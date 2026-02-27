Arte y música para reconfortar el espíritu

Podía ganarse la vida como monologuista, pero decidió ser artista plástico. El valenciano Paco Santana protagonizó hace unos días la visita guiada a su exposición «El espíritu de la materia», que se exhibe en las salas temporales del Museo de Arte Contemporáneo de Elche (MACE), que dirige Miguel Pérez Blasco, hasta el próximo 12 de abril. Comentó que sería la guía del museo la que dirigiría la muestra, pero no fue así. Cuando ella comenzó a hablar del currículum del artista y dijo que era profesor, Santana aclaró que era "profesor asociado y que, aunque tenga pinta de catedrático por ser alto y tener bigote, sólo soy un contratado para que los alumnos vean cómo es el mundo real que se van a encontrar y no solo el academicismo que enseñan en la universidad". Con eso ya nos dimos cuenta que iba a ser un encuentro singular. Ironizó con mucha retranca que ponía muchos títulos de su obra en latín y usaba palabras raras porque así la obra parecía más importante.

Sobre el arte, Santana explicó que "el creador no siempre tiene claro lo que transmite, porque cada espectador tiene una visión original que no tiene porqué coincidir con la del artista». De hecho, asegura que «si hay contradicción, mejor; más percepciones significa que más comunica la obra".

El artista Paco Santana en una "visita comentada" en la que el público interpretaba las obras expuestas. / INFORMACIÓN

En esta "visita comentada", como él la denominó, habló de su abuela, que tenía gallinas en su casa y que, desde niño, se le quedó grabado lo que suponía que un huevo pudiera dar vida, un elemento recurrente en su obra. También comentó que ella le llevaba a la iglesia y que él, que era muy travieso y recibía diversos correctivos, no se imaginaba qué podía haber hecho Jesús para recibir tremendo castigo en la cruz.

Respecto a la exposición, lo que pretende es que el espectador reflexione sobre lo material y lo espiritual, comprendiendo la pintura como un espacio donde conviven lo visible y lo invisible. Y donde sus icónicas cabezas separadas del cuerpo y en posición horizontal representan la fractura entre lo que pensamos y hacemos.

Paco Santana y el director del MACE, Miguel Pérez Blasco, en la exposición que se puede visitar hasta el próximo 12 de abril. / INFORMACIÓN

Y nos regaló unas perlas para una reflexión final. "Toda creatividad es válida si es sincera; lo que más le duele a un artista es que su obra no diga nada. No se debe pensar en el espectador a la hora de crear, pero inconscientemente es inevitable. Los artistas siempre nos justificamos sobre todo lo que hacemos. Yo me cuento alguna mentira para no frustrarme". Genio y figura.

Beethoven se vistió de verde

El músico, en las manos de la pianista de Singapur Rae Pung, sonó especial, quizá por el motivo del concierto, ayudar a los boinas verdes que han servido en las unidades de Operaciones Especiales a través de la Fundación Roble y Machete que preside el coronel retirado José Ignacio Acevedo. La sala de cámara del ADDA fue el escenario de este encuentro cuya dirección musical recayó en Gerardo Estrada, que no puede ser más generoso, y que protagonizó la orquesta de cámara Virtuós Mediterrani junto al Coro de Cámara Patnia, bajo la dirección de Luis Egio Vallejo.

La actuación de la pianista fue espectacular con una obra, el concierto para piano y orquesta número 3 en do menor, Op. 37 de Beethoven, que le permitió desplegar todo su talento y que nos reconfortó el espíritu. Con un vestido de lentejuelas ocre, Pung salió tan concentrada que no hizo ni un gesto facial durante toda la interpretación, se ve que para compensar el movimiento de las manos con algunas escalas que dejaron con la boca abierta a algunos de los asistentes como Miguel Ángel Jiménez Parejo, Juan Navarro, Gonzalo Javier Basso, Emilio Jiménez, Demetrio Muñoz, Julio Calero, Nico Galiana, Terencio Pérez, Mariano Soriano, Ana Carrero o Noelia Burcio.

La pianista Rae Pung, la orquesta de Cámara Virtuós Mediterrani y el coro murciano Patnia ofrecieron un concierto a favor de la fundación "Roble y Machete" de los boinas verdes. / INFORMACIÓN

Con los aplausos del público, la concertista se permitió una media sonrisa y una reverencia tal que casi llega con la cabeza al suelo. ¡Debe practicar yoga y estiramientos en su tiempo libre para conseguir esa elasticidad! Tras su impecable ejecución, la segunda parte del concierto incluyó la actuación del coro murciano con obras de Mozart, Bach y Fauré. Pero el público, entre el que también se encontraban Terete y Elena Caturla, Carmen Belló, Marisa Ayesta, Desirée Sánchez, Ignacio Gaztañaga, Pilar García, Belén Carretero, Pablo Armero, Consuelo Reche o José Miguel Villaescusa, no conocía la sorpresa con la que quiso regalarnos la Fundación. Orquesta y coro interpretaron la balada de 1966 sobre los Green Berets americanos y que elevó el espíritu especialmente a los boinas verdes presentes.

Seguridad de altos vuelos

Tiene trece años, trabaja en el aeropuerto, no tiene contrato, cobra en especie, usa tanto uniforme de diario como de gala, que luce con gallarda postura. Y desarrolla una importante misión en la seguridad de los vuelos por su entrenamiento específico. Se llama Sheick y es uno de los halcones que pasean por el cielo de El Altet para ahuyentar aves que puedan provocar un accidente.

La aves de cetrería son un elemento importante de la seguridad aeroportuaria a la hora de ahuyentar a otras aves e impedir impactos. / INFORMACIÓN

De todo esto nos enteramos en la inauguración de la exposición "La física en los impactos de aves con aeronaves, aviación y cetrería", que contó con la presencia de Salvador Ivorra, Josué Nescolarde, Juan Navarro, el teniente Altabella, Mari Carmen Perea o Eloy Santana.

El protagonista fue, sin duda, el halcón sacre que, según nos explicó David Santacreu, ingeniero agrónomo y cetrero, con su plumaje compacto, en un vuelo en picado y con viento a favor puede alcanzar los 350 kilómetros por hora. ¡Ya quisiera Fernando Alonso!

Noticias relacionadas

Sheick, un halcón sacre de trece años luce su uniforme de gala junto a su dueño, David Santacreu. / INFORMACIÓN

Desde hace más de medio siglo, con iniciativas como la del Ejército del Aire junto al recordadísimo Félix Rodríguez de la Fuente, se introdujo la cetrería como técnica para el control del riesgo de accidentes en los aeropuertos, una solución ecológica, económicamente sostenible y compatible con el medio ambiente. Y es que un ave de medio kilo puede ocasionar un accidente con numerosas víctimas mortales. Así que ¡larga vida a Sheick y sus compañeros!