidas de Alicante: de estilo neoclásico y con un enorme vestidor
- La playa de El Pinet en Elche recupera su esplendor
- El Ayuntamiento de Alicante quiere que la escuela infantil Siete Enanitos se quede para siempre en El Pla
- Un familiar de un alto funcionario de Urbanismo también tiene una vivienda protegida en Les Naus de Alicante