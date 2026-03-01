¿Cuáles son los objetos más raros (y prohibidos) que ha interceptado la Guardia Civil en un aeropuerto?

Cuchillos, armas simuladas, objetos inflamables y hasta artículos que, a simple vista, parecen inofensivos. La Guardia Civil ha mostrado en un reciente reel publicado en Instagram algunos de los objetos más sorprendentes y peligrosos que han sido interceptados a pasajeros que pretendían viajar en avión con ellos.

“Aunque parezca mentira, este arma ha sido interceptada a una persona que iba a viajar en un vuelo”, explican los agentes mientras muestran un cuchillo. En el mismo vídeo se detalla que se trata de una navaja mariposa, considerada arma prohibida. “No se puede tener y mucho menos en un aeropuerto o en un vuelo”, subrayan, recordando que este tipo de objetos están destinados directamente a destrucción para garantizar la seguridad aérea.

No todo lo incautado son armas reales. En las imágenes también aparecen tres juguetes que simulan armas de fuego, cuyo acceso al avión como pasajero está “totalmente prohibido”. Aunque no sean funcionales, los agentes recuerdan que pueden generar situaciones de riesgo o alarma, motivo suficiente para impedir su transporte en cabina o equipaje.

Otro de los objetos que llama la atención es un tirachinas. “Su uso puede suponer daños y comprometer la seguridad aérea”, explican desde la Guardia Civil, que insiste en que cualquier elemento susceptible de causar lesiones o altercados está vetado durante un vuelo.

El vídeo también pone el foco en objetos aparentemente convencionales. Uno de ellos es un recipiente de color que, según explican, puede esconder en su interior “drogas, navajas u otros objetos que comprometan la seguridad aérea”. Este tipo de artículos suelen levantar sospechas en los controles por su capacidad para ocultar elementos peligrosos.

Especial mención merecen dos cartuchos de camping gas interceptados antes del embarque. “Su uso en un avión está completamente prohibido”, advierten los agentes, ya que la presión en vuelo podría provocar una explosión, con consecuencias graves para la aeronave y los pasajeros.