La Guardia Civil advierte de multas de hasta 30.000 euros por llevar estas navajas

Una navaja en el bolsillo “por si acaso”, comprada por internet o guardada en la guantera como herramienta. Se trta de una situación cada vez más común. El problema llega cuando ese objeto entra dentro de la lista de armas prohibidas.

La Guardia Civil insiste en que llevar, exhibir o usar determinados modelos puede acabar en una infracción grave con sanciones económicas que van de 601 a 30.000 euros, según la Ley de Seguridad Ciudadana.

La clave está en el mecanismo, no solo en el tamaño. Y ahí es donde muchas personas se confunden: hay navajas que parecen “normales”, pero por su sistema de apertura entran directamente en el terreno de lo prohibido.

Según la Guardia Civil, están totalmente prohibidas las navajas automáticas que se abren al pulsar un botón, un automatismo o un pulsador. También las asistidas que incorporan muelles o resortes para facilitar una apertura rápida. En el mismo grupo entran las de inercia, cuya hoja se despliega con un giro o movimiento brusco, y las que se abren por caída o gravedad. Y, de forma clara, todas las navajas de mariposa (tipo balisong) están prohibidas.

El matiz que evita sustos

No se consideran ilegales, en cambio, las navajas tácticas o deportivas cuando se usan para la actividad concreta y en lugares habilitados, siempre que no estén dentro de las categorías prohibidas por su mecanismo. En la práctica, la diferencia suele estar en si hay asistencia mecánica y en el contexto de uso y transporte.

También se mencionan como ejemplo aquellas que llevan tope o bulón sin asistencia mecánica y que pueden abrirse con una sola mano, siempre que el modelo sea legal y esté dentro de lo permitido. La recomendación básica es simple: comprobar que el producto es legal y está autorizado antes de comprarlo o llevarlo encima.

El aviso no es casual. Parte del problema es el efecto escaparate de algunas tiendas online y redes sociales: se venden como “tácticas” o “de colección” navajas que, por su sistema de apertura, están prohibidas en España. Y no hace falta un mal uso para meterse en un lío: la sanción puede llegar por el simple hecho de llevarla o enseñarla en un espacio público, si se encuadra en lo prohibido.

Para evitar sanciones, la pauta es clara: identificar el tipo de navaja por su mecanismo de apertura, desconfiar de reclamos como “apertura rápida” o “asistida”, y transportar herramientas solo cuando haya un motivo ligado a una actividad concreta y en condiciones adecuadas. Si hay dudas, la vía más segura es consultar la información oficial sobre armas prohibidas y comprobar que el modelo encaja en lo permitido antes de llevarlo encima.